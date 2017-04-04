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Энергетическая безопасность Украины: когда станем независимыми?
04.04.2017 17:19
Последние сообщения СМИ о возможном банкротстве американской компании Westinghouse LLC, поставщика ядерного топлива в Украину, долетели до нас из-за океана молниеносно. Причина беспокойства более чем очевидна: на мировом рынке существует только два производителя ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и компания Westinghouse.
Банкротство последней не оставило бы Украине никакого выбора. Мы десятки лет только планируем производить ядерное топливо, чиновники из года в год переписывают программы «государственных целевых экономических программ», но дальше этого дело не идет. А значит, могло бы случиться так, что нам полностью пришлось бы зависеть от страны, которая вот уже третий год именуется не иначе, как «агрессор».
И хотя в офисе Westinghouse уже успели заверить, что банкротство компании в США не касается каких-либо операций компании в Европе, Африке, Азии или на Ближнем Востоке, поэтому в дальнейшем можно рассчитывать на поставки топлива, Украина всё-таки оказалась перед угрозой срыва программы диверсификации источников ядерного топлива для АЭС. И это первый звоночек, что от слов, наконец, надо переходить к делу.
Насколько мы зависимы от импорта?
В Украине 54% электроэнергии производится на АЭС. Мы занимаем 10-е место в мире по добыче и переработке урановой руды, при этом не имеем собственного производства ядерного топлива, а значит, полностью зависим от импорта тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов).
На сегодня в стране эксплуатируется 13 атомных реакторов типа ВВЭР-1000 и два типа ВВЭР-440. Импорт ТВЭЛов обходится государству в $ 350 млн в год. Причем, в прошлом году для слаженной работы реакторов АЭС мы закупали их как в Швеции (34,4%), так и в России (66%).
Почему диверсификация источников ядерного топлива провальная?
Потуги в усилении своей энергетической безопасности Украина делает давно. В частности, еще в сентябре 2009 года Кабмин утвердил Государственную целевую экономическую программу «Ядерное топливо Украины» (2009-2013 гг.). Её реализация должна была обеспечить мощности для производства ядерного топлива и его элементов. Ожидаемое финансирование — 13,55 млрд грн.
Два года назад Счетная палата провела аудит эффективности использования этих средств — он показал, что поставленные задачи фактически никак не выполнены, реальные результаты отсутствуют. Программа была профинансирована лишь на 5,5%: из запланированных 13,55 млрд грн удалось освоить 750,9 млн грн.
О чем можно говорить, если даже проект строительства завода по производству ядерного топлива в Украине, который должен быть введен в эксплуатацию еще в 2015 году, до сих пор не утвержден.
Впрочем, ради справедливости надо сказать, что указанные 750 млн грн не были просто «списаны» — за их счет удалось кое-что сделать, в частности:
- увеличить мощность производства уранового концентрата путем частичного освоения Новоконстантиновского месторождения;
- выполнить комплекс работ по разработке технологий производства циркониевой губки («Харьковский физико-технический институт» совместно с ГП «Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана»);
- запустить производство комплектующих изделий тепловыделяющих сборок на обособленном подразделении «Атомэнергомаш» ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом "» (по технологии ОАО «ТВЭЛ»).
С ноября 2016-го, на ближайшие четыре года, утверждена новая Концепция Государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса (Распоряжение № 943-р). Её полноценная реализация требует финансирования в 9,1 млрд грн. Впрочем, по плану, госбюджет покроет лишь чуть больше 3% необходимых расходов — 302,8 млн грн. Остальные средства — это ожидаемые инвестиции, собственные средства предприятий, а также другие источники финансирования.
Все последние годы наши политики и чиновники только имитировали борьбу и заботу о энергетической безопасности Украины. На самом деле они превратили эту сферу в бизнес и занимаются исключительно им, наполняя собственные карманы. Это прослеживается и в политике формирования тарифов на энергоносители для населения, и в полном провале программы развития атомно-промышленного комплекса. Теперь как минимум ещё три года понадобится государству, чтобы уменьшить импортные потребности в ядерном топливе, но реальность и этих терминов под очень большим вопросом. Похоже, мы не там и не среди тех ищем врагов.
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