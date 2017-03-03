Как установить факт регистрации брака – в судебном порядке?

Редким интересным случаем в семейной жизни является необходимость установить факт регистрации брака в судебном порядке. Всем нам кажется как такое, может быть?

Супруги живут в зарегистрированном браке годами, иногда переезжают на иное место проживания в другой город или страну. Переезды семьи могут быть связаны не только с запланированным улучшением жилищных условий, но и спонтанные - в связи с выездом из временно оккупированной территории. В критической ситуации бывают случаи переезда супругов без документов, в том числе и свидетельства о браке. Обращение в органы регистрации не всегда результативны. Бывают редкие случаи, когда по каким либо уважительным обстоятельствам в актовых книгах органа регистрации не сохранилась запись о регистрации брака и в восстановлении такой записи будет - отказано. В данной ситуации Вам необходимо обратится в суд с заявлением об установлении факта регистрации брака. В заявлении необходимо указать, с какой целью Вам необходимо установить данный факт, и изложить причины невозможности получения или восстановления документа в ином порядке.

Самыми распространенными ситуациями, в которых необходимо установить факт регистрации брака в судебном порядке является:

- выход супруги на пенсию, необходимо подтвердить смену фамилии в трудовой книжке;

- оформление пенсии по случаю потери кормильца;

- оформление наследства;

- раздел совместно - нажитого имущества супругов;

- взыскание алименты на супруга и детей, рожденных от брака и т. д.