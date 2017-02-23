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Неуемные аппетиты власти ведут к гибели страны
23.02.2017 00:55
В эти дни мы отсчитываем третью годовщину начала трагических событий на Майдане. Уверен, тогда многие украинцы искренне вышли на акции протестов. Им не нравился порядок, установленный с 2010-го года властью Януковича. Они верили, что новые лица, которые придут после Майдана, изменят ситуацию в лучшую сторону.
Вопрос был даже не в Европе – люди хотели видеть демократию в стране, расцвет экономики; прозрачную работу проверяющих, контролирующих, правоохранительных – всех государственных органов Украины. Хотели... Но увы. Тут впору вспомнить британца Карлейля, который еще три века назад сказал: «Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи».
Политики, пришедшие после трагических событий к власти в Украине, кажется, сделали все, чтобы Украина не просто не приобрела за три года ничего хорошего, а потерпела и потеряла всё, что имела. Сегодняшнее состояние Украины вряд ли можно назвать последствием только внешней агрессии. Внутренняя агрессия власти по отношению к своей стране и к ее национальным богатствам, неумное желание забрать как можно больше — привели к нивелированию самых хороших ожиданий граждан нашей страны.
Экономика Украины настолько просела, что она близка к точке своего завершения. Домохозяйства настолько разорены, что рынок внутреннего потребления уменьшился в два раза. Валовый продукт сейчас вдвое меньше, чем был до Революции – он упал со 180 млрд до 90 млрд долларов. Кумулятивная инфляция за эти три года достигла 113 %. Не буду говорить, какие сейчас тарифы на газ (на украинский газ), по сути на наш уголь (а значит, и на нашу электроэнергию). Вы сами это знаете – видите платежки. Кто в этом виноват, внешний агрессор? Абсурд. В этом виноваты неуемные аппетиты власти и тех бизнесменов, которые к ней причастны. В этом вся проблема.
Здесь вспоминается еще один классик политики Черчилль, который сказал, что правительства, которые пришли к власти путем узурпации, пойдут по пути террора, чтобы сохранить награбленное. Не находите параллели? Можно ли было себе представить при «злочинной панде» такое количество заборов, металлоискателей, полиции и вооруженных солдат, которыми в эти дни окружили Майдан. Еще три года назад весь мир и все так называемые «нынешние патриоты», которые теперь сидят в парламенте, криком бы кричали о нарушении демократии и прав человека.
К сожалению, власть воспользовалась не только той ситуацией, но и людьми, их искренними побуждениями.
Я приношу свои соболезнования всем тем, кто погиб в то время. С обеих сторон. И в форме, и нет. Как профессиональный следователь и прокурор говорю: для того чтобы раскрыть преступление, нужно понимать, кому оно было выгодно. То, что за три года расследование практически стоит на месте, когда есть очевидные зафиксированные обстоятельства (например, что стрельба велась сторонними людьми), тоже говорит о том, что это кому-то выгодно.
Некоторые парламентарии уже прямо обвиняют своих коллег из правящего большинства, что смерти на Майдане были выгодны нынешней власти. Мне думается, не только эти парламентарии так считает, а и очень многие люди в нашей стране. Потому что факты – самая упрямая вещь в мире, а они указывают именно на это.
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