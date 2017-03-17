Право родителей на определение места проживания ребенка

Родители имеют равные права в отношении своего ребенка - независимо от того состоят они в браке или нет. И вопрос выбора места проживания ребенка является общим и решается мамой и папой по совместной договоренности. Но следует обратить внимание, что данный вопрос решается исключительно родителями ребенка, который не достиг десяти лет.

Место проживания ребенка, которому исполнилось десять лет, определяется родителями уже с обязательным учетом мнения самого ребенка. При принятии такого важного решения родители должны понимать что их ребенок является полноценным участником данного переговорного процесса. Мама, папа и ребенок должны принять общее решение которое удовлетворит всех троих. Если родители ребенка не смогли, договориться с кем из них он будет проживать - такой спор может быть решен в суде. Но родителям необходимо понимать, что передача спора в суд еще больше усугубит Ваш семейный конфликт.

Если же Ваш ребенок достиг четырнадцатилетнего возраста – он имеет право самостоятельно определить, с кем из родителей он будет проживать в дальнейшем. С четырнадцати лет данный спор уже не решается родителями или судом - это уже личное право выбора ребенка. И если кто, либо из родителей будет его удерживать вопреки его желанию – ребенок имеет право на обращение за защитой свой интересов в орган опеки.

Поэтому родителям следует помнить, что изменение места проживания это травма для ребенка. Если у Вас существует, хотя бы малейшая возможность определить место проживания ребенка в добровольном порядке – пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью.