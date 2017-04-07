Обстоятельства , при которых у одного из родителей может возникнуть желание лишить второго родителя - родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего ребенка бывают разными.

Предпосылками к такому важному шагу могут быть: семейные разногласия между родителями, развод, плохие отношения с бабушками (дедушками), временное отсутствие денег на содержание ребенка. Но для того, что бы лишить родительских прав отца (мать) ребенка, у Вас должны быть поистине весомые аргументы…такие, как:

u не выполнение родителем своих обязанностей (по воспитанию, материальному содержанию ребенка);

u родитель ребенка является хроническим алкоголиком, наркоманом;

u родитель ребенка, осужденный за совершение уголовного правонарушения в отношении ребенка;

u эксплуатация ребенка (путем принуждения к попрошайничеству и т.д.).

Все вышеуказанные основания должны быть документально подтверждены и действительно иметь место в жизни Вашего ребенка. Процесс лишения родительских прав очень серьезен и требует длительной подготовки. Если же Вы просто таким способом решили «отомстить» своему бывшему мужу (жене) – то не рекомендую начинать судебные тяжбы. Поскольку если он (она) платит алименты и принимает участие в воспитании Вашего общего ребенка – он (она) с легкостью докажет в судебном порядке выполнение своих родительских обязательств и Вам откажут в удовлетворении искового заявления.

Лишение родительских прав – происходит исключительно в судебном порядке. Обязательным участником судебного рассмотрения данного дела является орган опеки и попечительства.

Следует помнить, что лишение родительских прав не освобождает данного родителя от уплаты алиментов.