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Минские уроки для украинской оборонки
26.05.2017 08:32
В Минске прошла 8-я Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX – 2017». Мероприятие достаточно масштабное, в нем приняло участие около 150 компаний из семи государств.
Выставка оказалась достаточно интересной. Беларусь далеко продвинулась в разработке беспилотных систем. Значительный технологический прорыв произошел благодаря скоординированной господдержке в рамках государственной научно-технической программы «Многофункциональные беспилотные авиационные комплексы и технологии их производства». И хозяева форума смогли продемонстрировать результаты этой работы.
Пока наш Антонов, имея такой потенциал, топчется на месте с тактическим БПЛА «Горлица» для нужд украинской армии, Беларусь представила целую линейку, включая беспилотник вертолетного типа, способный нести управляемые ракеты или другую полезную нагрузку весом до 25 кг.
Разведывательно-ударный беспилотный авиационный комплекс «Буревестник МБ» включает в себя 250-килограммовый дрон, который может взять на борт 80 килограммов полезной нагрузки. Он оснащен еще двумя маленькими беспилотниками со взрывчаткой, которые атакуют цель, выполняя роль камикадзе. Кстати, подобный проект есть и в Украине. Его развивает компания UA Technology совместно с Национальным авиационным университетом.
Компания AviaTech Systems продемонстрировала беспилотник-гигант «BELAR YS-EX» массой 1400 кг и длиной около девять метров, который способен совершать полеты более 24 часов, неся 280 кг полезной нагрузки.
Наземные дроны – еще одна трендовая тема в оборонке. Украинские разработчики продвигают беспилотный БТР "Фантом", а белорусы представили противотанковый робот "Богомол" - машину, на гусеничном ходу, вооружение которой – четыре управляемых противотанковых ракеты.
Это детище белорусской компании "Белспецвнештехника - Новые технологии". Пока еще только опытный образец на базе самоходного дистанционного управляемого гусеничного мини-шасси, способного передвигаться по пересеченной местности. Боевая масса – 1850 кг. На комплекс возможна установка трех типов ракет: с лазерной системой наведения, с радиокомандной или проводной системой управления. Дальность поражения – до 4 км. Производитель предлагает прежде всего автоматическую систему наведения ПТУР по лазерному лучу. Система распознает цели в автоматическом круглосуточном режиме. При размере цели 2х2 м. на расстоянии 5 км, ростовой фигуры - 2 км.
С управлением традиционная для таких машин проблема - в городских условиях дальность связи около 300 м, на открытой местности - уже солидные 5 км. Своеобразная силовая установка – дизель заряжает батареи, и гусеницы уже приводятся в движение электроприводом. По замыслу конструкторов, на ДВС машина должна добраться только до места проведения операции, а по позиции уже на электродвигателях – так меньше вероятность обнаружения с помощью тепловизоров.
На "MILEX - 2017" было традиционно много бронетехники, радиолокации, модернизированных ПЗРК. Из украинских компаний хорошую экспозицию представило Мотор Сич, а вот предприятий Укроборонпрома заметно не было.
При этом, для украинской оборонки может быть интересна кооперация с Беларусью в области создания различных оптических систем и средств радиоэлектронной борьбы. На выставке звучала информация о скором открытии завода по производству боеприпасов. Оказывается, что для Беларуси этот вопрос тоже стоит остро, как и для Украины. Разница лишь в том, что наши соседи начали заниматься этой проблемой гораздо позднее и уже получили результат. У нас же, несмотря на боевые действия, никак не могут прийти к конкретике!
Кстати, в оборонном секторе Беларуси успешно развиваются частные компании, и результаты - бронетехника, беспилотники, радиоэлектроника – налицо. У нас же по-прежнему всё замыкается на Укроборонпроме. Но как показывает опыт последних лет, несмотря на все усилия, концерн остается громоздкой махиной, от которой сложно ждать масштабных инновационных проектов.
А именно такие прорывные проекты в сфере ВПК нужны сейчас нашей стране. Необходимость создания прозрачных и понятных условий государственно-частного партнёрства назрела давно, как назрела и необходимость реструктуризировать заводы, объединить научно-технический потенциал. Это позволит сохранить и обеспечить развитие ключевых предприятий украинской оборонки.
Гарантии для потенциальных инвесторов – это вообще отдельная и больная тема. Пока они видят больше обещаний и бравады, чем реальных результатов.
теги: Максим Глущенко, укроборонпром, выставка, фантом, богомол, беспилотники, бпла, брак, беларусь, минобороны, впк, опк, оборонка, коррупция, инвести
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