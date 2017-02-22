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О сбушной борьбе с терроризмом и врагами
22.02.2017 11:23
Когда на Донбассе началась война, многие предприниматели бросили свой бизнес и уехали из родного края. Два родных брата, имевшие собственное промышленное производство в том самом злополучном Дебальцево, умудрились вывезти оборудование и, что самое главное, РАБОЧИХ и их СЕМЬИ! Вывезти, перевезти, купить под Киевом землю и построить завод с нуля! Запустить производство, дать людям хорошо оплачиваемую работу, найти рынки сбыта своей продукции! Построить за два года ещё одно производство! Это в нынешние-то времена, когда весь бизнес в стране сворачивается, умудряться зарабатывать и ещё платить налоги в бюджет!
Молодцы? Бесспорно! Патриоты, по-настоящему любящие Украину и людей!
Чем ответила им Украина в лице СБУ? Рейдеры, а иначе их не назовёшь, из ведомства Грицака завели уголовное производство по обыденному сегодня, продуманному и применённому уже против многих украинских бизнесменов "финансированию терроризма"! Провели обыски, понятное дело, ничего имеющего отношение к преступлениям, не нашли, но изъяли все, что плохо лежало: технику, гаджеты и тд. Покашмарили старенькую 80-летнюю маму хозяев((
А как же иначе! Она стопроцентно могла финансировать мировой терроризм! Намекнули прозрачно на то, что ситуация изменится, если поменяются собственники. Теперь ждут.
Надеюсь, хотя и не очень, что подобное имело место не по указке господина Грицака. Надеюсь, узнав о происходящем, он вмешается в ситуацию, накажет виновных подчинённых, восстановит законность. Если нет, то тем самым вложит свой камешек в продолжающееся три года дело по развалу страны.
А теперь о хорошем. "Талантливые люди талантливы во всем!" Так вот, этот самый Украинский дебальцевский бизнесмен, не теряя духа, описал происшедшее стихами, да ещё какими!
Наслаждайтесь ;)
СБУ... БУ-БУ-БУ!
Безоблачным январским утром
Сплошь на ненашенских авто,
Сверкая чёрным перламутром,
Герои в кожаных пальто
С отчаянной в глазах отвагой,
Не дрогнув, ринулись на штурм
Ворот распахнутых. Ватага
Без всяких там культур-мультур,
Вооружённая ухвалой,
Подписанной шайтан-судьёй,
Атаковала разудало
Девчонок рыцарской свиньёй.
В глухое логово укропов,
Сорвавшись с рыси на галоп,
Ввалилась банда долб????бов,
С самосознанием амёб.
Ополоумев в изобилье
Красавиц - всех, как на подбор, -
Орлы подобно эскадрилье
В пике розпочалы террор.
Одновременно два завода,
Одноэтажный частный дом,
Парк разномастных самолётов...
(Вот с самолётами - облом!
Всё больше ездим по асфальту).
Перепугали напрочь всех,
Доистязали до инфаркта
Больную женщину. Успех!!!
Самоотверженно изъяты
Компьютеры и весь архив.
В конце - не мяты, но как кляты!,
В душе - восторженный прилив, -
Не позабыв отнять смартфоны,
Неустрашимо обыскав
Объекты, (крышу рвут гормоны),
Устав от игрищ и забав,
Отправились смотреть жилище,
В котором майже целый год
Спасаясь от войны кострища
Бухгалтер сказочный живёт.
На неземную экзотичность
Глазам мучительно смотреть.
Красой сражает фееричной!
Ну как тут вкрай не ох??еть!?
Но инфузориям бездушным
Извечно не дано понять,
Что в их мышлении тщедушном
Противно чести ночевать.
В тридцатикомнатной квартире -
Кастрированный Фунтик. Кот.
Не замочив его в сортире,
Устав от поиска банкнот
В спрессованных зелёных пачках
И кучи слитков золотых,
Джигиты бодро, наудачу,
Как после сотни фронтовых,
Поволокли на истязанье
Пяток объятых страхом душ
В надежде получить признанье
В убийстве JFK. Чинуш
Вообще не про?няло несчастье,
Обрушившееся с войной:
В стране - кровавое ненастье,
В их мыслях - обыск удалой.
Вокруг диванные герои
Отважно маются х????нёй.
Постэсэсэровскому строю
Решительный пора дать бой!
Киев
21 февраля 2017 года
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