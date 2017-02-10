100% коммерческий учет воды в столице обойдется в 56 млн грн

Последнее время в СМИ муссируется тема вокруг поквартирных проверок жителей Киева, которые не имеют счетчиков на холодную и горячую воду. Сначала ряд изданий проанонсировали подобные «рейды» уже с весны этого года, ссылаясь на зама Кличко Пантелеева.













Однако мэр Киева такую ??информацию уже успел опровергнуть, назвав ее искривленной. «Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку», — заверил он, вместе с тем добавив о необходимости разработки различных механизмов, которые бы обеспечили справедливую оплату коммунальных услуг.





Эксперты «Публичного аудита» подсчитали: переплаты населения столицы за воду из-за завышенных нормативов потребления составляют приблизительно 2,8 млн грн в месяц (а это 33,6 млн грн в год). Также пропорциональными могут быть и потери поставщика коммунальных услуг, потому что если фактически в квартире проживает два-три человека, а зарегистрирован только один — недоплата составляет в среднем за 1 куб/мес. В результате финансовые потери могут достигать 18 млн грн в год.





Вся проблема из-за того, что сегодня в Киеве до сих пор не оборудованы счетчиками на воду 25 % потребителей (280 тыс. квартир). Из сложившейся ситуации есть два единственные варианты выхода.





1. Установить меньшую норму потребления воды на человека в месяц без счетчика

В среднем без счетчика по Киеву норматив потребления на человека — почти 4 куба/мес. Хотя со счетчиком средняя семья из трех человек потребляет те же 4 куба/мес. Если бы эта же семья не имела прибора учета, ей бы насчитали 12 кубов, то есть в три раза большую сумму.





В этом случае общегосударственный уровень потребления, который используется для расчета субсидий (2,4 куба/мес.) выглядит более реальным. Поэтому и уместно откорректировать нормативы, определив для услуг по централизованному снабжению холодной воды 2,4—3 куба на одного человека в месяц при наличии централизованного снабжения горячей воды и 4 куба на человека в месяц при отсутствии централизованного снабжения горячей водой.





2. Установить приборы учета водоснабжения в квартирах

По действующему законодательству, именно местная власть регулирует деятельность коммунальных предприятий и, в частности, осуществляет контроль за соблюдением законодательства по защите прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг (ст.7 ЗУ «О жилищно-коммунальных услугах»). Учитывая это, именно столичная власть имеет право инициировать установку счетчиков на воду во всех киевских квартирах, причем справиться с этой задачей вполне реально уже к концу этого года.





Поставщики коммунальных услуг, как правило, в самый тариф частично закладывают инвестиции для своей деятельности. Поэтому достаточно обязать «Киевводоканал», который является частично коммунальным предприятием и принадлежит киевской общине, взять на себя часть расходов для обеспечения полного коммерческого учета воды. Еще часть расходов придется профинансировать городскому бюджету.





Как подсчитали независимые аудиторы, чтобы покрыть все 280 тыс. квартир, которые сегодня платят за воду по нормативам, необходимо выделить около 56 млн грн.