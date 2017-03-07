|
|
|
Автор
Кнопки
|
Кто он - ваш инспектор?
07.03.2017 13:51
Проверка на предприятии – это всегда стресс, как для руководителя, так и для всего коллектива. А с повышением размеров штрафных санкций в 2017 году, эта процедура стала еще более волнительной.
Если сравнивать проверку с уравнением, то в ней есть известные составляющие – это процедура проведения проверки, действующее законодательство, состояние дел на предприятии и т.д. Но есть в этом уравнении одно неизвестное, которое всегда будет сюрпризом для субъекта хозяйственной деятельности – это проверяющий.
Инспекторы такие же люди, которым свойственно ошибаться, иметь свое видение ситуации, испытывать симпатию или неприязнь, раздражаться и т.д.
Субъективный фактор влияет на ход проверки и её итоги не меньше, чем все объективные обстоятельства.
Безусловно, он может сыграть как в пользу, так и против проверяемого субъекта хозяйственной деятельности. Итак, какие особенности инспектора непременно отразятся на бюджете вашего предприятия.
1. Квалификация
Нет такой специальности, как инспектор. Человек, работающий на должности инспектора, получал определенное образование. Вероятно, до этого работал на других должностях, приобретая практический опыт и знания в какой-то сфере. Нужно признать, что специалист широкого профиля весьма сомнительный персонаж, ведь быть профессионалом во всех сферах и отраслях, пожалуй, невозможно. А круг вопросов, которые охватываются проверкой, весьма широк. Следует учитывать и специфику хозяйственной деятельности каждого предприятия.
Вот и получается, что в какой-то сфере инспектор разбирается лучше и тут вам не утаить скелета в шкафу, а где-то черное может сойти за серое…
2. Опыт
Бесспорно, вы ощутите разницу при проведении проверки инспектором-новичком и проверяющим, на счету которого не один десяток инспектирований.
Опыт - большое дело! Конечно, осечки возможны у всех, но процедурные моменты у опытного инспектора доведены до автоматизма. Так что, не стоит рассчитывать, что бывалый инспектор не пришлет вам уведомление о проверке, забудет удостоверение или клюнет на душещипательные объяснения уполномоченного лица предприятия. Ему также известны способы и схемы, которые зачастую используют предприниматели, дабы обойти суровые законы, и он знает, что в первую очередь является лакмусовой бумажкой таких действий.
3. Заинтересованность
Правды не скроешь, в Украине использование административного рычага влияния является довольно распространённым методом недобросовестной конкуренции.
Поэтому, формат плановой проверки, которую формально проводит инспектор в рамках своих должностных обязанносте, будет кардинально отличаться от «заказанной» конкурентами проверки с целью получить определенную информацию, ослабить или даже уничтожить конкурента путем наложения на него неподъемных штрафов или просто временно внести деструктив в его рабочие процессы. Как бы вы не старались, ваше радушие, аргументы и доводы в такой ситуации, вряд ли повлияют на решение инспектора.
Одним из законодательно закрепленных принципов государственного надзора и контроля является недопущение установления плановых показателей или любого другого планирования по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности и применения к ним санкций.
Но увы, на практике, происходит прямо противоположная ситуация: для того чтобы получить премию, повышение должности, ранга или звания, государственные служащие должны повышать показатели определенного ведомства, будь то раскрываемость преступлений, наполнение бюджетов или количество проведения проверок. Справедливости ради, стоит сказать, что личный интерес является дополнительной мотивацией для инспектора в выявлении тех или иных правонарушений на предприятии и применения к такому предприятию максимального количества санкций.
4. Личное восприятие
Украинское законодательство очень объемное и часто одни и те же вопросы регулируются несколькими нормативными актами, положения которых не всегда корреспондируются между собой. Или же нормы закона прописаны таким образом, что их трактовка неоднозначна.
В таком случае, очень важно, каким образом субъект властных полномочий будет квалифицировать ту или иную ситуацию и/или трактовать законодательство.
Бизнес сообщество кипит и негодует, обсуждая прецедент, который возник при плановой проверке инспекторами Гоструда одного из предприятий Ивано-Франковской области. В ходе этой проверки предприятие частично предоставило затребованные инспекторами документы, а проверяющие, в свою очередь, квалифицировали такие действия как препятствование инспектору в проведении проверки и, согласно ст. 265 КЗОТ, оштрафовали предприятие на 320 000 гривен.
Таким образом, личное восприятие ситуации инспектором напрямую влияет на квалификацию правонарушения и соответственно на бюджет вашего предприятия.
К примеру, законодательство не определяет понятия «не допуск» инспектора к проведению проверки. Следовательно, инспектор самостоятельно будет принимать решения касательно того, какие действия или бездействия предприятия можно квалифицировать как не допуск: отсутствие предприятия по зарегистрированному месту нахождения, отсутствие руководителя/уполномоченного лица на месте во время проверки (этот вопрос особенно актуален для предприятий, имеющих филиалы и/или несколько офисов/отделений, расположенных по разным адресам), запрет нахождения инспектора в помещениях с ограниченным допуском без необходимой спецодежды или специальных разрешений и т.д.
5. Расположение духа
При проверке, инспектор – это человек, прямым образом влияющий на количество расходов, которое придется понести субъекту хозяйственной деятельности, а порою и решающий дальнейшую судьбу такого предприятия и его должностных лиц. Поэтому, в данной ситуации, главный принцип «не навреди».
Безусловно, юридическая подкованность и бдительность – это хорошо, но не переусердствуйте. Излишние придирки к инспектору, указывание на его некомпетентность и демонстрация вашей осведомленности во всех вопросах и процедурах, могут пробудить в нем искреннее желание поработать «на совесть». А в виду огромного количества требований, что в идеале не выполняются практически ни на одном предприятии, найти разъярённому инспектору пару тройку лишних нарушений не составит труда.
Каким будет ваш инспектор - вопрос открытый. Но пренебрегать субъективным фактором не стоит. Немного наблюдательности и вы сможете не только прогнозировать ход проверки, но и использовать такие особенности в своих интересах.
теги: проверка на предприятии, инспектор
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции Экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.