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Лишение родительских прав…
07.04.2017 14:24
Обстоятельства
,
при которых у одного из родителей может
возникнуть желание лишить второго родителя - родительских прав в отношении своего
несовершеннолетнего ребенка бывают разными.
Предпосылками к такому важному шагу
могут быть: семейные разногласия между родителями, развод, плохие отношения с
бабушками (дедушками), временное отсутствие денег на содержание ребенка. Но для
того, что бы лишить родительских прав
отца (мать) ребенка, у Вас должны быть поистине весомые аргументы…такие, как:
u
не выполнение родителем
своих обязанностей (по воспитанию, материальному содержанию ребенка);
u
родитель
ребенка является хроническим алкоголиком, наркоманом;
u
родитель
ребенка, осужденный за совершение уголовного правонарушения в отношении ребенка;
u
эксплуатация
ребенка (путем принуждения к попрошайничеству и т.д.).
Все вышеуказанные основания должны быть
документально подтверждены и действительно иметь место в жизни Вашего ребенка.
Процесс лишения родительских прав очень серьезен и требует длительной
подготовки. Если же Вы просто таким способом решили «отомстить» своему бывшему
мужу (жене) – то не рекомендую начинать судебные тяжбы. Поскольку если он (она)
платит алименты и принимает участие в воспитании Вашего общего ребенка – он
(она) с легкостью докажет в судебном порядке выполнение своих родительских обязательств
и Вам откажут в удовлетворении искового заявления.
Лишение родительских прав – происходит
исключительно в судебном порядке. Обязательным участником судебного
рассмотрения данного дела является орган опеки и попечительства.
Следует помнить, что лишение родительских прав не освобождает данного родителя от уплаты алиментов.
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