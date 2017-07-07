Верховенство права. Открыт ли "путь"?

27 июняя 2017 року состоялась национальная презентация документа «Rule of Law Checklist», переведённого на украинский язык.





Ценность документа состоит в том, что наконец мы получили определение понятия верховенство права и его структуру, а именно, шесть базовых элементов.





законность;

правовая определенность;

предотвращение злоупотребления властью;

равенство перед законом,

недискриминация;

доступ к правосудию.





Согласитесь, не самый плохой вклад в разумность этой цивилизации.





Документ на русском языке имеет название "список контрольных вопросов для соблюдения верховенства права" (далее по тексту "контрольный список"). Теперь же документ приобрёл и национальную идентичность: называется «Мірило правовладдя».





Но, суть не в этом.





До сих, остаётся ряд открытых вопросов, которые дают возможность всем, кто интересуется темой строительства разумных форм общежития (не смотря на то, что происходит на этой планете уже несколько десятков веков), кое-что все же увидеть в новом свете.





Дело в том, что природа человека такова, что он будет практически всегда интерпретировать любой изложенный (в "духе", верховенства права) принцип в свою пользу, то есть, эгоистично.





Даже, если в дело вступает коллективные механизмы (что уменьшает возможность использовать случаев в корыстных целях), это не исключает возможность использования любой разумной нормы (типа в духе верховенства права), но в свою пользу. Мы люди! И ещё не успели стать Богами.





Таким образом, для принципа верховенства права нужен какой-то фундаментальный постулат. Один единственный, но он нужен, ибо изложенная структура верховенства права (мерило), не может не зиждиться на чем-то. Если это не так, то этот "шедевр разума" в виде "списка контрольных вопросов" (мiрила) рано или поздно будет подменён природой человека (эго). Без сдерживающих, эгоистическую природу человека, факторов (разума и добродетели, которые собственно и представлены в этом документе) данный документ может превратиться в мертвый документ с набором символов и знаков, как это произошло с Конституцией Украины (1996 г).





Да, мы наконец-то имеем определения верховенства Права. Венецианская комиссия пришла к выводу, что понятие верховенства права подразумевает четкую и предсказуемую правовую систему, при который каждый гражданин имеет право на достойное, равноправное и разумное отношение в соответствии с законом со стороны всех лиц, обладающих властью, а также имеет возможность оспорить их решения в независимых и беспристрастных судах в рамках справедливого судебного разбирательства.





И это не просто определение ученых. В нем просматривается цель (вектор развития цивилизации) нашего человечества. И сам этот факт обнадеживает. Намерение создавать правовые системы, которые обеспечивает любому человеку набор вещей, обеспечивающих ему духовное и телесное выживание - это и правда обнадеживающе.





Пока все понятно и есть согласие.





Но, ведь, само по себе верховенство права должно на чем-то зиждиться! Или этот принцип со временем "разлезется по швам". В конце концов, достаточно принять "плохой" закон (по содержанию ущемляющий права людей), который будет выдаваться за правильный. Не это ли мы видим повсеместно. Как, например, вы проверите этот закон на предмет его разумности и высшей справедливости? Какие критерии? И главное, как простому человеку без юридического образования определять плохой и хороший закон, плохого и хорошего судью, различать произвол от меры обеспечения? По каким критериям идентифицировать уважение к правам человека? Вот, как вы, например" вообще определяете уважение? Заискивание и слащавая улыбка будет определять его? Как вы определите препятствие к правосудию? А если учесть, интеллект юриста или политика, то можно только себе представить, как умело изложенные "контрольные вопросы списка" (мiрил) можно будет обойти.





В документе сказано: "Следующее определение, данное Томом Бингхэмом, наиболее полно отражает основные элементы принципа верховенства права: “Все лица, публичные и частные, а также органы власти в государстве должны подчиняться и иметь право пользоваться законами, которые приняты публично, имеют действие (как правило) в будущем, и отправляются публичным образом в судах».





Согласитесь, но в этой формулировке крайне трудно узреть мiрило, да это и было бы глупостью пытаться сотворить. И тем не менее, как мы можем увидеть хоть какой-то механизм, который носит функцию защиты, сохранения смысла и содержания принципа верховенства права, когда он уже даже сформулирован? И как, таким образом, иметь "вакцину" от главного яда добродетели: интерпретацию ее на свой лад. Подчиняться закону? Какому, я спрашиваю себя! Мы разве не знаем, что современное подавление человека от тюрьмы до сумы основано именно на официальном законе, принципе законности и равенстве всех перед ним. Томов не хватит чтобы описать все эти законы.





Но есть ещё один важный вопрос в контексте обсуждаемой темы: роли и значения долгожданной "расшифровки" принципа верховенства права. Любые принципы производят люди, а точнее их уровень осознанности, этики, добродетели. Так, на какой когнитивной платформе, люди будут применять эти "контрольные вопросы" (мiрила)? Представьте, как бы Шариков интерпретировал эти "контрольные списки" (мiрила). Да что Шариков? Возьмите того же Швондера, и существо в кожаной куртке, пол которого пытался выяснить профессор.





Принятие венецианской комиссией "контрольного списка" безусловно шаг вперёд на пути высшего разума, и несомненно достижение этой цивилизации. И тем не менее, мировое сообщество пока не определилось с главным критерием ее существовании: какой фундаментальный постулат должен лежать в основе "контрольного списка" (мiрила), изложенного в документе венецианской комиссией.









Резюме.





Моя позиция состоит в том, что какой бы принцип не был бы формализован или легимитизирован, он останется слепком, "фотографией Права", а не Коном, который перестаёт быть таковым ровно с того момента, когда Кон (Право) приобретает форму.





Человечество существует не для того, чтобы однажды построить общество благоденствия при помощи "хороших правил". Человечество существует для другого: для опыта духовной эволюции, где "контрольный список" (мiрило) - это как раз свидетельство этого опыта. По сравнению с правилами средневековья мы и прямь таки выросли.





Что касается поиска ответа на вопрос о том, что же является фундаментальным постулатом ПВП, то сказать можно только следующее. Совокупное сознания мудрецов этой планеты (просветленных существ) по-прежнему будут является залогом продолжения существования духовного эволюционного опыта человечества (пусть даже тонны крови пролиты). Эти мудрецы, правда, никогда не сидят за столом переговоров в каком-нибудь высоком учреждении. Где-нибудь на Афоне, одна молитва такого мудреца может привести в спокойствие какого-нибудь обезумевшего политика, бьющим туфлей по столу.





А потом, смотришь, а на стол в казённом учреждении где-нибудь в Брюсселе будет положен некий документ под названием "новая редакция "контрольного списка" (мiрило правовладдя )", а в нем способ излечения от нашего самого главного дракона, который "о трёх головах, и головы эти - "хитрость, жадность, предательство". ©





Так и хочется сказать: молиться всем нам нужно. А качество разумности "контрольного списка" (мiрила) будет расти как гриб после "дождя" (любви нашей). Кто вот только регулирует это, не давая ему превратиться в форму, но заставляя улучшаться этот мир?





Хоть это и не совсем заметно, но мир явно улучшился. И, если это наше особливые украинске мiрило поймут хотя бы 10% юристов и политиков, кажется у этого народа шанс остаётся.









Кому интересно, ниже ссылка на проект, который длится уже больше 5 лет.





http://blog.liga.net/user/lysov/article/9184.aspx