Как признать отцовство за умершим по решению суда?

Не все семьи в Украине создаются по плану: регистрация брака, рождение детей.… Некоторые отцы не спешат регистрировать брак с будущими мамами своих детей, или признавать факт своегоотцовства по отношению к уже рожденным деткам. Другие в силу жизненных обстоятельств просто не успевают признать своё отцовство и внезапно умирают.

Мамы новорожденных также бывают «изобретательны», и с целью получения помощи от государства регистрируют своих детей как одинокие матери.

Идут годы, со временем ребенок взрослеет, и у него появляется желание восстановить свое юридическое родство с папой. К сожалению, на этот момент, его биологического отца уже может не быть в живых (или он признан умершим). В таком случае отцовство в отношении ребенка может быть установлено исключительно на основании решения суда – об установлении факта отцовства за умершим.

Данное заявление принимается судом только в том случае если мать ребенка не состояла в браке с умершим биологическим отцом ребенка, и на момент регистрации рождения ребенка – запись об отце ребенка в книге регистраций рождения была указана с ее слов.

Право на обращение в суд с заявлением об установлении факта отцовства за умершим имеет: мать ребенка, опекун, лицо, которое содержит и занимается воспитанием ребенка, а также сам ребенок, который достиг восемнадцати лет.