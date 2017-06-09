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Алименты на содержание беременной супруги
09.06.2017 16:34
У каждой семейной пары на
протяжении семейной жизни возникают разногласия, недопонимания, одни быстро
мирятся, другие годами пытаются выяснить,
кто же был виноват. Если в Вашей семье
назрел временный конфликт, а Вы беременны, не следует отчаиваться. Нормами
Семейного кодекса Украины предусмотрено право беременной супруги на взыскание
алиментов на свое содержание в период беременности.
Для этого Вам необходимо обратится в суд с
исковым заявлением о взыскании алиментов на свое содержание - плательщик алиментов Ваш законный супруг.
Период взыскания
алиментов – не ограничен больничным листом, алименты взыскиваются с момента
определения беременности (даты подачи искового заявления в суд) и до даты
родов.
Право на алименты
беременная супруга имеет не зависимо от своих доходов (заработной платы,
пособий). Ведь именно в этот период у
беременной женщины появляется острая
необходимость в поддержании
физического здоровья, регулярных медицинские обследованиях, усиленном питание и
т.д.
После судебного рассмотрения дела, Вам необходимо, получить в суде исполнительный лист, и предъявить его в исполнительную службу. В случае примирения с мужем и возобновлении семейных отношений Вы имеете возможность отозвать данный исполнительный лист.
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