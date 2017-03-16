Меморандум с МВФ — покушение на украинцев

История с получением Украиной очередного транша МВФ напоминает то фарс, то трагикомедию. Какую пьесу подготовят нам к заседанию Совета директоров Фонда по вопросам Украины, узнаем уже меньше, чем через неделю — к 20 марта.





Правительство никак не спешит обнародовать Меморандум с МВФ и даже, можно сказать, всеми силами скрывает его от глаз людей. Это очень напоминает поведение воров: они также всё прячут в тень, чтобы никто не узнал лишнее, чтобы легче было что-то красть. Здесь, похоже, та же история. Поэтому пока – просто проанализируем основные посылы данного документа.





1) «Ми зробили основні кроки для забезпечення добре функціонуючої та міцної фінансової системи».





Уничтожение за последних два года 80-ти с лишним банков; отбор у людей депозитных денег; потеря малым и средним бизнесом, по разным оценкам, порядка 100 млрд грн – это и есть, по-видимому, «кроки добре функціонуючої та міцної фінансової системи».





2) «Ми включаємо посилення вимог до режиму спрощеного оподаткування та скасування мораторію на проведення податкових аудитів».





Тут говорят «привет» бизнесу. То есть, власть хвастается тем, что уничтожает упрощенное налогообложение, а значит, ждите волну налоговых аудитов и других проверок.





3) «У майбутньому Верховна Рада ухвалить до кінця квітня комплексну пенсійну реформу, в якій новий набір варіантів виходу на пенсію з широким ніж існуючий діапазоном пенсійного віку залежно від наявності трудового штабу, а також із пенсійними виплатами».





Хотя Розенко и утверждает, что правительство не собирается поднимать пенсионный возраст, это, как видим, чётко прописано в Меморандуме. Ведь именно под формулировкой «широкий ніж існуючий діапазоном пенсійного віку» и следует понимать повышение пенсионного возраста.





Самое главное, что власть в этом году ожидает экономии расходов госбюджета в размере не меньше 3% от ВВП. А эти 3% от ВВП фактически и есть недостающие дефицитные для Пенсионного фонда деньги (порядка 80 млрд грн на сегодня). Они таким образом решили убить сразу двух зайцев: первое – сократить выплаты, второе – сократить тех, для кого эти выплаты должны осуществляться.





4) «Нами було призупено дію положень закону про держслужбу, яким планувалося поступове підвищення базової зарплати».





Госслужащие, вам тоже огромный «привет» от вашей власти!





5) «Парламент затвердить до кінця червня Закон про перевірку доходів отримувачів соціальної допомоги на основі доходів домогосподарств та їх активів. На основі цієї інформації ми припинятимемо виплату соціальної допомоги тим, хто не відповідає нашим критеріям».





Субсидии с самого начала были «заманухой», цель которой – обмануть и успокоить людей. Монолог правительства в данном случае примерно следующий: «Да, мы вам завысили тарифы. Да, они, может, и воровские, но вот, зато мы субсидии назначили».





Теперь же, исходя из Меморандума, четко понятно: субсидии, будут, во-первых, сворачивать или минимизировать до невозможности; во-вторых, у тех, кто их получал, будут искать возможность и основания для изъятия этих соцвыплат.





Эффект уже расписан в соглашение с МВФ: «таким чином, це дозволить обмежити видатки на субсидії з оплати комунальних послуг у 47 млрд грн». Это при том, что, по словам министра социальной политики, для обеспечения субсидиями всех, кому они полагаются, в прошлом году требовалось выделить 130 млрд грн.





Кроме того, стоит отметить, что власть уже заверила Фонд в том, что «ми також кожні півроку коригуватимемо ціни на газ внутрішнього видобутку, починаючи з 1 квітня, аби ціна залишилася паритетною до ціни імпорту». А это значит только одно: цены на газ будут стремительно повышать и дальше, если, конечно, люди им это позволят.



