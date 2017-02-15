Корегування обласних програм розвитку потребує їх чіткого аналізу

Відповідно до плану роботи облради, який було затверджено під час 13-ої сесії, вивчення та оцінка роботи профільних департаментів, а також хід виконання обласних програм на засіданнях постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини є першочерговим завданням роботи комісії, яку я очолюю.

Наразі мною було підготовлено звернення до голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерія Коровія з проханням дати відповідні доручення галузевим Департаментам облдержадміністрації подати звіти до постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини до 1 березня поточного року.

У зверненні існує ряд вимог до наданих звітів, в них має бути інформація щодо запланованих та фактичних обсягів роботи та джерел фінансування програми, виконання результативних показників в динаміці з початку дії програм. Окрім того, керівники департаментів повинні надати пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, а у разі невиконання – обґрунтувати причини.

До першого березня планується розглянути програму про виконання програм роботи з обдарованою молоддю, розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області, комплексну програму «Сільська школа» та регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників.

Вважаю, що проведення щорічних звітів керівниками профільних департаментів продемонструє слабкі та сильні сторони програм розвитку, на які виділяються кошти з обласного бюджету. Завдяки аналізу звітів при написанні та ухваленні програм у наступні роки ми матимемо можливість вносити корективи.