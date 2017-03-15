Як правильно скласти тендерну документацію

Тендерною є документація щодо умов проведення публічних закупівель, яка розробляється та затверджується замовником. Потім інформація оприлюднюється для вільного доступу на веб-порталі уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках.

Учасники закупівель часто скаржаться на неякісне складання тендерної документації замовниками. Воно й не дивно, адже внаслідок нечітко сформульованого оголошення про закупівлю частина учасників одразу відмовляються від участі у тендері, не розуміючи критеріїв оцінки чи характеристик предмету закупівлі. Це позбавляє постачальників товарів, робіт та/або послуг можливості проаналізувати фінансову привабливість такого замовлення та оцінити власні технічні, функціональні та трудові можливості для його виконання.

Частина учасників, які ризикують прийняти участь у таких закупівлях, обурені відхиленням їх тендерних пропозицій. Причина відхилення - невідповідність постачальників чи запропонованого предмету закупівлі певним критеріям замовника, про які в оголошенні не йшлося або зазначалося в розмитому формулюванні.

Претензії учасників цілком обґрунтовані, адже на участь у публічних закупівлях учасник витрачає чимало не лише часу, а й коштів.

По-перше, участь у тендері є платною. В залежності від вартості закупівлі, ціна участі у тендері коливається від одного до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 17 до 1 700 гривень. По-друге, часто умовами тендеру від учасника вимагається надання банківської гарантії. Банки, як правило, надають гарантії під забезпечення депозитних коштів, що означає, блокування коштів учасника на його депозитному рахунку на період дії гарантії. По-третє, у разі необхідності оскарження процедури закупівлі, учаснику також необхідно викласти 5 000 гривень, якщо оскаржується закупівля товарів чи послуг та 15 000 гривень, якщо предметом закупівлі були послуги.

Неякісні оголошення здебільшого списують на наявність корупційної складової у тендері. Однак не варто нехтувати людським фактором. Часто при складанні тендерної документації допускають механічні помилки, забувають зазначити певну інформацію або прикріпити файл, посилання на який міститься у тендерній документації. Також, причиною неякісної тендерної документації є складання такої документації особою, що не являється спеціалістом в сфері здійснення закупівель. По цій причині в оголошенні може зустрічатись нечітка характеристика предмету закупівлі або відсутність деталей, що мають суттєве значення для учасників, некоректне зазначення назв документів чи галузевих понять тощо.

Якщо задачею при складанні тендерної документації є не внесення деструктиву у процедуру закупівлі, а проведення прозорих торгів та закупівля якісного продукту/робіт/послуг за вигідною ціною, необхідно звернути увагу на наступні моменти.

1. Перелік інформації, яку повинна містити тендерна документація, зазначений у статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі». Однак даний перелік не є вичерпним і замовник, вважаючи за доцільне, може включити до тендерної документації будь-яку іншу інформацію.

2. При вказанні кваліфікаційних критеріїв до учасників закупівлі необхідно вказувати спосіб, яким учасник повинен підтвердити свою відповідність установленим вимогам.

3. У разі, якщо однією з вимог замовника є забезпечення учасником його тендерної пропозиції чи виконання договору закупівлі (у разі перемоги учасника), необхідно вказувати вид бажаного забезпечення, його розмір, строк та умови повернення.

4. Особливу увагу слід приділити зазначенню строків подання тендерних пропозицій. Відсутність такого строку у тендерній документації призведе до плутанини та ймовірних скарг учасників.

5. Для отримання якісних пропозицій, необхідно чітко та однозначно вказувати технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Вітається будь-яке уточнення деталей, додавання креслень, малюнків, планів, що зробить постановку завдання зрозумілою для учасників.

6. Не слід вказувати в описі предмета конкретну торговельну марку чи компанію, патент або джерело походження товару та його виробника. У разі, якщо існує обґрунтована необхідність зазначення такої інформації, слід доповнити зазначене виразом "або еквівалент".

7. Часто замовники грішать тим, що не вказують об’єм та обсяги задач при замовлені робіт/послуг або кількість товару, а також місце та строк їх виконання/надання чи поставки, що не дає змоги учасникам об’єктивно оцінити вартість даного замовлення. Врахувавши при цьому логістичні витрати, оплату праці персоналу, технічні можливості, часові затрати тощо. Це призводить до відмови від участі в тендері потенційно вигідних постачальників.

8. Окремої уваги заслуговує питання ціни закупівлі. Перш за все, у тендерній документації слід зазначати не лише вартість замовлення, але й валюту у якій повинна розраховуватись тендерна пропозиція. Окрім ціни замовлення слід вказати умови розстрочення чи відстрочення платежу, якщо замовник має намір здійснювати оплату таким чином. Здебільшого учасник вже ставши переможцем, перед підписанням договору дізнається про те, що замовник не готовий оплатити всю суму замовлення одразу, що може стати причиною відмови учасника від підписання договору.

Фіксувалися випадки, коли переможцям торгів відмовляли в укладенні договору через те, що такі підприємства не були платниками ПДВ, хоча оголошення не містило жодних вимог щодо системи оподаткування учасника. Тому, у разі важливості для замовника податкового статусу учасників, дану інформацію слід вносити до тендерної документації.

9. Обов’язково слід подбати про зворотній зв'язок. В процесі підготовки тендерних пропозицій в учасників виникає безліч питань та уточнень. Тендерна документація повинна містити координати особи, уповноваженої замовником на здійснення зв'язку з учасниками. При цьому бажано, щоб дана особа володіла достатнім об’ємом інформації для надання продуктивних консультацій.