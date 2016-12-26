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Как за 3 года власть полностью обесценила Украину?
26.12.2016 14:04
Украина на протяжении долгих лет эксплуатировала хозяйственно-экономическое наследие Советского Союза. Эксплуатировала нещадно, практически ничего не создавая взамен. Одним из мощнейших "наследств" стала газотранспортная система.
ГТС приносила огромные экономические бонусы в наш бюджет — миллиарды долларов ежегодно. Но, кроме всего прочего, была успешным рычагом политических разменов, баталий и влияния, которым пользовались предыдущие правительства в формировании отношений с основными пользователями ГТС Украины — Российской Федерацией и Европой. И система эта, с учётом указанных возможностей, — практически бесценна для страны, её обеспечения, её независимости.
Это больше, чем просто экономический ресурс, это не в меньшей степени политический ресурс, ресурс государственников, ресурс, позволявший Украине какое-то время находиться в перечне независимых государств.
И то, что произошло в последние 3 года, есть не только и не столько уценка экономической стоимости ГТС (по словам главы "Нефтегаза" ГТС, стоящая 30 млрд долларов, стала дешевле в несколько раз).
Ведь никакие переговоры будущих наших правительств не обратят ситуацию вспять, потому что Евразия (назовем это так) перестаёт нуждаться в нашей газотранспортной системе. Может, она плохого качества? Нет! Или неудобно расположена и коммуницирована? Конечно, нет: тогда умели строить.
Просто партнеры по её эксплуатации утомились ожидать очередные подвохи и спекуляции. Диверсифицируя риски, созданные нашим правительством, Европа согласилась с увеличением российского участия в европейской ГТС Opal, с запуском Северного и постройке Турецкого потоков.
О каких конкретно рисках идёт речь? Вот они: увеличение в одностороннем порядке стоимости транзита; вероятность несанкционированного отбора (воровства) газа; по сути, шоу "для своих" с реверсными поставками газа из ЕС; невыполнение договоренности о количестве закупаемого газа. И это при том, что сейчас в наших хранилищах недостаёт около 4-5 млрд кубометров для прохождения холодного сезона! Переруганные европейцы в страхе ожидают "изъятия" недостающего газа из их квоты. Наше правительство, кажется, сделало все для провала газовых переговоров.
Самое главное: европейцы поняли, что пришедшие к власти - воры, обманывающие всех, свой собственный народ, в частности, и наживающиеся на нем с помощью указанных выше схем. Ненадёжные временщики, готовые продать страну и оптом, и по частям. И ситуация с газом для украинцев и все с этим связанное — самый "лучший" и очевидный пример этого.
Судите сами. Пропорция внутреннего потребления выглядит примерно так: 17 млрд кубометров — это потребляет народ Украины, который греется, кушать готовит и обогревает воду и помещения (сюда же и теплокоммунэнерго). И 9 млрд — промышленность (объём потребления ею газа сократился более чем в 2 раза). И это отнюдь не вызвано новейшими энергоэффективными технологиями, применяемыми в украинской промышленности. Все происходит из-за сворачивания промышленного производства. Сворачивания потому, что продавать продукты этого самого производства просто некому. Это еще один "результат" управления экономическими и внешнеэкономическими процессами, бездумного разрыва традиционных связей и несоздания взамен новых сегодняшними руководителями страны.
И это прямая "заслуга" президента и его команды, а также яценюков и ко. Таким образом, впервые за всю историю страны основным потребителем газа стало население — людям ведь деваться некуда. Ну а дальше все просто.
Руководство страны — торговцы, начиная с первого и заканчивая почти половиной парламента. Они прекрасно понимают конъюктуру базара. Они видят, кто основной покупатель (народ) и что он никуда не денется. Потому что они сейчас вправе монопольно продавать товар — газ — и монопольно устанавливать на него любую, им угодную цену. Ведь если есть возможность забрать деньги, почему ею не воспользоваться? Вопрос для них риторический. Поэтому и такая цена для нас на газ, поэтому такие и тарифы.
При Яценюке половина забранных у людей под видом тарифов денег оседала в контролируемом его людьми "Нефтегазе". Сейчас деньги у людей изымаются в виде ренты и дополнительного НДС в бюджет: у президента получилось укрепить свое влияние над бюджетом и распределительными процессами. Ему нет смысла размывать деньги и загонять их в "Нефтегаз". Их забирают в бюджет, ну а дальше, как говорится, дело техники...(вспомните ночное принятие бюджета парламентом). На войну, на полицию и систему подавления, на "вдруг Путин нападет", стену яценюковскую, на партии, которые проголосовали, и их интересы.
Этот заработок цинично прикрывается громкими национальными лозунгами: о государственности, о независимости, о том, что "мы врагу не отдадим ни одной копейки". Они не отдают врагу ни одной копейки, они отдают доллары в большом количестве, плюс претендуют на часть из них. Вот то, что происходит с импортом, экспортом, реэкспортом газа.
Не сомневаюсь, что вся эта вражья деятельность через какое-то время станет предметом расследования и судебного рассмотрения.
Но, к сожалению, ни прокуроры, ни судьи, ни даже новы е политики не смогут возместить тот колоссальный ущерб, который повлекут за собой действия власти.
Даже если они приложат все свои знания и усилия в области уголовного права и процесса, и виновные будут навечно переживать о содеянном в тюрьме.
Уверен: чем быстрее народ перезагрузит власть, чем быстрее к власти придут государственники, тем больше шансов, что они успеют подхватить падающую, обесцененную действиями сегодняшних бонз экономику Украины; остановят процесс её падения и со временем повернут его вспять.
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