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Банки намеренно доводят до банкротства
16.01.2017 13:11
11 января временная администрация Фонда гарантирования вкладов зашла в один из крупнейших банков, которые остались после зачистки более 100 других отечественных финучреждений — «Платинум банк».
Теперь вкладчикам должны выплатить рекордные почти 5 млрд грн. В СМИ же, тем временем, фигурирует информация о как минимум миллиарде гривен средств вкладчиков, которые заранее были выведены в «нужные» компан ии.
В банковской сфере уже давно работает схема, в основе которой лежит перераспределение выгодных ликвидных активов от одних владельцев к другим. Благодаря этому, к примеру, чиновник может через тот или иной банк «прокачивать» средства, привлекая инвестиции и депозиты.
И 15 лет назад, и сейчас, подобная схема действует: владельцы банков заманивают клиентов большими процентами депозитных вкладов, раздавая кредиты аффилированным компаниям и значительно переоценивая суммы залога. Несложно спрогнозировать, что это приводит к банкротству банка, а вкладчики таким образом теряют свои деньги.
НБУ сегодня прибегает к разным уловкам, чтобы заставить людей отдавать свои деньги и наполнять банковскую систему. Это делается с прицелом на то, чтобы в стране заработало хотя бы кредитование. Новое ограничение НБУ о снижении расчетов наличными до 50 тыс. гривен подтверждает такую гипотезу. У граждан просто не останется другого выбора, при осуществлении крупных финансовых операций, как прийти в банк и еще и оплатить немалые комиссионные сборы.
Два года назад «Публичный аудит» направил на имя глав Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности ВР Украины законодательную инициативу, которая предусматривает закрепление презумпции виновности в отношении владельцев и руководителей банков. Другими словами, мы предлагали установить их прямую финансовую ответственность за ненадлежащее управление банком, доведение его до банкротства. Если бы уже тогда владельцев и руководство банков обязали нести ответственность за то, до чего они довели возглавляемое финучреждение, мы бы не имели сегодня миллионы обманутых вкладчиков и заемщиков банков и многотысячные акции протеста под Нацбанком.
Впрочем, я верю, что рано или поздно ситуация с уничтожением банковской системы обязательно станет предметом расследования правоохранительных органов — на должном уровне.
Пока же «Публичный аудит», кроме законодательных инициатив по введению превентивной ответственности банковских учреждений, подготовил также законопроекты, которые гарантируют защиту интересов вкладчикам, а также заемщикам неплатежеспособных банков.
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