|
|
|
Автор
Кнопки
|
Вінниця стане одним з міст в якому відзначать подвиг героїв АТО
17.08.2017 17:20Пiд час урочистостей нагороди отримають 14 учасникiв антитерористичної операцiї – вiйськових та лiкарiв, якi захищали та захищають нашу державу вiд агресора, також серед номiнованих на нагороду є двоє вiнничан.
Iдея обрання народного героя України та створення особливої нагороди належить колекцiонеру антикварiату, волонтеру Андрiю Боєчку та ювелiру Дмитру Щербакову. Саме вони у 2015 роцi запропонували вiдзнаку, яку сьогоднi вручають за мужнiсть, самовiдданiсть, вiдвагу та героїзм, проявленi при захистi суверенiтету нашої держави.
Орден, виготовлено зi срiбла 925 проби, вiн має два варiанти. Воїни, якi захищали Україну зi зброєю в руках, отримують нагороду з червоно-чорною стрiчкою на колодцi, волонтери та медики – з жовто-блакитною. Срiбло, з якого виготовляють вiдзнаку, збирають, як кажуть «усiм свiтом» – небайдужi з України та ще з 16-ти країн. Подати кандидатуру на «Народного Героя України» може кожен, заповнивши заявку у соцiальнiй мережi. Конкурсна комiсiя, яка складається з вiйськових, громадських активiстiв та волонтерiв, обирає переможця. Тож дану нагороду можна дiйсно назвати народною, а людей, якi її отримали, народними героями.
Почесною вiдзнакою «Народний герой України» починаючи з 2015 року в Українi вiдзначили 323 людей, четверо з яких вiнничани. Загалом на розгляд конкурсної комiсiї було подано майже 2500 тисячi кандидатур, серед яких вiйськовi, медики, волонтери, капелани та журналiсти. На жаль, не всi герої змогли отримати нагороду особисто, адже 75 з них було нагородженi посмертно.
Пiдтримка вiйськовослужбовцiв, якi боронять нас на Сходi, пiклування про тимчасово перемiщених осiб та допомога родинам бiйцiв АТО – першочерговi завдання кожного з нас. Адже саме завдяки мужностi людей, якi стали на захист України вiд агресора, завдяки їх самовiдданостi ми живемо там, де не чути страшних канонад, де не лунають вибухи. Ми повиннi пам’ятати про живих та вшановувати пам’ять загиблих.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар донбас Донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.