Как вытащить Украину с экономического дна?

На сегодня в Украине нет политической воли и стремления к структурным реформам. Отток инвестиций, потеря банковского сектора и серьезной части отечественной промышленности — стали катализатором огромного массива экономических проблем в нашей стране.





Как подсчитали в «Публичном аудите», ситуация показывает негативную тенденцию по всем фронтам:





Макроэкономический уровень: уверенно падаем





В то время, как правительство уверяет, что инфляция в этом году будет больше 10%, оно умалчивает данные кумулятивной (накопленной) инфляции за последние три года, а она уже достигла 115% и собирается и дальше преодолевать высокие планки. Это — сигнал гиперинфляции. Именно «благодаря» таким показателям, а также девальвационным факторам, сегодня огромная часть отечественных домохозяйств разорена — их доходность упала более чем вдвое. Средний размер номинальной зарплаты на конец 2016 составил всего $ 203, тогда как еще три года назад он составлял более $ 400.





Последнее повышение «минималки» без реального роста производства уже приводит к росту средних издержек производства и усиливает развертывание инфляции расходов. Если правительство и Нацбанк не найдут в своем распоряжении инструментов управления инфляционными ожиданиями, очень скоро на основе пружины «заработная плата — цены» возникнет неуправляемая инфляция с быстрыми темпом роста цен, что ударит по каждому гражданину.





Также важным «звоночком», который сигнализирует, что за эти три года нам не удалось не то, чтобы укрепиться, а даже зацепиться за альтернативные рынки сбыта украинской продукции, является сумасшедшее падение ВВП в долларах США. Если в 13-м году он составлял около $ 180 млрд, то сейчас — ровно вдвое меньше.













То есть, мы по понятным причинам отказались от рынков, с которыми на протяжении долгих лет налаживали стратегическое партнерство, но в то же время качественно заменить эти рынки, к сожалению, не удалось. Соглашение с ЕС стало "пшиком" и, можно сказать больше, оно даже ухудшило положение дел нашей страны.





Промышленность: что не так?





Диагностировать состояние дел на этом уровне нам лучше всего поможет анализ платежного баланса. Он, почти как ваше резюме, четко объясняет: в каких сферах страна развивается, что может предложить миру, в чем имеет преимущества, а где отстает; как зарабатывает, как и на что тратит.





Так вот, сейчас мы существенно потеряли то, что всегда приносило экономике страны немалые стабильные деньги, —промышленное производство, индекс которого уменьшился на 20%. Структура нашей экономики раньше преимущественно зависела именно от металлургической, химической, машиностроительной отраслей, сейчас же их объемы производства падают семимильными шагами — на 24%, 44% и 56% соответственно.













Пока эти потери удается перекрывать агросектором: прирост сельскохозяйственного производства показал в прошлом году 8% от общей структуры ВВП, в основном благодаря высоким объемам сбора семян подсолнечника (+ 23%), свеклы (28%), зерновых (+ 6%).





Но согласитесь, в таком подходе к управлению экономикой абсолютно отсутствует стратегия, он полностью из разряда «на авось». Проблема в том, что структура агропромышленного производства довольно импортозависимая — соответственно, в этом секторе экономики мало добавленной стоимости, на рынок влияет конъюнктура, цены на сырье могут обвалиться в любой момент. Насколько серьезные последствия такого «сюрприза»? Очень серьезные, потому что они неизбежно вызовут цепную реакцию: государство получит значительно меньше валютной выручки, а значит, не сможет покрыть энергетический импорт, платить по валютным кредитам и т. д.





Мы фактически не производим готовую продукцию: наше сырье идет за границу, и уже там формируют конечный продукт с добавленной стоимостью. Затем этот товар может вернуться к нам назад, но налоги уже уплачены в стране, где он был создан. Сегодня украинская промышленность крайне нуждается переориентация, внедрение технологий — будущий рост без этого совершенно невозможно.





Восстановление экономики: инструкция к действиям





Те, кто возглавил страну в начале 14-го, были обязаны понимать ближайшие риски и предусмотреть, как им противостоять. Несложно понять, что когда правительство не контролирует промышленный регион, который давал 25% валового продукта Украины, треть экспортной выручки, 20% налоговых сборов Украины — на экономику рухнут неприятные сюрпризы: малый приход доллара; необходимость переориентации на другие рынки, шаткая гривна, разрыв производственных цепей, неспособность нормально конкурировать. Так как эти риски фактически были нивелированы, сейчас ситуация с экономикой не просто не радужная — она совсем критическая.





Ухудшает состояние дел также и то, что власть не имеет четкого и объективного плана выхода из кризиса. Мы в «Публичном аудите» подготовили собственную программу из четырех базовых принципов, которая поможет восстановить экономику страны.





І. Новая экономическая модель Украины, которая в первую очередь будет направлена на стимулирование замкнутого цикла производства и экспорт исключительно готовой продукции. Кроме того, если хотим полноценно выйти на международные рынки, качественно улучшить отечественную продукцию и снизить ее себестоимость — начинать надо с предоставления государственных гарантий и налоговой либерализация прежде всего для технологического и инновационного производства.





ІІ. Особое внимание — внутреннему рынку. В частности, украинские предприятия или даже целые сектора экономики должны получить государственные займы (так называемая продуктивная эмиссия), направленные на восстановление экономического роста.





ІІІ. Уменьшение фискальной нагрузки. Налог на прибыль заменить налогом на распределенная прибыль, где базой налогообложения будет часть финансового потока (куда входят прибыль и амортизация), которую владельцы предприятий получат в виде дивидендов.





IV. Изменение монетарной политики НБУ в направлении снижения учетной ставки, что позволит открыть кредитование для всего бизнеса. Введение жесткого и эффективного административного контроля операций на валютном рынке.