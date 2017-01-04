|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Обманывать народ всё время не получится
04.01.2017 15:58
«Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время; но нельзя обманывать весь народ все время», — А. Линкольн, 16-й президент США, национальный герой Америки.
О новогоднем обращении президента. Анализ поабзацно)
Единственный правдивый абзац звучит так:
«Дорогі українці! Не тільки діти, але і кожен з нас, незалежно від віку, вірить у диво. Особливо у цей святковий час, яке починається ще зі Святого Миколи і закінчується аж на Хрещення. Особливо в цю ніч, коли настає Новий рік і переповнює наші серця радістю, вірою, надією».
Все остальное - мягко говоря, перекрученные факты. Итак:
«Легко ще не буде, але і найгірше, особливо в економіці, вже позаду.?Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, викликаного військовою агресією».
На самом деле:
Реальный дефицит бюджета не задекларированные 70 млрд, а, минимально, порядка 250! И источники покрытия дефицита отсутствуют. Именно поэтому повышаются налоги и штрафы, выставлены на продажу возможные госактивы. Работа с международными кредиторами плачевна. Обрушение промышленного производства на четверть, падение объемов экспорта в ЕС на 20%, в страны СНГ на 300%, импорта — на 35%, объёмов внутренней торговли на 40%; уровня платёжеспособности людей в 4 раза. Вот это реалии. И причина этому — разрыв президентом и правительством Яценюка, исключительно в угоду тогдашней администрации США, всех традиционных внешнеэкономических связей с традиционными для Украины рынками, а также заключение корявого, невыгодного для страны соглашения с Европой о ЗСТ; разгром людьми президента банковской системы и изъятие у народа Украины ими же сбережений путём многократного завышения тарифов и цены на газ, конфискации, по сути, депозитов физических лиц и малого и среднего бизнеса. Так что внешние враги здесь «курят в сторонке», своих хватило.
«Так само, як і від ворожої закриття Росією ринку для наших товарів, від торгової і транспортної блокади. Ми адаптували наше господарство до нових умов і нам вдалося відновити економічне зростання. І це дозволяє в новому році тримати курс на збільшення доходів українців».
На самом деле:
Первым Украинские рынки для русских товаров закрыло правительство Яценюка, равно как и небо для полетов. Через месяцев получили "обратку". Цифры выглядят так: в 2013 Украинский экспорт в Россию 22 млрд долларов, в 2016 - 6 млрд! Никакой адаптации нет, ложь: экспорт в ЕС в сравнении с предыдущим годом упал с 16 до 13 млрд. Доходы домохозяйств, то есть обычных людей, падают из-за сворачивания бизнеса, закрытия рынков, обесценивания гривни.
«Ми зміцнили нашу обороноздатність, і впоратися з завданням вдалося без мобілізації. Армія стає контрактною, а захисник вітчизни — одна з найблагородніших професій».
На самом деле: цена таких заявлений — гибель тысяч военных и мирных украинцев из-за непрофессиональных ошибочных решений военного руководства; разворовывание оборонного бюджета с помощью непрозрачных закупок по в разы завышенным ценам. Монополизация властью военных поставок.
«І вперше в історії ми не купили жодного кубометра газу з Росії. І це великий крок до енергетичної незалежності нашої країни».
На самом деле: чушь. Весь купленный в Европе газ — российский, поставленный туда газпромом. Только Украиной он покупается с европейской и яценюковской наценкой.
Дальше — блаблабла. Уже ни слова о евроинтеграции, безвизе; «взвейся-развейся». Немного о войсках, так как боится. Собственно, все. С Новым Годом от президента.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак ато банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.