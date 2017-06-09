Алименты на содержание беременной супруги

У каждой семейной пары на протяжении семейной жизни возникают разногласия, недопонимания, одни быстро мирятся, другие годами пытаются выяснить, кто же был виноват. Если в Вашей семье назрел временный конфликт, а Вы беременны, не следует отчаиваться. Нормами Семейного кодекса Украины предусмотрено право беременной супруги на взыскание алиментов на свое содержание в период беременности.

Для этого Вам необходимо обратится в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов на свое содержание - плательщик алиментов Ваш законный супруг.

Период взыскания алиментов – не ограничен больничным листом, алименты взыскиваются с момента определения беременности (даты подачи искового заявления в суд) и до даты родов.

Право на алименты беременная супруга имеет не зависимо от своих доходов (заработной платы, пособий). Ведь именно в этот период у беременной женщины появляется острая необходимость в поддержании физического здоровья, регулярных медицинские обследованиях, усиленном питание и т.д.

После судебного рассмотрения дела, Вам необходимо, получить в суде исполнительный лист, и предъявить его в исполнительную службу. В случае примирения с мужем и возобновлении семейных отношений Вы имеете возможность отозвать данный исполнительный лист.