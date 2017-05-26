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Правовые последствия лишения родительских прав
26.05.2017 15:58
Каждый из родителей ребенка по своему
относится к выполнению своих родительских обязанностей
.
Некоторые
самостоятельно вынуждены заниматься воспитанием своего чада и его материальным
обеспечением до совершеннолетия – полностью забыв о себе. А другие попросту
устраивают свою личную жизнь вдали от ребенка
– не задумываясь о ежедневной потребности ребенка в родительской опеке и
материальном содержании.
Нормами
Семейного кодекса Украины предусмотрено порядок лишения родительских прав того
из родителей кто не принимает участия в жизни ребенка, уклоняется от его
воспитания, жестоко относятся к нему, употребляет алкоголь или наркотические
средства. А также четко указанны правовые
последствия, которые наступают после лишения данного родителя родительских
прав.
Следует
знать, что лицо лишено родительских прав по решению суда в отношении своего ребенка:
- не
освобождается от уплаты алиментов на содержание ребенка;
-
но уже не имеет права на содержание (алименты) от своего ребенка по достижению им
совершеннолетия, право на наследование, право на пенсию и получение выплат в
случае потери кормильца;
-
теряет свои неимущественные права в отношении ребенка и освобождается от его
дальнейшего воспитания;
-
перестает быть его законным представителем;
- теряет право на государственную
помощь, которая предоставляется семьям с детьми;
-
утрачивает все иные права, которые базируются на родстве с ребенком
-
в дальнейшем не может быть усыновителем, опекуном или попечителем.
Также
необходимо знать, что само по себе решение
суда о лишении кого - либо из
родителей родительских прав, не тянет за собой автоматического изменения
актовой записи о рождении ребенка.
Родитель
лишенный родительских прав все равно остается биологическим родителем ребенка – кровное
родство не отменяется, прекращаются только юридические правоотношения.
В дальнейшем если мать (отец) ребенка не лишенный родительских прав, изменит свою фамилию, он имеет право обратится в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния с целью изменить фамилию ребенку на, такую же. При этом изменения будут внесены только в отношении фамилии, но имя, отчество, дата рождения запись об отце (матери) останутся прежними.
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