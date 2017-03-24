Cтоличное метро под угрозой: как спасти подземку?

Ситуация с Киевским метрополитеном грозит вылиться в коллапс, ведь по решению суда исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия. Иными словами, КП не сможет осуществлять свою операционную деятельность (платить зарплату сотрудникам, оплачивать счета за электроэнергию, нести другие админрасходы), а это, в свою очередь, может привести к остановке его работы. Метрополитен является транспортом повышенной опасности — жизнь и здоровье киевлян и гостей столицы может оказаться под угрозой.









Что привело к такому угрожающему положению и каковы пути выхода из него — мы разобрались в «Публичном аудите».





Предыстория

Дело тянется с 2009 года, тогда бывшая столичная власть заключила заведомо невыгодный договор о покупке в лизинг 100 вагонов метро. Деньги уплачены не были, и теперь по иску «Укррослизинг» суд арестовал эти вагоны, а за метрополитеном накопился солидный долг в 1,9 млрд грн, из которых только 513,5 млн грн прямых платежей (задолженность по оплате части стоимости предмета лизинга в размере 396,8 млн грн и 116,7 млн — задолженность по оплате процентов за пользование предметом лизинга). То есть, из-за неучёта платежей по многим негативным составляющим договора, теперь приходится разгребать долг в 3 раза выше того, что реально мог быть.





Так, решением Хозяйственного суда Киева от 28 сентября 2016 исковые требования «Укррослизинг» удовлетворены частично: 396,8 млн грн взыскано с «Киевский метрополитен» в качестве оплаты части стоимости предмета лизинга, 116,7 млн грн — задолженность по оплате процентов за пользование предметом лизинга, 235 млн грн — инфляционные потери, а также 3% годовых в размере 25,3 млн грн.

Апелляционная инстанция решение суда первого звена 31 января 2017 г. изменила: сумма задолженности в 190 млн грн возникла именно за этим решением, поскольку судом первой инстанции не было учтено коэффициент корректировки в размере 119 млн грн (право на начисление коэффициента было предусмотрено п.1.7 договора от 16.07.09), а на расчет коэффициента повлияла больше чем трёхкратная девальвация гривны.





Год назад Киевсовет обратился в прокуратуру, чтобы та расследовала ситуацию: власть не соглашалась ни с условиями договора, ни с суммой долга, которая выросла космически в связи с обесценением национальной валюты — все эти доводы и были предметом рассмотрения дела в суде.

10 февраля 2017 Высший хозяйственный суд вернул без рассмотрения кассационную жалобу Киевсовета, поэтому сейчас действует решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, по которому столичное КП имеет обязательство выплатить указанный долг.





Для понимания, киевское метро в год чистыми зарабатывает около миллиарда гривен — в прошлом году сумма составляла 1,3 млрд грн. Но это даже не прибыль, потому что вообще предприятие работает в убыток — 11 млн грн по результатам 2016 года.





Какой выход из ситуации?

Прежде всего нельзя допустить, чтобы столицу парализовало из-за остановки работы метрополитена. Поэтому сегодня крайне важно или добиться рассрочки исполнения решения, чтобы снять арест со счетов коммунального предприятия и не блокировать его работу, или отсрочить его исполнение.





Кроме того, необходимо контролировать ход расследования прокуратуры по факту заключения невыгодного соглашения со стороны бывшей городской власти, чтобы в результате положить потери городского предприятия и бюджета от погашения долгов на виновных в этом лиц.





Поскольку проблема может приобрести общегосударственный масштаб, для обеспечения устойчивой работы транспортного предприятия и расчета по долгам — уже сейчас нужно обращаться за помощью к правительству, чтобы оно вмешалось в эту ситуацию.