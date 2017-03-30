Институт президентства в Украине нужно ликвидировать

Система сдержек и противовесов — базовая особенность политического строя Запада, полноценно интегрироваться в который так стремится Украина. Сбалансированность этой системы, а именно: разумное соотношение полномочий между различными её ветвями — призвано предотвращать политические конфликты, и, что самое главное, угрозы узурпации власти в стране. Причем, всё это еще 20 лет назад было прописано в Конституции Украины, взвешенно, демократично и по-европейски.









Однако наша Конституция за время существования подвергалась более существенным и кардинальным изменениям, чем, например, Конституция США за более 200 лет своей истории. Ответ на вопрос «почему?» — прост. Каждый новый президент Украины стремится к максимальным полномочиям и полной концентрации власти в своих руках — так было с Януковичем, этот путь, судя по всему, повторяет и Президент Порошенко.





Поговорим немного о том, как третий год подряд в Украине выстраивается президентская вертикаль власти (несмотря на то, что мы парламентски-президентская республика).





Первые шаги. Мнимая децентрализация





В июне 2014-го, вскоре после инаугурации, Порошенко пытался отобрать у правительства право антимонопольного регулирования и регулирования естественных монополий, решив самостоятельно назначать и увольнять руководителей соответствующих структур.





Кроме этого, он также захотел создавать центральные органы исполнительной власти (по Конституции, это компетенция исключительно КМУ), издав указ об образовании НКРЕКП и назначив на должность её Председателя своего человека, экс-менеджера «Рошена» Д. Вовка, который продолжает возглавлять Нацкомиссию по сей день — более того, будет делать это еще полтора года.





Далее была попытка ввести 30-дневное задержание лиц, и передачу полномочий суда об избрании меры пресечения прокурором в зоне проведения АТО. Однако под давлением правозащитных организаций, как отечественных, так и международных, этот закон не приняли, поскольку как речь шла об очень существенном ограничении конституционных прав людей.





За несколько месяцев после избрания Президент также внёс в парламент законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации, но они больше напоминают «игру в софистику». Фактически, никаких существенных нововведений в жизнь местных общин не произошло, зато команда гаранта предусмотрительно усилила надзор за местными советами (Президент будет назначать своих префектов) и возможность блокирования финансирования регионов из центра.





Тогда же Порошенко также попытался протолкнуть законодательную отмену неприкосновенности депутатов и судей, но без одновременного введения процедуры импичмента. Впрочем, мнение общественности и сопротивление депутатов тогда оказались сильнее — всем понятно, что это непременно привело бы только к усилению узурпации власти.





Судья над судьями





И такую роль решил примерить на себе гарант, предложив Раде в прошлом году проголосовать свои изменения в Конституцию в части правосудия.





Собственно, больше всего вопросов к работе Высшего совета правосудия (ВРП), который пришел на смену Высшему совету юстиции. Надо сказать, и полномочия, и состав, и способ формирования органа — всё поменялось существенным образом.









Именно ВРП (в составе 21 члена) занимается вопросами ответственности, назначения и увольнения судей. Как видим, Президент назначает 10 судей, 2-х членов и 2-х прокуроров. То есть, у него фактически 14 подконтрольных представителей, тогда как у парламента — лишь 2, что абсолютно недопустимо при сегодняшней форме правления в Украине! С недавних пор всех судей Президент назначает единолично по представлению ВРП (ст. 128 Конституции Украины).





Концентрация таких полномочий у одного человека, отстранение от этой функции парламента может закольцевать вместе с прокуратурой власть гаранта над судебной и правоохранительной системой. Особенно, если учесть, что кандидатов, например в Верховный Суд Украины, будут оценивать по очень «размытыми» критериями соответствия профессионализма и этических норм.





Для понимания, как будет оцениваться кандидат. Он может набрать максимум 1000 баллов, из них только в 90 баллов (9 %) оценивается уровень его знаний в области права, в том числе практические навыки и опыт. Умение проводить судебное заседание — 120 баллов. А вот критерии профессиональной этики и добропорядочности — вплоть до 250 баллов каждый. Понятно, что при таком подходе выбрать «нужного» кандидата очень легко (в прессе уже публикуются списки «желательных» кандидатов от Президента).





Очевидное желание гаранта влиять на различные процессы в судебной системе прослеживается и в других нюансах. Так, с одной стороны, он как бы потерял право создавать суды (ст. 106 Закона) и соответствующие функции передали Раде, но в то же время сможет она их реализовать только по представлению Президента.





Так же косвенно Порошенко сможет влиять и на предоставление согласия на задержание судей, поскольку такими полномочиями наделена ВРП, а она, как уже было сказано, будет находиться под фактическим влиянием и контролем гаранта.





Следует заметить, что очень размыто в Законе выписаны основания для освобождения судьи и прекращении его полномочий: речь идет, в частности, о « несовместимом со статусом судьи пренебрежении обязанностей или выявлении несоответствия занимаемой должности», без конкретного перечня действий, которые могут подпадать под определение «пренебрежение обязанностями». Это также несет риски различного толкования и безосновательного отстранения от должности судей, которые, возможно, являются неугодными для власти.





Силовой блок, правоохранители и Генпрокуратура — все под президентское крыло





Принятые за последние годы законы фактически отстраняют Парламент от контроля не только за судебной системой, но и за армией и правоохранительным блоком — все рычаги влияния сосредоточены именно в руках Президента.





Так, Командующий Нацгвардии и назначается, и освобождается от должности Президентом. Это же касается главы СБУ и его заместителей. Своих кандидатов гарант также ставит на должности руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.





Учитывая, что Президент является Верховным Главнокомандующим ВСУ и именно он назначает Начальника Генерального штаба — Главнокомандующего ВСУ, существенного значения, что министр обороны назначается ВР по представлению Президента, нет. Ведь непосредственное военное руководство ВСУ лежит на плечах именно Главнокомандующего — министр осуществляет-прежде всего военно-политическое и административное руководство Вооруженными Силами.





История с назначением генпрокурора Украины Юрия Луценко стала одной из самых резонансных тем в мае прошлого года. Собственно, изменения, которые выписывались под Юрия Луценко и позволили назначать на должность Генпрокурора лиц, не имеющих высшего юридического образования, перевели должность из разряда политически незаангажированной в исключительно политическую. Собственно, Луценко за последний год и демонстрировал совершенствования своего политического мастерства и полную преданность Петру Порошенко.





Кроме того, Президент ввел также практику согласования кандидатур на должности военных прокуроров, фактически нарушив принцип независимости прокурора, который, надо напомнить, гарантированный Конституцией Украины.









В украинских условиях все президенты становятся узурпаторами — им мало власти, мало прав, им хочется больше и больше. Каждый из них хочет стать гетманом и так войти в историю. Поэтому институт президентства необходимо ликвидировать вообще. То, что происходит в Украине сейчас, повторяет модель того, как выстраивалась подчиненность силового блока во времена Виктора Януковича. Последствия, как известно, были катастрофическими.