Секторальна децентралізація в липні

Реформа децентралізації стосується всіх сфер життя суспільства. Адже наше завдання не просто намалювати на мапі нові межі. Головне – зробити так, щоб новостворені громади стали спроможними, а люди в них - щасливими. Це можливо, якщо мешканець громади зможе зручно, швидко і якісно отримати всі необхідні йому послуги: освітні, медичні, культурні, адміністративні. Тож які основні здобутки секторальної децентралізації минулого місяця?

Сектор «Місцеві бюджети»

Уряд розуміє, що для виконання нових повноважень органам місцевого самоврядування потрібні кошти. Тому зниження податкової бази регіонів неприпустимо. Тож, було для схвалено законопроект про вилучення норми стосовно скасування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Прийняття цього законопроекту забезпечить збереження стабільного джерела надходжень місцевих бюджетів.

Схвалено законопроект, яким передбачено збільшення ставок акцизного, екологічного податків та рентної плати з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції відповідно на 11,2% та 16,8% залежно від сфери застосування податків. Такі зміни сприятимуть збільшенню надходжень як до державного, так і до місцевих бюджетів.













У Мінрегіоні пройшли засідання Комісії з розгляду поданих радами ОТГ проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури ОТГ. Комісією схвалено 327 проектів на суму 305,6 млн. грн. Кабмін затвердив перелік проектів та програм регіонального розвитку які реалізовуватимуться за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на суму 2,6 млрд. грн.,. та затвердив розподіл субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами і об’єктами на суму 1,7 млрд. гривень.

Сектор «Житлово-комунальне господарство»

Кабмін прийняв зміни до Програми "теплих кредитів", якими передбачено додаткове надання 300 млн грн. на проведення заходів з енергоефективності.

Прийнято зміни до Програми "теплих кредитів", що стосуються уточнення норми щодо обов’язкового обліку теплової енергії. З урахуванням змін до документу, затверджених Кабінетом Міністрів, об'єднання співвласників у будинках, які не приєднані до систем централізованого теплопостачання, матимуть змогу взяти участь у державній програмі "теплі кредити".

У липні уряд захистив кошти підприємств ТКЕ на встановлення будинкових лічильників обліку тепла в системі розрахунків з Нафтогазом. Раніше кошти зі спецрахунків ТКЕ вилучались на користь НАК "Нафтогаз", залишаючи підприємствам фінансовий ресурс лише на сплату заробітної плати та податків. Це не давало підприємствам можливостей для встановлення будинкових лічильників обліку тепла.

















Мінрегіон розробив, а уряд прийняв постанову, що передбачає внесення змін до формули розрахунку граничного нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальних/теплогенеруючих організацій шляхом включення значення витрат на фінансування інвестиційних програм у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу. Тобто, норматив перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу зі спеціальними обов’язками зменшено на величину витрат на інвестпрограму. Це захистить гроші на рахунках організацій на виконання інвестиційних програм та має забезпечити сприятливі умови для виконання у повному обсязі інвестпрограм, зокрема щодо встановлення лічильників тепла, підготовки до чергового опалювального сезону, впровадження енергоефективних заходів, модернізації, скорочення енергоспоживання тощо.

Верховна Рада схвалила законопроект про зміни до Держбюджету, якими передбачено спрямування дохідної частини, Зокрема, на програми "теплих кредитів" пропонувалося збільшити бюджет на 100,0 млн грн.

Парламент не дав торпедувати під надуманими приводами законопроект «про комерційний облік комунальних послуг. Це означає, що Закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" буде направлено на підпис Голові Верховної Ради та Президентові України.

Президент України підписав Закони "Про Фонд енергоефективності" та «Про енергетичну ефективність будівель». Створено окрему державну інституцію, яка надаватиме фінансову допомогу ОСББ у впровадженні енергоощадних заходів. "Реформа енергетики займає одне з перших місць. Ми входили в сумну десятку найенергоємніших країн світу в 2014 році. Ця економіка приречена на програш, тому далі так продовжуватись не могло. 92% - відсоток, який складав російський газ і російська енергетика в енергетичному балансі України. Вся влада, яка була до цього, була зацікавлена в найменшій енергоефективності економіки, адже це збільшувало тіньові доходи влади", - зазначив Петро Порошенко.

Сектор «Екологія»

Колеги з Мінекології оприлюднили проект розпорядження Кабміну, мета якого - прийняття Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року.

Передбачається, що у Стратегії будуть переглянуті існуючі підходи до процесу поводження з відходами, зокрема стосовно вторинної сировини.

Так, у Стратегії зазначено: “На кожному етапі виникнення відходів мають завчасно плануватись шляхи та методи багаторазового використання природних ресурсів (рециклізації) і рециклінгу відходів, що утворюються”. Такий підхід скоротить потреби промисловості в природних ресурсах та запобігатиме утворенню надлишкових відходів.

Термін реалізації Стратегії залежитиме від реалізації Національного плану управління відходами та складатиметься з короткострокового (2017-2018 роки), середньострокового (2019-2025 роки) та довгострокового (2026-2030 роки).

До кінця 2030 року Стратегія має вирішити питання поводження з: побутовими відходами; промисловими відходами; будівельними відходами; небезпечними відходами; відходами сільського господарства; специфічними відходами (упаковки, електричне та електронне обладнання, накопичувачі енергії та медичні).

Реалізація Стратегії покращить стан довкілля, санітарне та епідемічне благополуччя населення, дозволить залучити інвестиції у сферу поводження з відходами та забезпечить відповідність законодавства у цій сфері європейським нормам.

Сектор «Інфраструктура»

Відбулося засідання підкомітету з питань державних інвестиційних проектів та аналізу ефективності управління підприємствами державного сектору економіки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який погодив Переліки будівництва доріг в рамках «Митного експерименту» на загальну суму 7 млрд 343 млн грн. на 1167,3 км доріг загального користування та 245 пог. метрів мостових споруд у 6-ти областях: Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській та Харківській.

Крім цього , з метою забезпечення належних умов дорожнього руху в зимовий період на перехідному етапі в рамках децентралізації «Укравтодору», у зв’язку з передачею 120 тис. км автодоріг місцевого значення до сфери управління облдержадміністрацій, розроблено та надіслано до облдержадміністрацій Покроковий план дій щодо забезпечення утримання автомобільних доріг місцевого значення з 1 січня 2018 року.

Земельна реформа

У Верховній Раді зареєстровано проект закону №6726 від 14.07.2017 «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо проведення земельних торгів онлайн) Законодавці зробили крок в абсолютно вірному напрямку. Адже земельні торги (в тому числі – й орендними правами) – вагоме джерело наповнення бюджету громад. Тож, збільшення їх прозорості, збільшення публічності неминуче призведе до росту на конкуренції в ході торгів. Й, таким чином – до росту ціни.

Стартову річну орендну плату за користування земельними ділянками було визначено на рівні 7,26% від нормативної грошової оцінки земель або близько 23 105,97 тис. грн. За результатами земельних торгів, розмір орендної плати у середньому по Україні вдалося підвищити до 12,1% від нормативної грошової оцінки (38 472,5 тис. грн). Це спричинить ріст доходів органів місцевого самоврядування.

Сектор «А дмінтерустрій»

Внесено зміни до деяких розпоряджень КМУ та актуалізовано перспективні плани формування територій громад Вінницької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Черкаської та Чернівецької областей в частині зазначення складу спроможних територіальних громад, що сприятиме формуванню спроможних територіальних громад.

Сектор «Культура»

Галузь культури за певних часів завжди залишалась поза увагою Держави. Враховуючи процеси Децентралізації, було сформовано бачення реформи, результатом якого повинно стати наступне: Створення конкуренто – спроможного мистецького ринку із рівними стартовими умовами для культурних організацій незалежно від форм власності з метою задоволення попиту населення на культурний продукт або послугу за місцем проживання

Для досягнення даної мети Міністерство культури України за підтримки проектного офісу секторальної децентралізації провело моніторинг стану галузі базового рівня та визначило низку проблем, що пов’язані із забезпеченням культурних прав громадян. Так у липні місяці розроблено стратегію реформи Децентралізації в галузі культура, яка зараз знаходиться на погодженні. Розроблено три диференційовані моделі Нового культурного простору. Погоджено два варіанти розташування нових культурних просторів: на базі ЦНАПів та в якості окремих одиниць. З метою комплексного впровадження реалізації проекту наразі вивчається перспективна карта розташування ЦНАПів, що розроблено експертною групою проекту EDGE. Таким чином вже у вересні можна буде побачити перспективний план розташування нових культурних просторів із рекомендаціями щодо устаткування, що допоможе забезпечити підвищення якості обслуговування за місцем проживання.