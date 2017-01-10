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Что знаю о Борисе Тодурове?
10.01.2017 15:33
В сети началась "травля" Бориса Тодурова. Хочу рассказать о том, что знаю об этом гениальном враче, а также о тех, кто распускает гадости о нем и об Институте сердца.
Борис Тодуров:
1. Гениальный Украинский хирург-кардиолог, создавший с нуля Киевский центр сердца (это власть назвала коррупцией).2. Врач, проводящий в день по 5 и больше операций на сердце, спасший много больше тысячи людей. Больше десятка людей с пересаженными им сердцами сейчас, слава Богу, живут и радуют своих близких.
3. Фанатик медицины, мотавшийся на своей "скорой" и бригадой таких же фанатиков по прифронтовым местам и вытягивающий с того света и раненых военных, и гражданских с обеих сторон (это власть назвала сепаратизмом).
4. Наставник, воспитавший добрую сотню толковых врачей, продолжающих славное дело спасения людей.
5. Мой друг.
1. Делают это за деньги, абсолютно ничего не зная о человеке. Это их работа.
2. Они в своей жизни ничего не создали, не построили.
3. Они никого не спасали и не спасли бы: они серые, поганенькие, трусливые.
4. Их деньги за грязь, которой они обливают людей, - это деньги, заработанные властью на войне, грабежах своих граждан, воровстве.
5. Их задача – стравить между собой народ Украины, посеять ложь и ненависть, обливать всех созидателей грязью: это их поганый хлебушек. Они - плесень, которую нужно будет вычистить с тела страны.
6. Они обязательно заболеют и лечить их будут такие Доктора, как Борис Тодуров.
теги: Тодуров, Институт сердца, медицина
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