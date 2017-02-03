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Исполнительный лист по алиментам - варианты его предъявления
03.02.2017 15:49
Для начала Вам необходимо получить исполнительный лист в суде, затем:
Вариант 1 -
обратится в исполнительную службу населенного
пункта по месту регистрации должника, если он работает - по месту нахождения его работы
(юридического адреса предприятия), или по месту нахождения его имущества.
В
исполнительной службе необходимо написать заявление о
при
нудительном
исполнении решения суда, к данному заявлению необходимо приобщить исполнительный
лист, копию Вашего паспорта и идентификационного кода, а также реквизиты Вашего расчетного счета, на который
в дальнейшем будут, зачислятся взыскиваемые денежные суммы (при отсутствии
личного счета необходимо указать почтовое отделение).
Если плательщик алиментов работает,
обязательно укажите его место работы. Данный исполнительный лист будет
направлен исполнителем на дальнейшие исполнение в бухгалтерию по месту работы
должника и сам процесс выплаты алиментов значительно ускорится.
Если же плательщик алиментов будет уклоняться,
от их выплаты, Вы имеете право обратится
в исполнительную службу и написать заявление о наложение ареста на
имущество должника (если алименты не выплачиваются не менее трех месяцев), так
же имеете право подать в исполнительную службу заявление о запрете выезда за
границу должника по алиментам, или обратится в правоохранительные органы с
заявлением о возбуждении уголовного дело в связи с уклонением от уплаты
алиментов (данный перечень не является исчерпывающим).
Вариант 2 -
Следует обратить Ваше внимание, что
нормами ст.7 Законом Украины «Об
исполнительном производстве» предусмотрен
добровольный порядок исполнения решения суда о взыскании алиментов –
путем прямого направления исполнительного листа в бухгалтерию предприятия по
месту работы должника. Но как показывает практика, на момент получения
исполнительного листа уже образовывается задолженность по уплате алиментов и
целесообразней предъявлять данный исполнительный лист именно через
исполнительную службу. Исполнитель откроет исполнительное производство, также
сделает сопроводительное письмо для бухгалтерии, в котором будет указан процент
взыскания алиментов и погашение задолженности, все эти документы будут
направлены и Вам в подтверждение факта принудительного взыскания
алиментов. Что касается бухгалтерии
предприятий на сегодняшний день, еще нет прямой практики взыскания, Ваш
исполнительный лист может быть попросту
потерян при пересылке, и Вам пройдется заново обращаться в суд за получением
дубликата исполнительного листа.
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