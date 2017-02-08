Как государство дискриминирует права внутренних переселенцев?

По последним данным Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано 1,65 млн вынужденных переселенцев из зоны АТО и Крыма, 92 % из которых (1,37 млн человек) претендует на получение денежной помощи от государства.













Как выяснил «Публичный аудит», государство якобы пытается избежать «схем» с соцвыплатами, мотивируя это борьбой с «мертвыми душами». При этом оно нарушает права внутренних переселенцев, загоняя их в откровенно дискриминационные условия, это подтверждают даже такие авторитетные организации, как ООН.





На инспекторов и верификацию Украина тратит миллионы гривен, при этом обеспечивая одного жителя Крыма или зоны АТО в среднем суммой 250 грн в месяц. Так, за последний год внутренним переселенцам было перечислено из госбюджета 3,16 млрд грн. Сумма, надо сказать, не стоит ничего: получается, что в среднем на одного человека расходуется около 3046 грн в год, или 253 грн в месяц.





С начала АТО переселенцы не получают никаких дополнительных видов материальной помощи от государства, кроме адресной — на покрытие расходов на проживание, в том числе субсидий (Постановление КМУ № 505). Размер помощи определяется по следующему принципу:

-для нетрудоспособных лиц (пенсионеры, инвалиды, дети) — 884 грн на человека (члена семьи);

- для трудоспособных лиц — 442 грн на человека (члена семьи).





Общая сумма помощи на семью рассчитывается как сумма размеров помощи на каждого члена семьи и не может превышать 2400 грн.





Пособие выплачивается в течение максимум шести месяцев. При этом оно может вообще не предоставляться, если хотя бы один из членов семьи переселенца обладает жильем в любом другом регионе Украины (Крым и зона АТО не учитываются), или если кто-нибудь из членов семьи переселенца имеет депозитный счет, на котором размещено более 16 тыс. грн.





Справка переселенца





На сегодня обеспечение прав и свобод ВПЛ регламентирует соответствующий закон, который заставляет переселенцев становиться на учет и получать соответствующую справку. С одной стороны, в Законе прямо не указано, что получение справки переселенца является долгом и без нее вы не сможете наравне с другими гражданами реализовывать свои права, а с другой — без нее откажут в получении ожидаемой социальной или медицинской помощи от государства. Так же право на обучение в вузах за счет бюджета гарантируется только зарегистрированным ВПЛ. Вот и получается замкнутый круг. Ведь ст.7 Закона четко указывает, что «для взятого на учет переселенца реализация прав на занятость, пенсионное обеспечение, социальное страхование, получение социальных услуг осуществляется в соответствии с законодательством».





То есть, чтобы получить то, что априори гарантируется каждому гражданину страны, переселенцы вынуждены становиться на специальный учет и подтверждать свой статус справкой. В любой цивилизованной стране мира такой подход государства расценивался бы как дискриминация, у нас же такое положение дел совершенно не смущает чиновников.





Кроме этого, пенсия и все виды социальной помощи выплачиваются переселенцам исключительно через счета, открытые в «Ощадбанке» (Постановление КМУ № 637). Для этого надо открыть расчетный счет и заказать платежную банковскую карточку, которая для переселенцев-пенсионеров является также пенсионным удостоверением (Постановление № 637).





Введено и физическую идентификацию клиента, которому открыт текущий пенсионный счет в «Ощадбанке» для получения пенсии. Она происходит каждые три месяца со дня открытия счета. При отсутствии такой идентификации банк останавливает расходные операции по текущему счету. То есть, для получения пенсий и соцвыплат переселенцы вынуждены пользоваться услугами только одного банковского учреждения, да ещё и являться туда регулярно четыре раза в год. Это создает немалые неудобства для людей старшего возраста: проезд к часто отдалённому отделению, ожидания в очередях.





Соцвыплаты переселенцам выплачиваются при параллельной проверке их фактического проживания органами социальной защиты населения — они же составляют соответствующие акты (Постановление КМУ № 365). Если переселенец на момент проверки (а они происходят раз в полгода) не будет присутствовать по месту жительства, которое он указал в справке, ему может быть отказано в выплате социальной помощи. Более того, ему могут отменить и саму справку переселенца. П редусмотрен целый перечень оснований, дающих «добро» на так называемые дополнительные проверки, которые могут происходить с участием сотрудников МВД, СБУ, Госфининспекции, Государственной миграционной службы, Пенсионного фонда и т. д.





Такие положения, несомненно, также ставят переселенцев в дискриминационное положение. В этом убеждены не только многие украинские юристы, и международные сообщества. В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине (16 мая — 15 августа 2016) среди прочего отмечается: «изменения в Постановление № 637, касающиеся социальных выплат для переселенцев, могут создавать чрезмерные препятствия в доступе к таким выплатам за место происхождения этих лиц, а также ограничивать их свободу передвижения и свободный выбор места проживания и подвергать их надоедливым проверкам».





Как видим, по целому ряду факторов (например: отмена справки переселенца, отсутствие по месту жительства, указанному в справке ВПЛ, непрохождение идентификации в «Ощадбанке», длительное пребывание за первичным местом жительства в зоне АТО, информация от СБУ, МВД, некоторых организаций) переселенцы могут быть лишены выплат, на которые они имеют право как граждане Украины.





Дополнительные миллиарды





Понятно, что 3,16 млрд грн, которые государство выделяет ВПЛ, — капля в море. Однако ещё миллиарды гривен Украина получает для обеспечения потребностей переселенцев от своих иностранных партнеров. Так, по состоянию на начало декабря 2016 по разным неукраинским источникам было выделено помощи на сумму 256,8 млн евро и 40,8 млн долл. Согласитесь, сумма немалая. Но вот как ею распоряжаются — тайна за семью печатями.





«Публичный аудит» предложил всем донорам начать совместную работу над выявлением коррупционных деяний украинских чиновников в использовании международной помощи для переселенцев, которая предоставляется Украине. Обнаружив ряд нестыковок, аудиторы направили обращение к иностранным представительствам, а именно: Шведскому агентству развития и сотрудничества, Японскому агентству международного сотрудничества (JICA), Европейскому инвестиционному банку, правительству Японии, Германии и Канады. Было предложено в рамках совместного проекта осуществить профессиональный независимый общественный аудит того, насколько прозрачно, разумно и эффективно были использованы средства, поступившие Украине как международная помощь именно для внутренне перемещенных лиц.





В то же время специалисты «Публичного аудита» уже отправили соответствующие запросы в Министерство социальной политики, Донецкую и Луганскую областные военно-гражданские администрации, Хмельницкую и Киевскую областную государственную администрацию Черновицкого областного совета с просьбой предоставить полную информацию об использовании средств (с детализацией расходов и достигнутых результатов), которыми финансировалась социальная интеграция внутренне перемещенных лиц.





Сейчас именно поддержка волонтеров и международных представительств является спасательным кругом, который помогает семьям с востока и юга Украины выжить и хоть как-то удержаться на плаву. И именно в связи с этим сегодня крайне важно контролировать распределение не только государственных средств, но и миллионные суммы, которые выделяют другие страны на обеспечение прав внутренних переселенцев Украины.