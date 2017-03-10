История с Шулявским мостом — тест для мэрии

Неделю назад, 27 февраля, в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию тем, что «мост устал» (кстати, шутки-шутками, но «усталость металла» — действительно техническое понятие). Общественность достаточно бурно отреагировала на внештатную ситуацию — в соцсетях сразу же появилась масса версий о том, что привело к проблемам с мостом и кто должен за это отвечать.





«Публичный аудит» в рамках собственного проекта «Как улучшить управление публичными ресурсами столицы?» также не смог остаться в стороне — мы детально изучили ситуацию и расставили необходимые акценты. Давайте же поговорим о цифрах и виновных.





Обслуживанием мостов/путепроводов в Киеве занимается по меньшей мере 650 человек, и их работа стоит городу около 50 млн грн в год. Получают они заработную плату именно за надлежащий контроль за состоянием мостов и путепроводов. Ответственность за это лежит на четырёх профильных коммунальных предприятиях и двух подразделениях КГГА. Поэтому мэрии не стоит ограничиваться кадровыми решениями только в отношении чиновников высокого ранга. Нужно немедленно провести служебное расследование в отношении ВСЕХ должностных лиц, уполномоченных следить за состоянием путепроводов в Киеве.





Ведь по строительным нормам, обследование мостов должно происходить раз в 5 лет. А если мост имеет пятую степень аварийности — и вовсе раз в год. Об ограниченности и возможной опасности использования Шулявского путепровода известно уже более 10 лет. В 2013 году состоялась его очередная и последняя экспертиза, по заключению которой мосту было «присвоено» 4-ю степень аварийности. Уже тогда на высших уровнях признавали: путепровод является ограниченно работоспособным, не может функционировать без «опорных конструкций» и требует реконструкции. Однако с тех пор никаких осмотров и обследований не происходило, хоть и говорилось, что полная реконструкция моста потребует около 400 млн грн ($ 50 млн).





Ответственные лица должны позаботиться и о том, чтобы на реконструкцию моста было выделено необходимое финансирование хотя бы сейчас. Ведь при росте доходов городского бюджета обеспечено и качественное перераспределение средств на нужды именно дорожного хозяйства. Для сравнения, если в 2014 году ему доставалось только 664 млн грн, то в прошлом году — уже 2,5 млрд грн.









И это еще не все. В специальном приложении к бюджету Киева на 2016 и 2017 годы есть специальный раздел «Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Победы с ул. Гетьмана (Шулявский путепровод)». На реализацию этого проекта уже второй год подряд выделяются средства, а поэтому проверка их целевого использования — отдельная задача для Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.





Еще в 14-м году на ремонт Шулявского було нужно 400 млн грн ($ 50 млн), но по сути деньги на ремонт не выделялись. 2016-й год город закончил с профицитом, то есть деньги есть, нужно только их правильно распределять. Этот мост показал всю огромную проблемность, которая на сегодня существует в сфере использования городских бюджетных денег. Поэтому важно, чтобы мэр, кроме увольнения нерадивых чиновников, также разобрался, что происходит с городскими деньгами.





В капитальном ремонте в столице нуждаются 10 искусственных сооружений, и обойдется это столичном буджету минимум в 3—4 млрд грн. Чем раньше городская власть уделит этому внимание — тем дешевле обойдётся это городу: как в материальном так и в человеческом расчете.