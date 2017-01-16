Депутатський звіт - це не формальність, а інструмент демократії

Щорічні депутатські звіти – це прямий обов’язок народних обранців.

Віддавши свій голос за того чи іншого кандидата і делегуючи йому повноваження представляти свої інтереси на рівні міста, області чи країни, громадськість має право знати, яку роботу провів депутат в рамках своїх повноважень.

Законотворчість – це невід‘ємний обов‘язок депутата, проте не можна забувати і про виборців та роботу з ними. Звіт - це не формальність, а інструмент демократії. Адже саме проінформований громадянин і є відповідальним виборцем, який під час голосування з розумінням підходитиме до вибору кандидата та свідомо обиратиме програму розвитку суспільства.

Звіт народних обранців сприяє демократичному розвитку через взаємну політичну відповідальність.

Звичайно,формування депутатських звітів не можливе без попередньої роботи на окрузі, оскільки такий звіт не буде відображати реалій та не знаходитиме відгуку в людських серцях, і врешті-решт не виконуватиме свою роль.

Час порожніх і формальних обіцянок вже пройшов, суспільство змінилось, стало більш вибагливим. Нині будь-який громадянин може перевірити, що політик обіцяв та що виконав за певний проміжок часу.

То ж потрібно розуміти, що дотримання передвиборчих обіцянок, робота на окрузі з виборцями та покращення умов їх життя є ключовим завдання депутатів.