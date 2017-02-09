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Вашему ребенку еще нет одного года – а Вы уже думаете о разводе?
09.02.2017 17:09
В таком случае советую для начала,
остановится и адекватно обдумать Ваше решение. Нормами Семейного кодекса
Украины четко предусмотрено, что иск о расторжении брака не может быть подан в суд:
- во время беременности супруги;
- до достижения ребенком одного года.
Поэтому сам факт обращения в суд
не даст Вам желаемого результата, исковое заявление попросту не будет
рассмотрено судом.
Но, как и в каждом правиле в Семейном кодексе Украины также есть
исключение. В данном случае супруг или супруга могут, обратится, в суд с иском
о разводе если:
- один из супругов совершил уголовно
наказуемое действие в отношении второго супруга или ребенка (обязательно
документальное подтверждение);
- если отцовство в отношении ребенка
признано другим мужчиной.
То есть для расторжения брака в период Вашей беременности и до
достижения ребенком одного года – нужны очень весомые вышеуказанные аргументы.
Без их наличия в суд обращаться не стоит.
Вывод! Если в Вашей семейной ситуации еще имеют место чувства, а Вашему
малышу не исполнился годик – не торопитесь с поспешными выводами о разводе и попытайтесь сохранить уже созданную
полноценную семью.
Если Вы исчерпаете все варианты сохранения семьи, и они будут
безрезультатны - ребенку исполнится один год - смело обращайтесь в суд с иском о расторжении
брака.
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