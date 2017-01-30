Преступность в Киеве поможет сократить муниципальная полиция

Критичность ситуации усиливается тем, что фактически отсутствует противодействие разгулу преступности со стороны правоохранительных органов: показатель нераскрытых преступлений уже приближается к 90 %.







Мы в «Публичном аудите» считаем, что выходом из ситуации могло бы стать создание муниципальной полиции. Согласно опыту многих других стран, муниципальная полиция занимается охраной объектов транспортной инфраструктуры. А это значит, что под контролем правоохранителей будут станции метро, остановки наземного общественного транспорта, вокзалы и причалы.

Под охрану муниципальной полиции также берут коммунальные учреждения и помещения органов местного самоуправления. Кроме того, в ее компетенции – безопасность дорожного движения, эвакуация автомобилей, борьба с ненадлежащими парковками. Война с незаконным строительством в столице – также входит в зону ответственности полиции. Еще одна задача – следить соблюдением правил торговли. Контролировать качество работы муниципальной полиции должен муниципалитет.

Также на муниципальную полицию имеет смысл возложить функции досудебного расследования преступлений небольшой и средней тяжести – таких, как умышленное телесное повреждение (легкое и средней тяжести), кража, грабеж, уничтожение или повреждение имущества, незаконное завладение транспортным средством, хулиганство.

Это будет удобно для оптимизации работы полицейских органов и повышения показателя раскрываемости преступлений: обнаружили в муниципальной полиции кражу – она же должна довести дело до логического конца.

Такой шаг будет разумным и в связи с процессами децентрализации органов управления. Он придаст ему сути, ведь, как показывает мировой опыт, городские полицейские формирование создаются в первую очередь в тех странах, где есть широкая система децентрализации.

Количество убийств, краж и разбоев приобретает угрожающих масштабов. Можно много разбираться в причинах (а они достаточно объективны – безумное обнищание населения на фоне провала реформы силовых структур), но статистика, как известно, – дело тонкое и очень показательное. Киев вот уже два года переживает наплыв криминала –столица даже возглавила рейтинг самых опасных столиц Европы по оценке Mercer.

Поэтому первоочередная задача, которую нужно поставить перед муниципальной полицией, даже не столько сократить уровень преступности, как сдержать и остановить его. Сокращение отрицательной динамики даже на 5 % в нынешних условиях будет достаточно серьезным результатом.

Причем, муниципальную полицию важно «укомплектовывать» специалистами с позиций исключительно профессионализма, без каких-либо политических подоплек. И оценивать этот профессионализм должны компетентные и авторитетные правоведы, а не ранее судимые за грабеж, как это было, к примеру, с аттестационными комиссиями при Нацполиции.

Для того чтобы Киев, а в перспективе и другие города Украины, получили собственную муниципальную полицию, этот вопрос должен оказаться на повестке дня власти. Так, их юридические управления совместно с органами МВД должны разработать законопроект о муниципальной полиции. Параллельно – подготовить обращение к депутатам о внесении изменений в закон Украины «О местном самоуправлении», чтобы понятие «муниципалитет» было закреплено на законодательном уровне.

А пока же будет продолжаться процесс «оформления» работы местной полиции в правовом поле, важно ввести оперативные подразделения охраны общественного порядка совместно с патрульными полицейскими. Они по крайней мере временно обезопасят киевлян от нависшей криминальной угрозы. «Публичный аудит» же тем временем разрабатывает собственный проект-концепцию по усилению безопасности в столице.