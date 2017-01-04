Обманывать народ всё время не получится

«Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время; но нельзя обманывать весь народ все время», — А. Линкольн, 16-й президент США, национальный герой Америки.

О новогоднем обращении президента. Анализ поабзацно)













Единственный правдивый абзац звучит так:

«Дорогі українці! Не тільки діти, але і кожен з нас, незалежно від віку, вірить у диво. Особливо у цей святковий час, яке починається ще зі Святого Миколи і закінчується аж на Хрещення. Особливо в цю ніч, коли настає Новий рік і переповнює наші серця радістю, вірою, надією».





Все остальное - мягко говоря, перекрученные факты. Итак:

«Легко ще не буде, але і найгірше, особливо в економіці, вже позаду.?Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, викликаного військовою агресією».

На самом деле:

Реальный дефицит бюджета не задекларированные 70 млрд, а, минимально, порядка 250! И источники покрытия дефицита отсутствуют. Именно поэтому повышаются налоги и штрафы, выставлены на продажу возможные госактивы. Работа с международными кредиторами плачевна. Обрушение промышленного производства на четверть, падение объемов экспорта в ЕС на 20%, в страны СНГ на 300%, импорта — на 35%, объёмов внутренней торговли на 40%; уровня платёжеспособности людей в 4 раза. Вот это реалии. И причина этому — разрыв президентом и правительством Яценюка, исключительно в угоду тогдашней администрации США, всех традиционных внешнеэкономических связей с традиционными для Украины рынками, а также заключение корявого, невыгодного для страны соглашения с Европой о ЗСТ; разгром людьми президента банковской системы и изъятие у народа Украины ими же сбережений путём многократного завышения тарифов и цены на газ, конфискации, по сути, депозитов физических лиц и малого и среднего бизнеса. Так что внешние враги здесь «курят в сторонке», своих хватило.





«Так само, як і від ворожої закриття Росією ринку для наших товарів, від торгової і транспортної блокади. Ми адаптували наше господарство до нових умов і нам вдалося відновити економічне зростання. І це дозволяє в новому році тримати курс на збільшення доходів українців».

На самом деле:

Первым Украинские рынки для русских товаров закрыло правительство Яценюка, равно как и небо для полетов. Через месяцев получили "обратку". Цифры выглядят так: в 2013 Украинский экспорт в Россию 22 млрд долларов, в 2016 - 6 млрд! Никакой адаптации нет, ложь: экспорт в ЕС в сравнении с предыдущим годом упал с 16 до 13 млрд. Доходы домохозяйств, то есть обычных людей, падают из-за сворачивания бизнеса, закрытия рынков, обесценивания гривни.





«Ми зміцнили нашу обороноздатність, і впоратися з завданням вдалося без мобілізації. Армія стає контрактною, а захисник вітчизни — одна з найблагородніших професій».

На самом деле: цена таких заявлений — гибель тысяч военных и мирных украинцев из-за непрофессиональных ошибочных решений военного руководства; разворовывание оборонного бюджета с помощью непрозрачных закупок по в разы завышенным ценам. Монополизация властью военных поставок.





«І вперше в історії ми не купили жодного кубометра газу з Росії. І це великий крок до енергетичної незалежності нашої країни».

На самом деле: чушь. Весь купленный в Европе газ — российский, поставленный туда газпромом. Только Украиной он покупается с европейской и яценюковской наценкой.





Дальше — блаблабла. Уже ни слова о евроинтеграции, безвизе; «взвейся-развейся». Немного о войсках, так как боится. Собственно, все. С Новым Годом от президента.