Водители и автовладельцы, готовьте кошельки: идем в ЕС

Изменения, которые недавно были обнародованы заместителем министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасией Деевой в сети Facebook, об установлении сроков действия водительских удостоверений, вызвали активное обсуждение граждан в соцсетях. В комментариях наблюдается изрядная обеспокоенность такими нововведениями водителей и владельцев автотранспорта.













Нововведения, которые анонсируют в последнее время должностные лица различных министерств и ведомств на пути к евроинтеграции, вроде бы должны вызывать поддержку со стороны «благодарного» населения, но не тут-то было. Последние инициативы (особенно Министерства внутренних дел) водителями и автовладельцами вообще воспринимаются, мягко говоря, сдержанно. Чего только стоили предложенные ранее изменения по видеофиксации нарушений правил дорожного движения и анонсированное возвращение технического осмотра транспортных средств. Они вызвали настоящую бурю протестов. А на фоне провальной реформы правоохранительных органов недоверие автовладельцев к предлагаемым изменениям вполне понятное.





И дело здесь не только в том, что мы привыкли подозревать всех, кто осуществляет контроль за безопасностью движения, в коррупции и взяточничестве. Проблема скорее в одностороннем и не всегда понятном выборе методов реализации нововведений (в том числе и на пути к евроинтеграции) и часто откровенном перекладывании расходов, направленных на проведение реформ, на плечи рядовых граждан.





За водительским удостоверением — раз в 5 лет?





Сейчас водительские удостоверения в Украине имеют срок годности 30, 50 лет или же вообще бессрочные. Но по требованиям Директивы 2006/126/ЕС, имплементация которого проводится Министерством внутренних дел Украины в рамках «Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны», должны быть установлены новые сроки — от 5 до 15 лет, в зависимости от категории транспорта. Цель такого ограничения их действия — периодическая проверка соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям.





Глава Главного сервисного центра МВД успокаивает: поскольку закон обратной силы не имеет, «счастливчики», которые на момент вступления в силу новых правил будут иметь водительское удостоверение со сроком 30, 50 лет и бессрочные — смогут пользоваться им в соответствии с указанными сроками. Изменения коснутся только тех, кто будет получать документы впервые.





Попробуем разобраться, что происходит. Являются ли действия Министерства внутренних дел действительно направленными на выполнение директив ЕС? Может это не что иное, как очередное проявление популизма, влекущее за собой серьезные риски.





Директивы ЕС как всегда начинаем с конца





Действительно, согласно с указанной Директивой, Украине необходимо провести ряд реформ, в том числе привести к нормам ЕС водительские удостоверения. Среди прочего, Директивой также предусматривается:

> приведение к европейским нормам возраста водителей, разрешённого для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств;

> гармонизация категорий и подкатегорий транспортных средств;

> введение микрочипа, как составной части водительского удостоверения.





И вроде всем понятно, что предложенные изменения необходимо вводить. Но возникает логичный вопрос, в духе известного героя советской кинокомедии: «За чей счет банкет? Кто оплачивать будет?». Готово ли государство, а в основном сами автовладельцы, к очередным статьям расходов?





Здесь стоит вспомнить, что только изменения по видеофиксации нарушений правил дорожного движения, по мнению министра внутренних дел, требуют около 1,5 млрд долларов. Сколько инвестиций «потянут на себя» другие новые предлагаемые изменения? Являются ли эти инвестиции приоритетными в настоящее время? И почему государство постоянно пытается провести реформы за счет населения (в данном случае водителей и автовладельцев)?





Следует отметить, что Директива 2006/126/ЕС, как и другие, была принята для действующих государств-членов ЕС. Но Украина пока таковой не является. Понятно, что мы должны двигаться в этом направлении, но согласитесь, более приоритетным сейчас должны быть требования самого «Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны». А оно прежде всего предусматривает:

> Расширение и укрепление сотрудничества в области транспорта с целью содействия развитию стабильных транспортных систем.

> Содействие осуществлению эффективных и безопасных транспортных перевозок, а также интермодальности и оперативной совместимости транспортных систем; приложения усилий для усиления основных транспортных связей между территориями Сторон;

> Содействие реструктуризации и обновлению транспортного сектора Украины и постепенную гармонизации действующих стандартов и политики существующими в ЕС нормам.





Сотрудничество между Сторонами имеет целью также улучшения движения пассажиров и грузов; рост текучести транспортных потоков между Украиной, ЕС и третьими странами региона за счет устранения административных, технических, пограничных и других препятствий; улучшение транспортной сети и модернизации инфраструктуры, в частности на главных транспортных осях, которые соединяют Стороны. Это сотрудничество включает и меры, направленные на упрощение пересечения границ. (Глава 7, ст.368 Соглашения).





Возникает вопрос: изменение существующих водительских удостоверений (которые, кстати, действительны на территории ЕС) важнее приведения к стандартам и уровню ЕС автомобильных дорог, пунктов пограничного пропуска, разметки, транспортных развязок, эффективных и безопасных транспортных перевозок, разумной логистики, дорожных знаков, светофоров и т.д.?





Кажется, что в данном вопросе Министерство внутренних дел «ставит телегу впереди лошади». Или на реконструкцию дорог и приведения их к европейскому уровню не нужны деньги?





Возвращение техосмотров = возрождение коррупции?





Еще одной «приятной» новостью для водителей стало восстановление обязательного техосмотра для всех категорий транспорта. Эта инициатива анонсировалась в рамках имплементации Директивы ЕС/40/2009. Речь идет об общем техосмотре, который в странах Евросоюза был введен с начала 2015 года на все автомобили. Кабмин должен вернуть техосмотр на территории Украины не позднее 1 января 2017 года, но соответствующий законопроект до сих пор находится на доработке. В Министерстве инфраструктуры сообщают, что обязательный техосмотр вернется не раньше, чем через два года (начиная с 2019 г.).





Ранее техосмотры проводили сотрудники органов внутренних дел — МРЭО и ГАИ. Теперь же такое право делегируют частным СТО, с необходимостью получения соответствующей лицензии от Мининфраструктуры. Техосмотр не будут проходить новые автомобили первые 4 года эксплуатации, а для остальных транспортных средств эту процедуру введут раз в 2 года.





Смею напомнить, что при прошлой власти техосмотр отменили из-за того, что он был источником коррупции. Пока не понятно каким образом и на каких основаниях будут получать лицензии СТО, и какими критериями будут руководствоваться государственные органы при их выдаче. А значит мы можем снова получить путь к коррупции из-за возможности «дать взятку за лицензию». И эта коррупционная составляющая, соответственно, будет заложена в стоимость услуг, то есть техосмотра. Возникают определенные сомнения относительно честности и прозрачности проведения таких осмотров, за которые автовладельцам придется платить из собственного кармана.





«Бумажные» реформы





При рассмотрении предлагаемых изменений в рамках выполнения Директивы также интересен следующий момент: соответствует ли нормам ЕС подготовка работников органов внутренних дел, особенно лиц, которые будут принимать экзамены и выдавать новые водительские удостоверения?





Люди все больше понимают, что реформу правоохранительных органов было сведено к популистским мерам и отчетам на бумаге. Существенных изменений, несмотря на затраченные значительные усилия и средства, на самом деле не произошло. Не произошло изменений и в реальном положении на дорогах страны: количество дорожно-транспортных происшествий в 2016 году выросло на 11,6 % по сравнению с предыдущим годом.





Стоит также вспомнить, что за два года существования патрульной полиции с их участием совершено значительное количество ДТП, разбиты около 500 выделенных им «Приусов». Какими кстати, их комплектовали за счет других подразделений полиции.





Люди не доверяют предложенным нововведениям, ведь не наблюдают действительных перемен к лучшему в самой системе МВД: реформы слишком напоминают сюжет известной басни И.Крылова «Квартет».





Государству следует задуматься, каким образом вернуть доверие своих граждан. Для этого сначала надо действительно сделать какие-то шаги навстречу народу, облегчив и без того безрадостное существование, а не постоянно заглядывать в его карман.