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Украинский истребитель: от эскизного проекта до реальных результатов
06.04.2017 22:37
Украина намерена создать собственный многоцелевой истребитель. Об этом сообщили несколько СМИ, рассказав, что уже имеется эскизный проект некого легкого боевого самолета. Он будет напоминать советский истребитель МиГ-29, который активно эксплуатируется не только ВСУ, но и армиями более чем 20 государств, включая, конечно же, Россию. Новая машина якобы будет оснащена турбореактивными двигателями АИ-322Ф, разработанными на запорожском предприятии "Ивченко-Прогресс". Характеристики этих двигателей сделают украинский самолет приблизительно сопоставимым с тайваньским истребителем AIDC F-CK-1, который имеет дальность полета до 1,1 тыс. км и способен развивать максимальную скорость в 2,2 тыс. км/ч. Если это так, то ЛБС будет уступать МиГ-29, который развивает скорость до 2450 км/ч и обладает практической дальностью полета до 1430 км.
Тема создания нового, уже украинского истребителя возникает не в первый раз. Например, в апреле прошлого во время визита президента на “Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” имени академика Ивченко был презентован проект нового украинского двухдвигательного многоцелевого истребителя. При этом отмечалось, что «разработка нового истребителя находится на стадии эскизного проекта», а по характеристикам и назначению самолет будет близок к российскому истребителю МиГ-35, китайскому FC-1 Xiaolong и шведскому JAS 39 Gripen. Еще раз подчеркну важную деталь – речь шла об эскизном проекте. По сути это даже не начало пути, а некий предпроект.
По задумкам новая машина должна прийти на смену морально и физически устаревшей советской авиатехнике. Но объективно говоря, пока в новостях подобного рода угадывается больше пиара и желания «угодить руководству», чем осязаемых результатов.
Помимо разговоров и эскизов, были и попытки начать более конкретную работу. Еще в 2012 году с китайцами велись переговоры о совместном проекте. Тогда речь шла о разработке в Украине новой машины, но на базе китайского сверхзвукового учебно-тренировочного самолета L-15 с украинским двигателем и вооружением. Но работа тоже заглохла, сейчас Китай самостоятельно реализует подобный проект. Хотя, возможно, украинские двигатели там всё же появятся - Мотор Сич планировала строить в Китае завод.
Что касается сроков, то от идеи до ее финального воплощения могут пройти не годы, а десятки лет. И это при условии надлежащего финансирования, а цифры поразят многих. Достаточно вспомнить недавнюю скандальную историю с ценой проекта F-35 в США, когда после вмешательства президента Трампа компании пришлось снизить контракт на $ 600 млн. А изначально стоимость одного истребителя должна была составить $ 135 млн! Понятно, что это машины другого класса, чем обсуждаются в Украине, но порядок цен очень показательный. Авиастроение – это всегда дорого и не быстро.
Например, финансирование по созданию уже упомянутого шведского многоцелевого истребителя JAS 39 Gripen началось в 1980 году, в 1985 году прошли испытания двигателя, в декабре 1988 года он впервые поднялся в воздух. А на вооружение шведскими ВВС истребитель был взят спустя 17 лет - в 1997 году. Конечно, временной промежуток может быть значительно короче, но минимально он составит около 10 лет.
Обеспечить полный цикл производства собственного самолета, любого - военного или гражданского, - это достаточно сложная и очень дорогостоящая вещь. В нашем случае нужно кооперироваться с зарубежными производителями техники, тем более, что мы говорим об активном внедрении стандартов НАТО. Кстати, по появившейся отрывочной информации некоторые детали и электронные системы будут зарубежными. Конечно же, следует учесть, что производство подобных самолетов предполагает не только использование собственными вооруженными силами, но и продажу за границу.
При нашем достаточно ограниченном финансировании (в силу понятных экономических причин) обязательно нужно рассматривать варианты поиска инвесторов. Вы можете представить, какими ресурсами обладает Китай, но например, FC-1 Xiaolong создавался при финансовом участии Пакистана. И теперь пакистанские ВВС активно закупают и используют этот истребитель.
Если вернуться к более близким и реальным перспективам, то важно стопроцентно использовать уже имеющийся потенциал, параллельно создавая новые образцы. Так, по информации Минобороны, в этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов ВВС. И если хотя бы это будет выполнено, уже хорошо.
теги: впк, Украина, истребитель, оборонка
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