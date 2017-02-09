Вашему ребенку еще нет одного года – а Вы уже думаете о разводе?

В таком случае советую для начала, остановится и адекватно обдумать Ваше решение. Нормами Семейного кодекса Украины четко предусмотрено, что иск о расторжении брака не может быть подан в суд:

- во время беременности супруги;

- до достижения ребенком одного года.

Поэтому сам факт обращения в суд не даст Вам желаемого результата, исковое заявление попросту не будет рассмотрено судом.

Но, как и в каждом правиле в Семейном кодексе Украины также есть исключение. В данном случае супруг или супруга могут, обратится, в суд с иском о разводе если:

- один из супругов совершил уголовно наказуемое действие в отношении второго супруга или ребенка (обязательно документальное подтверждение);

- если отцовство в отношении ребенка признано другим мужчиной.

То есть для расторжения брака в период Вашей беременности и до достижения ребенком одного года – нужны очень весомые вышеуказанные аргументы. Без их наличия в суд обращаться не стоит.

Вывод! Если в Вашей семейной ситуации еще имеют место чувства, а Вашему малышу не исполнился годик – не торопитесь с поспешными выводами о разводе и попытайтесь сохранить уже созданную полноценную семью.

Если Вы исчерпаете все варианты сохранения семьи, и они будут безрезультатны - ребенку исполнится один год - смело обращайтесь в суд с иском о расторжении брака.