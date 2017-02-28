Рецепт решения проблем с дорогами Киева — прост

За последние три года Киев выделил на финансирование дорог почти в 4 раза больше, чем в предыдущие периоды. Так, если ранее столица могла позволить себе направить на дорожное хозяйство около 660 млн, то теперь — 2,4 млрд грн.













За счет этого удалось достичь впечатляющей динамики темпов ремонта асфальтового покрытия: наблюдается 13-ти кратный рост: от 15 км в 2014-м до 200 км в 2016 году.





Однако киевляне продолжают жаловаться на качество дорог и возмущаться в адрес работы «Киевавтодора». Городская власть должна сделать так, чтобы количество отремонтированных дорог в столице отвечало также их качеству. Киев должен стать комфортным и безопасным городом не только для своих жителей, но и для туристов, тем более накануне главного песенного шоу Европы.





Как балансировать между количеством и качеством?





На сегодня задача №1, чтобы эти 200 км дорог, которые муниципалитет взялся приводить в порядок, были не просто отремонтированы, а отремонтированы в соответствии с требованиями государственных стандартов. В частности, должно уделяться пристальное внимание гарантийному ремонту дорог, то есть мониторингу качества и устранения дефектов: образовались на месте недавно отремонтированной дороги выбоины или ямы — немедленный повторный ремонт за счет исполнителей!





Вместе с тем, заказчик, то есть «Киевавтодор», должен принимать постоянное непосредственное участие в текущих ремонтах, чтобы оперативно реагировать на несоблюдение исполнителем услуг технологических требований к выполняемым роботам.





Было бы правильно ввести штрафы для подрядных компаний, осуществляющих ремонтные работы дорог в столице, при наступлении гарантийных случаев. Только это в сочетании с жёстким контролем в режиме реального времени процесса ремонта хоть немного приблизит Украину к такому же качеству дорог, как во Франции, ОАЭ или Сингапуре.





Все эти положения — штрафы, компенсации со стороны исполнителей, мониторинг качества со стороны «Киевавтодора» должны быть четко прописаны в условиях договоров, которые корпорация заключает с подрядчиками.





Киевской администрации также следует проверить проведенные «Киевавтодором» в течение последних двух лет закупки на ремонт асфальтового покрытия — ведь на это было потрачено 1 млрд грн. Если будут выявлены нарушения, мэрия вполне законно имеет право подготовить мотивированные претензии и требовать от подрядных компаний за их же счет ликвидировать все дефекты, выявленные по результатам ремонта дорог. Разумеется, эти компании в будущем не должны допускаться к участию в конкурсах.