Вінниця стане одним з міст в якому відзначать подвиг героїв АТО Поделиться: Пiд час урочистостей нагороди отримають 14 учасникiв антитерористичної операцiї – вiйськових та лiкарiв, якi захищали та захищають нашу державу вiд агресора, також серед номiнованих на нагороду є двоє вiнничан.



Iдея обрання народного героя України та створення особливої нагороди належить колекцiонеру антикварiату, волонтеру Андрiю Боєчку та ювелiру Дмитру Щербакову. Саме вони у 2015 роцi запропонували вiдзнаку, яку сьогоднi вручають за мужнiсть, самовiдданiсть, вiдвагу та героїзм, проявленi при захистi суверенiтету нашої держави.



Орден, виготовлено зi срiбла 925 проби, вiн має два варiанти. Воїни, якi захищали Україну зi зброєю в руках, отримують нагороду з червоно-чорною стрiчкою на колодцi, волонтери та медики – з жовто-блакитною. Срiбло, з якого виготовляють вiдзнаку, збирають, як кажуть «усiм свiтом» – небайдужi з України та ще з 16-ти країн. Подати кандидатуру на «Народного Героя України» може кожен, заповнивши заявку у соцiальнiй мережi. Конкурсна комiсiя, яка складається з вiйськових, громадських активiстiв та волонтерiв, обирає переможця. Тож дану нагороду можна дiйсно назвати народною, а людей, якi її отримали, народними героями.



Почесною вiдзнакою «Народний герой України» починаючи з 2015 року в Українi вiдзначили 323 людей, четверо з яких вiнничани. Загалом на розгляд конкурсної комiсiї було подано майже 2500 тисячi кандидатур, серед яких вiйськовi, медики, волонтери, капелани та журналiсти. На жаль, не всi герої змогли отримати нагороду особисто, адже 75 з них було нагородженi посмертно.



Пiдтримка вiйськовослужбовцiв, якi боронять нас на Сходi, пiклування про тимчасово перемiщених осiб та допомога родинам бiйцiв АТО – першочерговi завдання кожного з нас. Адже саме завдяки мужностi людей, якi стали на захист України вiд агресора, завдяки їх самовiдданостi ми живемо там, де не чути страшних канонад, де не лунають вибухи. Ми повиннi пам’ятати про живих та вшановувати пам’ять загиблих. теги: Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя