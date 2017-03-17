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Право родителей на определение места проживания ребенка
17.03.2017 11:29
Родители имеют равные права
в отношении своего ребенка
-
независимо
от того состоят они в браке или нет. И вопрос выбора места проживания ребенка
является общим и решается мамой и папой по совместной договоренности. Но
следует обратить внимание, что данный вопрос решается исключительно родителями
ребенка, который не достиг десяти лет.
Место проживания ребенка, которому
исполнилось десять лет, определяется родителями уже с обязательным учетом
мнения самого ребенка.
При принятии такого важного решения родители должны понимать
что их ребенок является полноценным участником данного переговорного процесса. Мама,
папа и ребенок должны принять общее решение которое удовлетворит всех троих.
Если
родители ребенка не смогли, договориться с кем из них он будет проживать - такой
спор может быть решен в суде. Но родителям необходимо понимать, что передача
спора в суд еще больше усугубит Ваш семейный конфликт.
Если же Ваш ребенок достиг
четырнадцатилетнего возраста – он имеет право самостоятельно определить, с кем
из родителей он будет проживать в дальнейшем. С четырнадцати лет данный спор
уже не решается родителями или судом -
это уже личное право выбора ребенка. И если кто, либо из родителей будет его
удерживать вопреки его желанию – ребенок имеет право на обращение за защитой
свой интересов в орган опеки.
Поэтому родителям следует помнить, что изменение места проживания это травма для ребенка. Если у Вас существует, хотя бы малейшая возможность определить место проживания ребенка в добровольном порядке – пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью.
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