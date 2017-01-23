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Bloomberg увидел угрозы для экономики Украины
23.01.2017 17:44
Первые полосы украинских СМИ облетело сообщение со ссылкой на исследование Bloomberg о том, что гривна будет якобы самой стабильной валютой в этом году. Впрочем, фраза оказалась вырванной из контекста. Мы в «Публичном аудите» разобрались, что на самом деле пророчат украинской валюте международные аналитики.
Аналитики Bloomberg в своем обзоре Global Risk Briefing дают неутешительные прогнозы относительно уровня макроэкономических показателей, которые непосредственно влияют на курс (инфляция, прогноз безработицы, золотовалютные резервы), а стабильность гривны оценена на основе прогноза лишь 3-месячной волатильности.
Так, с 82 стран мира Украина занимает лишь 61 место, и ей присвоено коэффициент риска «21,5», который в целом дает негативный сигнал иностранным инвесторам - о том, что страна находится в зоне достаточно высокого риска. На это указывают три из четырех индексов, рассчитанных американскими экспертами, - Unemployment outlook (прогноз безработицы), Inflation (инфляция) относятся к высокому риску, Reserves stockpiles (запас международных резервов) - до среднего.
Unemployment outlook - прогноз безработицы
По оценкам Bloomberg, этот показатель в 2017 году составит 8,8%, что относится к критерию «высокий риск».
Безработица может служить индикатором для общего состояния здоровья экономики. Ведь высокий уровень безработицы в долгосрочной перспективе приведет к снижению покупательной способности потребителей, снижению налоговых поступлений, социального спада.
В качестве примера, последние законодательные инициативы относительно новых налогов для ФЛП и повышенной «минималки» в условиях, когда отсутствует рост экономики и не создано никаких предпосылок для того, чтобы предприниматели могли работать с доходом и прибылью, уже привели к закрытию 158 тыс. ЧП (в течение 2 -х недель с начала года), которые, вполне вероятно, станут на учет в центре занятости и будут получать выплаты от государства.
Кроме того, часть компаний, не сможет выплачивать вдвое увеличенную «минималку», будет вынуждена оптимизировать свои штаты и увольнять сотрудников, что также приведет к возможному росту безработицы.
Inflation - инфляция
Инфляция, по оценке финансовых аналитиков Bloomberg, в 2017 году достигнет отметки в 10%, что так же является индикатором высокого риска. С 82 стран мира худший показатель инфляции только в Аргентины, Ганны, Нигерии, Египта и Венесуэлы.
НБУ в этом году запланировал инфляцию на уровне 8% +/- 2%. Однако, когда регулятор говорит о таргетировании инфляции как о своей главной задаче, то имеется ввиду только уровень потребительских цен. В 2016-м также прогнозировалась 12-процентная инфляция, и по официальным данным так и было. Только цены на промышленную продукцию повысились на 36%, и отнюдь не 12%. Подобная динамика, вполне вероятно, может быть и в этом году.
Кроме того, быстрая эмиссия гривны, в частности для поддержки ликвидности «ПриватБанка», может крайне усилить и без того высокий прогнозный уровень инфляции. Напомним, только в конце декабря государство «влило» в банк 15 млрд грн, и это сразу же вызвало скачок курса валют.
Reserves Stockpiles - запас международных резервов
Этому показателю авторитетный поставщик финансовой информации присвоил индикатор 10,4%, что в целом указывает на «средний риск», но вместе с тем отбросило Украину за четвертый десяток стран в рейтинге Bloomberg.
$ 15,5 млрд, что на сегодняшний день существуют в золотовалютных резервах страны, в этом году могут уменьшиться на $ 3,82 млрд, без гарантий адекватного восполнения. Так, Украина должна выплатить $ 1,12 млрд кредитных долгов в рамках сотрудничества с МВФ и другими кредиторами, еще $ 2,7 млрд - предусмотренный дефицит платежного баланса.
Уменьшение международных резервов может вызвать следующие экономические потрясения: гиперинфляцию и снижение валютных курсов. Кроме того, опыт прошлых лет уже показал, что наши резервы пополняются исключительно за счет кредитов МВФ, а их Украина получает с большим нажимом. Достаточно вспомнить, как из обещанных еще в конце 2015 года $ 1,7 млрд мы еле получили $ 1 млрд в сентябре 2016-го. При этом в ближайшие четыре года Украина должна вернуть Фонду $ 6,2 млрд. По расчетам «Публичного аудита», «Reserves Stockpiles» с учетом дефицита платежного баланса и выплатам по внешним обязательством, которые заложены в бюджете может составить 8%, что относится к «высокой зоне» риска.
Currency Volatility - волатильность валюты
Bloomberg оценил общие ожидания рынка относительно волатильности валюты в показатель 0,6%, то есть «низкий риск». Однако есть важный нюанс: курсовая волатильность рассчитывалась исключительно на основании ближайшего 3-х месячного графика гривны к доллару США. Другие фундаментальные факторы, такие как дефицит платежного баланса, эмиссия, завышенные показатели доходной части бюджета, которые напрямую влияют на валютный рынок, Bloomberg ни исследовал.
В то же время экономика Украины подошла к черте, когда у нее начинается «малокровие» и ей катастрофически не хватает денег. К задекларированному дефициту бюджета в 77 млрд грн как минимум на первоочередные нужды власти нужно около 200 млрд грн. Поскольку такие деньги нам никто не займет, единственный способ обеспечить все потребности - напечатать гривны. Однако как только такая сумма будет выброшена в товарооборот, сразу же вырастут цены, повысится инфляция и курс начнет ползти вверх.
К чему пришли?
На сегодняшний день существует очень много факторов, по которым курс гривны может значительно пошатнуться. «Публичный аудит», детально изучив всю денежно-кредитную политику Украины, пришел к прогнозу, что курс гривны к доллару может составить 64,57 за «зеленый». Такой сценарий вполне реален, если учесть не только показатели инфляции и ЗВР, а и все «дыры» бюджета и потребности отечественной экономики. Это: социальные (в т.ч. субсидионные) выплаты, рост обязательств по минимальной зарплате, необходимость погашения внешних и внутренних долгов, афера с Приватом, бюджетный дефицит на войну и полицейско-президентскую систему. Плюс традиционные паника и конвертация свободных гривен в доллары.
Поэтому мы продолжаем находиться в серьезной зоне риска. И Bloomberg уже не первый год предостерегает инвесторов от вкладывания средства в нашу страну.
Украина должна работать в первую очередь над устранением рисков, о которых говорят авторитетные иностранные и отечественные аналитики, а не создавать новые и новые барьеры и испытания для бизнеса и собственных граждан. У нас только и разговоров, что о либерализации экономики, зато вводятся новые налоги и ограничения. Три последних года Украина работает не на то, чтобы стать инвестиционно-привлекательной, а чтобы угодить иностранным кредиторам, разбазарив государственную собственность и превратив страну в транзитное и сырьевое государство.
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