Правовые последствия лишения родительских прав

Каждый из родителей ребенка по своему относится к выполнению своих родительских обязанностей . Некоторые самостоятельно вынуждены заниматься воспитанием своего чада и его материальным обеспечением до совершеннолетия – полностью забыв о себе. А другие попросту устраивают свою личную жизнь вдали от ребенка – не задумываясь о ежедневной потребности ребенка в родительской опеке и материальном содержании.

Нормами Семейного кодекса Украины предусмотрено порядок лишения родительских прав того из родителей кто не принимает участия в жизни ребенка, уклоняется от его воспитания, жестоко относятся к нему, употребляет алкоголь или наркотические средства. А также четко указанны правовые последствия, которые наступают после лишения данного родителя родительских прав.

Следует знать, что лицо лишено родительских прав по решению суда в отношении своего ребенка:

- не освобождается от уплаты алиментов на содержание ребенка;

- но уже не имеет права на содержание (алименты) от своего ребенка по достижению им совершеннолетия, право на наследование, право на пенсию и получение выплат в случае потери кормильца;

- теряет свои неимущественные права в отношении ребенка и освобождается от его дальнейшего воспитания;

- перестает быть его законным представителем;

- теряет право на государственную помощь, которая предоставляется семьям с детьми;

- утрачивает все иные права, которые базируются на родстве с ребенком

- в дальнейшем не может быть усыновителем, опекуном или попечителем.

Также необходимо знать, что само по себе решение суда о лишении кого - либо из родителей родительских прав, не тянет за собой автоматического изменения актовой записи о рождении ребенка.

Родитель лишенный родительских прав все равно остается биологическим родителем ребенка – кровное родство не отменяется, прекращаются только юридические правоотношения.

В дальнейшем если мать (отец) ребенка не лишенный родительских прав, изменит свою фамилию, он имеет право обратится в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния с целью изменить фамилию ребенку на, такую же. При этом изменения будут внесены только в отношении фамилии, но имя, отчество, дата рождения запись об отце (матери) останутся прежними.