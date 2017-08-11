Вшанування видатних постатей- один з критеріїв спорудження пам’ятників Поделиться:

На сьогоднішній день у Вінниці відбувся ряд круглих столів та інших заходів, під час яких обговорювалось питання спорудження у місті пам’ятника українському військовому та державному діячу Івану Богуну. Саме на Вінниччині, під час протистояння шляхтичам, Богун вперше у повній мірі проявив свої здібності воєначальника. Згідно історичних даних на початку визвольної війни гетьман Богдан Хмельницький призначив Івана Богуна полковником Вінницького полку та поставив перед ним завдання обороняти західні кордони, визволеної від шляхти України. Полк Івана Богуна мав прийняти на себе один з перших ударів ворога і затримати просування польсько-шляхетських військ вглиб країни. Це завдання козаки Вінницького полку блискуче виконали, незважаючи на переважаючі сили ворога. Сталося це так. У лютому 1651 році, під час оборони Вінниці, Богун залишив частину полку у місті, а сам з групою козаків вирушив на зустріч кінних авангардних частин, якими командував Станіслав Лянцкоронський. Після нетривалої сутички козаки в удаваній паніці почали відступати до укріпленого монастиря, що знаходився на протилежному до місця бою березі Південного Бугу. Таким чином вони заманили кінноту на річку, де на поляків чекала підготована завчасно пастка. На допомогу Лянцкоронському згодом підійшов польський гетьман Калиновський. Він взяв місто в облогу та розпочав штурм, проте жодного успіху це не принесло. Коли ж загарбники дізналися про підкріплення, надіслане гетьманом Богданом Хмельницьким шляхтичі відступили. Нині на честь Івана Богуна названо військовий ліцей у Києві, ряд вулиць у різних містах Україні, військові формування носять ім‘я видатного полководця. Також в знак вшанування випущено пам’ятну монету, встановлено погруддя. В місті Жовті Води є пам’ятник Богдану Хмельницькому, в композиції якого на другому плані зображено Богуна. Проте ні в Україні, ні деінде в світі пам’ятника Івану Богуну немає. Впевнена, що видатний історичний діяч заслуговує на встановлення пам’ятного знаку у Вінниці. Окрім того, що ми віддамо належне Івану Богуну, спорудження пам’ятного знаку приверне увагу туристів до нашого міста. Адже окрім історичного контексту, Вінниця вкотре доведе своє лідерство — стане містом, в якому вперше увіковічнили видатного воєначальника. Обороняючи Вінницю полководець разом зі своїми козаками показав, що нікому не віддасть рідну землю. Тож ми просто зобов’язані підтримати ідею встановлення у Вінниці пам’ятника Івану Богуну. Адже вшанування пам’яті видатних українців та відновлення історичної справедливості повинно бути головним критерієм при встановленні пам’ятних знаків. Іван Богун, безумовно на це заслуговує. теги: Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя