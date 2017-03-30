Киевлянам обещают улучшенную социальную медицину. Реально ли?

Городская целевая программа «Здоровье киевлян» на 2017-2019 годы предусматривает общий бюджет финансирования более чем 9 млрд грн. Объемы финансирования на этот год (2,9 млрд грн) почти в 2,5 раза превышают размеры средств, выделенных на этот проект в прошлом (1,2 млрд грн).













Городская власть говорит, что программа имеет революционные нововведения и называет её инновационной для социальной медицины в Украине. То, как она была реализована в 2016 году, мы в «Публичном аудите» изучили в отдельном исследовании. На основе этого анализа разработали четкие и простые рекомендации: как сделать так, чтобы эти 9 млрд были использованы максимально эффективно и с наибольшей пользой для киевлян.





1. Осуществлять обязательный аудит закупки лекарственных средств и оборудования.





Так, ожидаемая стоимость предмета закупки, которая определяется в соответствии с реестром оптово-отпускных цен с максимальной снабженческо-сбытовой надбавкой должна быть не выше, чем 10 % от оптово-отпускной цены.





Должны четко планироваться этапы объемов закупок лекарственных средств, контролироваться качество при приеме продукции, ее хранения и списания.





Оптово-отпускная цена не всегда соответствует фактической стоимости препарата. Кроме того, ответственный заказчик может воспользоваться тем, что есть разные производители одних и тех же лекарств (в том числе отечественные и иностранные), и цены на эти лекарства существенно отличаются, поэтому есть риск, что он решит лишнее переплатить. За этим также должен быть контроль.





При покупке большой партии лекарств, как правило, можно получить существенные скидки, 10—20 % от оптово-отпускной цены, что и делают частные коммерческие структуры, которые затем продают эти лекарства заказчику. Суммы полученных скидок могут становиться сверхприбылями продавцов.





2. Обеспечивать полное финансирование новой программы в соответствии с плановыми показателями.





Как показывает опыт, некоторые программы серьезно недовыполняются. Например, борьба с туберкулезом и его профилактика в прошлом году была профинансирована лишь на 3 % от плана. Для того чтобы улучшить эти показатели, результаты выполнения каждой составляющей программы должны отслеживаться оперативно и постоянно, желательно ежемесячно.





3. Сделать программу «Здоровье киевлян» (2017-2019) интерактивной.





За два года решение медицинских проблем может потребовать новых подходов, и власть должна на это реагировать. Точно одно — эти подходы должны быть системным. Поэтому состояние реализации программы нужно постоянно отслеживать, изучая целесообразности продолжения определенные меры, уточняя показатели, объемы и источники финансирования.





В любом случае имеем большие надежды на то, что проект будет действенным и полезным для жителей Киева, а городская власть обратит внимание на замечания экспертов.