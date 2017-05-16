Должен ли внук, (правнук) платить алименты - бабушке, дедушке

Совершеннолетние внуки, правнуки обязаны содержать бабушку, дедушку, прабабушку, прадеда, которые нуждаются в материальной помощи. При условии, что данный родственник действительно является нетрудоспособным по возрасту, или по состоянию здоровья (инвалид I, II и III групп) и нуждаются в дополнительной материальной поддержке.

Основные условия возникновения данного алиментного обязательства:

1) внуки, правнуки достигли совершеннолетия и являются материально обеспеченными;

2) у бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки нет жены, мужа, совершеннолетних детей которые обязаны их содержать (или данные лица не могут их содержать по уважительным причинам).

Свои обязательства внуки правнуки могут исполнять в добровольном порядке – передавая или перечисляя денежную сумму на содержание бабушки, дедушки, прабабушки, прадеда, или в принудительном порядке на основании решения суда.

В силу пожилого возраста бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки очень редко обращаются в суд с исковым заявлением к внуку, правнуку о взыскании алиментов. Но как показывает судебная практика – такие иски все, же есть. И, зачастую, суды выносят положительное решение. Но если в ходе судебного рассмотрения дела будет доказано, что внук, правнук не является материально обеспеченным, или в силу других уважительных причин не может оказывать материальную помощь на их содержание, в удовлетворении иска может быть отказано.

Алименты взыскиваются с внука (правнука) на содержание бабушки, дедушки (прабабушки, прадедушки) с даты подачи искового заявления в суд, и по дату смерти данного родственника.