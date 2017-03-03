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Как установить факт регистрации брака – в судебном порядке?
03.03.2017 11:36
Редким
интересным случаем в семейной жизни является необходимость установить факт регистрации
брака в судебном порядке. Всем нам кажется как такое, может быть?
Супруги живут в зарегистрированном браке
годами, иногда переезжают на иное место проживания в другой город или страну.
Переезды семьи могут быть связаны не только с запланированным улучшением жилищных условий, но и спонтанные - в связи с выездом из временно оккупированной
территории. В критической ситуации бывают случаи переезда супругов без
документов, в том числе и свидетельства
о браке. Обращение в органы регистрации не всегда результативны. Бывают редкие случаи,
когда по каким либо уважительным обстоятельствам в
актовых книгах органа регистрации не сохранилась запись о регистрации брака и в
восстановлении такой записи будет - отказано. В данной ситуации Вам
необходимо обратится в суд с заявлением об установлении факта регистрации
брака. В заявлении необходимо указать, с какой целью Вам необходимо установить данный факт, и изложить причины
невозможности получения или восстановления документа в ином порядке.
Самыми распространенными ситуациями, в
которых необходимо установить факт регистрации брака в судебном порядке
является:
-
выход супруги на пенсию, необходимо подтвердить смену фамилии в трудовой книжке;
- оформление пенсии по
случаю потери кормильца;
-
оформление наследства;
-
раздел совместно - нажитого имущества
супругов;
- взыскание алименты на супруга и детей, рожденных от брака и т. д.
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