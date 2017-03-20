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Почему в Киеве "убитые" дороги, если деньги на их ремонт есть?
20.03.2017 18:58
Столичная власть выделяет на ремонт дорог миллиарды гривен, но состояние дорожного покрытия остается не просто неудовлетворительным — оно ужасающее.
В то время, как «Киевавтодор» в течение последних лет только «рапортовать» о стремительном росте всех показателей — объемов ремонтов дорог, их качества, доходов и прибылей КП, киевляне с такой же активностью демонстрируют в соцсетях, как вместе со снегом в Киеве сходит и асфальт.
Мы в «Публичном аудите» проверили: за последние три года финансирование дорог увеличилось в четыре раза (с 660 млн до 2,4 млрд грн)! Заметно выросли и темы ремонта дорожного покрытия — в 13 раз. Однако почему-то это никак не повлияло на качество дорог: по сообщения компании, почти 90% улиц и дорог Киева требуют немедленного ремонта. В чём же проблема?
Контроль и еще раз контроль
Ситуация с дорогами в Киеве показывает проблемность, которая сегодня есть в сфере использования городских бюджетных денег. Не сложно «списать» деньги на некий условный ремонт дорог и показать: вот, деньги потрачены — дороги отремонтированы. Должен быть жесткий контроль за качеством выполнения этих работ. Компетенция, ответственность за это лежит не столько на мэре, как на руководстве «Киевавтодора»: оно объявляет тендеры, приглашает подрядные организации и собственно осуществляет ремонт на улицах Киева.
К работе «Киевавтодора» в течение последних лет есть много вопросов. Например, почему допускалось заключение договоров с сомнительными оффшорными компаниями? Почему давалось «добро» на сотрудничество с подрядными организациями, которые смели завышать стоимость ремонтов дорог на десятки миллионов гривен?
Так, Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА в конце 2015 года обнаружил завышение стоимости и объемов выполненных строительно-монтажных работ в ООО «Автомагистраль», ООО «КИЕВДОРСТРОЙ», ЗАО «Броварское дорожно-строительное управление №50». Тем не менее, в 2016-м этих подрядчиков было вновь допущены к участию в торгах. В мае 2016-го «Киевавтодор» также заказывал в ООО «Строительная компания "Ескадор"»(Одесса) асфальтобетона почти на 50 млн грн, хотя этот же асфальтобетон в 2015-м покупался на 10% дешевле в другой компании, «СБМУ "Подряд"» (г. Киев).
Завышение почти на 11 млн грн обнаружили и специалисты Держаудитслужбы, которые проводили ревизию финансовой деятельности «Киевавтодора» с января 2014 г. по сентябрь 2016 г. «Подрядчики безосновательно увеличили объемы выполненных работ, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения об использованных материалах и строительных машинах, а также неправильно применили нормы и расценки», — говорится в аудиторском заключении. Кроме того, указывалось, что корпорация не отменила торгов и заключила с подрядчиками договоры на общую сумму почти 418 млн грн, несмотря на несоответствие предложений участников торгов требованиям документаций конкурсных торгов.
Также, в торгах по ремонту асфальтового покрытия и поставках компонентов для такого ремонта достаточно часто выигрывали фирмы с оффшорными собственниками, хотя такие текущие ремонты вполне могли бы выполнять коммунальные предприятия — дорожно-эксплуатационные управления районов. У них для этого есть и имеющаяся база, и оборудование, и опыт. Более того, городу это значительно выгоднее, потому что деньги остаются в пределах бюджета столицы. С кадровыми изменениями, которые недавно произошли в «Киевавтодоре», дальше тянуть было нельзя.
В 2017 году на нужды транспорта и дорожного хозяйства столицы в бюджете города предусмотрено почти 4,1 млрд грн, то есть финансирование даже по сравнению с 2016 годом указанной области увеличено еще в 1,5 раза. Конечно, использовать такой объем средств необходимо эффективно и под большим контролем. В идеале, за эти деньги можно уже до конца этого года, как и было запланировано, отремонтировать 300 км дорог, начать реконструкцию Шулявского путепровода, Одесского путепровода, путепровода на пересечении проспекта Науки, развязку на пересечении проспекта Леся Курбаса и ул. Г.Юры (47,9 млн грн), Эстакадный часть Южного мостового перехода через р. Днепр.
Европейские дороги в Киеве — миф или реальность?
«Публичный аудит» имеет две простые рекомендации, благодаря которым Киев будет покрыт не убить дорогами, а качественными автодорогами европейского образца.
1. Контроль качества.
На сегодня крайне важно, чтобы происходило комиссионное обследование дорог, в актах которых четко указывалось: как должны устраняться недостатки, в какие сроки, и какие объемы средств для этого нужны. Дальше — дело за мониторингом качества и немедленным устранением дефектов, если таковые обнаружены. Причем, это должно происходить в первую очередь со стороны «Киевавтодора». Общественность тоже должна активно привлекаться к этому процессу.
2. Введение санкций.
Во-первых, обнаруженные дефекты должны устраняться за счет подрядных компаний, которые занимались ремонтными работами. Во-вторых, при наступлении гарантийных случаев такие компании должны платить штрафы. Это их значительно дисциплинирует выполнять возложенные на себя задачи изначально на все 100%.
Как показывает практика, часто подрядчик искусственно удешевляет свою работу, используя к примеру, сырье ненадлежащего технического состояния, указывая в сметной документации совсем другие параметры. Все это — халатность подрядчика, и он должен за нее отвечать. В дальнейшем такие недобросовестные подрядчики нив коем случае не должны допускаться к участию в конкурсах «Киевавтодора».
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