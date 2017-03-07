Кто он - ваш инспектор?

Проверка на предприятии – это всегда стресс, как для руководителя, так и для всего коллектива. А с повышением размеров штрафных санкций в 2017 году, эта процедура стала еще более волнительной.

Если сравнивать проверку с уравнением, то в ней есть известные составляющие – это процедура проведения проверки, действующее законодательство, состояние дел на предприятии и т.д. Но есть в этом уравнении одно неизвестное, которое всегда будет сюрпризом для субъекта хозяйственной деятельности – это проверяющий.

Инспекторы такие же люди, которым свойственно ошибаться, иметь свое видение ситуации, испытывать симпатию или неприязнь, раздражаться и т.д.

Субъективный фактор влияет на ход проверки и её итоги не меньше, чем все объективные обстоятельства.

Безусловно, он может сыграть как в пользу, так и против проверяемого субъекта хозяйственной деятельности. Итак, какие особенности инспектора непременно отразятся на бюджете вашего предприятия.

1. Квалификация

Нет такой специальности, как инспектор. Человек, работающий на должности инспектора, получал определенное образование. Вероятно, до этого работал на других должностях, приобретая практический опыт и знания в какой-то сфере. Нужно признать, что специалист широкого профиля весьма сомнительный персонаж, ведь быть профессионалом во всех сферах и отраслях, пожалуй, невозможно. А круг вопросов, которые охватываются проверкой, весьма широк. Следует учитывать и специфику хозяйственной деятельности каждого предприятия.

Вот и получается, что в какой-то сфере инспектор разбирается лучше и тут вам не утаить скелета в шкафу, а где-то черное может сойти за серое…

2. Опыт

Бесспорно, вы ощутите разницу при проведении проверки инспектором-новичком и проверяющим, на счету которого не один десяток инспектирований.

Опыт - большое дело! Конечно, осечки возможны у всех, но процедурные моменты у опытного инспектора доведены до автоматизма. Так что, не стоит рассчитывать, что бывалый инспектор не пришлет вам уведомление о проверке, забудет удостоверение или клюнет на душещипательные объяснения уполномоченного лица предприятия. Ему также известны способы и схемы, которые зачастую используют предприниматели, дабы обойти суровые законы, и он знает, что в первую очередь является лакмусовой бумажкой таких действий.

3. Заинтересованность

Правды не скроешь, в Украине использование административного рычага влияния является довольно распространённым методом недобросовестной конкуренции.

Поэтому, формат плановой проверки, которую формально проводит инспектор в рамках своих должностных обязанносте, будет кардинально отличаться от «заказанной» конкурентами проверки с целью получить определенную информацию, ослабить или даже уничтожить конкурента путем наложения на него неподъемных штрафов или просто временно внести деструктив в его рабочие процессы. Как бы вы не старались, ваше радушие, аргументы и доводы в такой ситуации, вряд ли повлияют на решение инспектора.

Одним из законодательно закрепленных принципов государственного надзора и контроля является недопущение установления плановых показателей или любого другого планирования по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности и применения к ним санкций.

Но увы, на практике, происходит прямо противоположная ситуация: для того чтобы получить премию, повышение должности, ранга или звания, государственные служащие должны повышать показатели определенного ведомства, будь то раскрываемость преступлений, наполнение бюджетов или количество проведения проверок. Справедливости ради, стоит сказать, что личный интерес является дополнительной мотивацией для инспектора в выявлении тех или иных правонарушений на предприятии и применения к такому предприятию максимального количества санкций.

4. Личное восприятие

Украинское законодательство очень объемное и часто одни и те же вопросы регулируются несколькими нормативными актами, положения которых не всегда корреспондируются между собой. Или же нормы закона прописаны таким образом, что их трактовка неоднозначна.

В таком случае, очень важно, каким образом субъект властных полномочий будет квалифицировать ту или иную ситуацию и/или трактовать законодательство.

Бизнес сообщество кипит и негодует, обсуждая прецедент, который возник при плановой проверке инспекторами Гоструда одного из предприятий Ивано-Франковской области. В ходе этой проверки предприятие частично предоставило затребованные инспекторами документы, а проверяющие, в свою очередь, квалифицировали такие действия как препятствование инспектору в проведении проверки и, согласно ст. 265 КЗОТ, оштрафовали предприятие на 320 000 гривен.

Таким образом, личное восприятие ситуации инспектором напрямую влияет на квалификацию правонарушения и соответственно на бюджет вашего предприятия.

К примеру, законодательство не определяет понятия «не допуск» инспектора к проведению проверки. Следовательно, инспектор самостоятельно будет принимать решения касательно того, какие действия или бездействия предприятия можно квалифицировать как не допуск: отсутствие предприятия по зарегистрированному месту нахождения, отсутствие руководителя/уполномоченного лица на месте во время проверки (этот вопрос особенно актуален для предприятий, имеющих филиалы и/или несколько офисов/отделений, расположенных по разным адресам), запрет нахождения инспектора в помещениях с ограниченным допуском без необходимой спецодежды или специальных разрешений и т.д.

5. Расположение духа

При проверке, инспектор – это человек, прямым образом влияющий на количество расходов, которое придется понести субъекту хозяйственной деятельности, а порою и решающий дальнейшую судьбу такого предприятия и его должностных лиц. Поэтому, в данной ситуации, главный принцип «не навреди».

Безусловно, юридическая подкованность и бдительность – это хорошо, но не переусердствуйте. Излишние придирки к инспектору, указывание на его некомпетентность и демонстрация вашей осведомленности во всех вопросах и процедурах, могут пробудить в нем искреннее желание поработать «на совесть». А в виду огромного количества требований, что в идеале не выполняются практически ни на одном предприятии, найти разъярённому инспектору пару тройку лишних нарушений не составит труда.

Каким будет ваш инспектор - вопрос открытый. Но пренебрегать субъективным фактором не стоит. Немного наблюдательности и вы сможете не только прогнозировать ход проверки, но и использовать такие особенности в своих интересах.