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Стоит менять фамилию при разводе?
24.02.2017 13:39
Как правило, при регистрации брака супруги изъявляют желание носить общую фамилию. После регистрации брака, супруга получает новый паспорт, в котором указывается ее новая фамилия. В период семейной жизни происходят такие важные события как рождение ребенка, получение диплома, водительского удостоверения, приобретения имущества – во всех документах указывается уже Ваша новая фамилия.
В случае окончания семейной жизни и развода – очень часто возникает вопрос, оставаться на фамилии бывшего супруга или менять фамилию, на свою добрачную?
Нормами Семейного кодекса Украины четко предусмотрено: лицо, изменившее свою фамилию в связи с регистрацией брака, вправе после расторжения брака в дальнейшем именоваться этой фамилией либо восстановить свою добрачную фамилию.
То есть если в ходе развода Вы примите решение оставить фамилию супруга – это исключительно Ваше право, бывший супруг не сможет запретить Вам это сделать. Если же Вы примите решение вернуться на свою прежнюю фамилию то лучше это сделать в рамках бракоразводного процесса, указав данное требование в исковом заявлении о разводе.
Так же следует помнить, если после развода Вы примите решение изменить фамилию, Вам необходимо будет заменить: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, идентификационный код, водительское удостоверение, медицинский полис, внести изменения в банковские договора, иные действующие (об оказании коммунальных услуг и т.д.).
Что касается документов подтверждающих Ваше право собственности на имущество их менять не нужно (при необходимости предъявляете документы подтверждающие смену фамилии).
Поэтому обдуманно взвесьте все «ЗА» и «ПРОТИВ» и принимайте решение, стоит ли менять фамилию при разводе или смените ее уже в новом браке.
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