Украине пора прекращать быть сырьевым придатком ЕС

Тема курса гривны не оставляет никого равнодушным. Все помнят, как лихорадило курс весной 15-го, когда национальная валюта день за днем ставила потрясающие антирекорды, побив отметку даже в 40 грн за доллар. Страсти вокруг нее тогда разгорелись не на шутку, что и неудивительно: цены на товары, продукты и услуги людям пришлось автоматически умножать на два.













К сожалению, социально-экономическая ситуация в стране еще далека от показателя стабильности, а курс валют сохраняет свою волатильность. Причин много: неблагоприятный инвестиционный климат в стране, снижение мировых цен на сырьевые товары, сокращение кредитования экономики и ухудшение на 2017 год прогноза развития мировой экономики вместе с прогнозируемым дефицитом платежного баланса - все это лишь усилит давление на национальную валюту.





Как сделать так, чтобы платежный баланс работал на экономику, а не против нее?





Платежный баланс формирует спрос и предложение на валютном рынке. От его сбалансированности зависит сколько валютной выручки поступит в страну, будет ли она чувствовать валютный голод. Украина относится к экспортоориентированным государствам, то есть основная часть валютной выручки заходит в экономику в качестве оплаты за экспортируемые товары или услуги. Что важно, Украина продает за границу не готовую продукцию (изделия), а только сырье (сталь, зерно, руду), и такая государственная политика ставит нашу страну в зону риска, наряду с другими странами, которые являются сырьезависимыми.





Все страны-производители сырья находятся в зоне серьезного риска, ведь их основные товары могут в любой момент подешеветь и обвалить экономику. Сырьевые страны не контролируют собственное развитие. Поэтому сегодня большинство из них пытается перепрофилировать значительную часть экспорта на высоколиквидный продукцию с добавленной стоимостью. Это должны делать и мы — иначе станем жертвой сырьевой ловушки. Ведь если на мировых рынках снижаются цены, Украина будет получать меньше валюты; при этом ей придется больше валюты выложить за энергетический импорт, поскольку цены на нефть и природный газ пока растут. Однако мы не готовы к таким разрывам еще и потому, что в этом году должны отдавать кредитные долги (более $ 1 млрд) за прошлые годы — разумеется, в валюте.





В связи с кризисом производства отечественные предприятия не имеют возможности конкурировать с импортерами и удовлетворить спрос на рынке. Решить проблему сегодня можно только за счет масштабной программы поддержки отечественных экспортеров, например через предоставление специальных кредитов (по низкой ставке кредитования), которые будут направлены на модернизацию и развитие производства. По прогнозу специалистов, это, несомненно, будет иметь стимулирующий эффект для бизнеса и обусловит увеличение объемов экспорта и валютной выручки соответственно.





За последние годы кредитный рынок очень просел. В условиях проведения недейственной монетарной политики Нацбанк увеличивал процентные ставки кредитования, что привело к неэффективности использования кредитов бизнесом. Поэтому эффективная эмиссия национальной валюты, направленная на развитие производства, а не на финансирование расходов, поможет отечественным экспортерам победить в конкурентной борьбе (уменьшая себестоимость продукции) и увеличит объемы полученной валютной выручки. В дальнейшем эмитированные средства (погашены кредиты) будут выведены из обращения, а следовательно, не приведут к росту инфляции и девальвации.





Иначе мы столкнемся со стагнацией в отечественной промышленности и даже остановкой производства, вследствие чего даже те прогнозируемые в 2017 году $ 47,2 млрд за счет экспорта будут для Украины совершенно не достижимыми.





На подтверждение таких не слишком оптимистичных прогнозов для отечественных экспортеров указывает и ценовая конъюнктура, которая наблюдается на международных рынках:





1.Цена на стальную заготовку и алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) по состоянию на 7 октября 2016 составляет 325 долл. США/тонну (-45% от показателей 2014) и $ 1724,3/т (-18%) соответственно.













2. Фьючерсы на поставку пшеницы на Чикагской товарной бирже (CBOT) также снижаются - $ 415,2 / 5000 бушелей (поставка декабрь 2016).













Надо сказать, дефицит текущего счета платежного баланса в последние годы сокращается, что в целом восстанавливает равновесие между экспортом и импортом. Однако это обусловлено не тем, что Украина семимильными шагами наращивает экспорт. Такое равновесие далось благодаря падению как экспорта (в 2015 году —55% к соответствующему показателю в 2013 году), так и импорта (— 48%). Причем, подобная динамика наблюдалась и в течении 2016 года.











