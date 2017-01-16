Небывалые холода: прошла ли киевская власть тестирование снегом?

Январь настиг украинцев сильными морозами — местами температура опускалась до -17. Не стала исключением и столица Украины. Сейчас стихия уже утихла, но киевляне до сих пор жалуются на работу коммунальных служб за неочищенные тротуары и дороги.













«Публичный аудит» в рамках собственного проекта «Как улучшить управление публичными ресурсами столицы?» выяснил: подготовилась ли столичная власть, как положено к сильным снегопадам и почему так сложно бороться с последствиями стихии.





На языке цифр





На балансе «Киевавтодора» находится около 17 млн ??м2 дорог — это, в частности, 44 моста, 87 путепроводов, 232 подземных и 32 наземных пешеходных переходов. Для того чтобы обеспечить их уборку в этом сезоне было подготовлено 318 единиц специальной снегоуборочной техники, а также 23 000 тонн технической соли и 40 000 тонн песка, что превышает показатели 2015-й, 14-й и 13-й годы, потому что заготовка материалов в этом году проходила с учетом остатка прошлых периодов.









Надо сказать, за последние три года существенно обновился парк снегоуборочной техники: было закуплено 42 единицы солеразбрасывателей и комбинированных автомобилей. Кроме того, 15 снегоуборочных машин столице в прошлом году подарила Германия.





Много или мало?





Как показывает практика, для оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций парк автотранспорта можно и расширить. Хотя с каждым годом качество подготовки к зимним погодным пассажам улучшается, но, к примеру, в компактной Варшаве заготовлено 470 единиц снегоуборочной техники. Столица Польши может себе позволить направлять на очистку дорог около $ 15 млн (412 млн грн).





Ситуация со снегопадами 6-9 января 2017





За четыре дня в столице выпало более 20 см снега — это больше половины от общей месячной нормы. Как сообщают официальные источники, начиная с 6 января, «Киевавтодор» использовал более 6 тыс. тонн соли и почти 10 тыс. тонн песко-соляной смеси. На устранение последствий непогоды «кинули» 256 единиц техники и 31 бригаду «автодоровцев». Надо сказать, по срокам и масштабам выполненных работ они вписались в Методические рекомендации, определенные Министерством по вопросам ЖКХ по уборке территории объектов благоустройства. 11 января ключевые проездные пути были очищены от снега, а из столицы вывезено почти 6500 тонн снега.





Что интересно, работу снегоуборочной техники можно отслеживать в реальном времени с помощью специального сервиса проекта Kyiv Smart City













Надо сказать, что работа коммунальных служб в эти дни оказалась менее эффективной еще и потому, что соль при 17-градусном морозе теряет свои свойства — она ??имеет высокий коэффициент полезного действия только при температуре 10-12 ° С При аномальных морозах лучше использовать другие материалы. Например, DEICE POWER или «АЙСМЕЛТ». Они безопасны, подходят для обработки улиц, когда за окном даже -35 ° С. Правда, для их закупки нужно дополнительно выложить от 15 до 60 млн грн.





Кроме того, если уж город оказывается в снежном плену, к уборке нужно привлекать профильные частные организации. Они, как правило, имеют собственный парк техники и все необходимые средства. Да, для этого нужно предусматривать в бюджете дополнительные расходы на 5-10 млн грн, но от суровых невзгод надо страховаться.





По подсчетам «Публичного аудита», чтобы на следующий зимний период закупить необходимую технику, предсказать привлечения частных компаний и закупку дополнительных посыпных материалов, общий бюджет подготовки к зиме следует увеличить с 30 до 280 млн грн. В последующие периоды, когда необходимости в новой технике не будет, такой бюджет составит около 130 млн грн.













Если ориентироваться на европейский опыт, можно позаимствовать несколько «хитростей» для эффективной борьбы со снежной напастью.





«Система парных-нечетных дней»

В определенные дни на отдельных улицах запрещается парковка, благодаря чему снегоуборочная техника может свободно очистить улицы. Параллельно работают эвакуационные службы, которые убирают неправильно припаркованные машины, мешающие коммунальным службам убирать город. Оплачивать эвакуацию будут, разумеется, владельцы авто, которые собственно и нарушают порядок. К примеру, в Финляндии горожане платят за свою водительскую халатность целых 85 евро.





Зонирование территории столицы

Киев делится на зоны, а коммунальные службы работают по схеме приоритетности. Так, в первую очередь убираются улицы и трассы с активным трафиком (зона А), затем - менее загружены (зона В), и в последнюю очередь — пешеходные участки (зона С). Во время работы коммунальщики должны соблюдать специально установленный график: например, зона А - до 7:00 утра, В - до 10:00, С - до 12:00.





При этом в сервис Kyiv Smart City следует включить также карту-график уборки зон. Тогда каждый киевлянин и гость столицы сможет увидеть информацию о очищенной территории и, в случае чего, вовремя убрать машину с места, предназначенного для уборки снега.





К уборке активно привлекаются жители города

Согласитесь, мало просто требовать от власти качественной работы — к уборке снега у своих домов должны активно подключаться и жители столицы. Тем более, что в европейских странах этот метод совместной борьбы с непогодой уже давно действует, он добровольно-принудительный. Не убрано около дома — штраф! При этом, не важно кого это касается — владельца квартиры или арендатора. Правила одни для всех, и они могут быть внедрены и в Киеве. Мы в «Публичном аудите», предлагаем в каждом районе при управляющих компаниях по обслуживанию жилищного фонда сделать специальные пункты бесплатной выдачи лопат, соли и песка, чтобы люди могли самостоятельно убирать у свои дома.