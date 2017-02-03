Исполнительный лист по алиментам - варианты его предъявления

Для начала Вам необходимо получить исполнительный лист в суде, затем:

Вариант 1 - обратится в исполнительную службу населенного пункта по месту регистрации должника, если он работает - по месту нахождения его работы (юридического адреса предприятия), или по месту нахождения его имущества.

В исполнительной службе необходимо написать заявление о при нудительном исполнении решения суда, к данному заявлению необходимо приобщить исполнительный лист, копию Вашего паспорта и идентификационного кода, а также реквизиты Вашего расчетного счета, на который в дальнейшем будут, зачислятся взыскиваемые денежные суммы (при отсутствии личного счета необходимо указать почтовое отделение).

Если плательщик алиментов работает, обязательно укажите его место работы. Данный исполнительный лист будет направлен исполнителем на дальнейшие исполнение в бухгалтерию по месту работы должника и сам процесс выплаты алиментов значительно ускорится.

Если же плательщик алиментов будет уклоняться, от их выплаты, Вы имеете право обратится в исполнительную службу и написать заявление о наложение ареста на имущество должника (если алименты не выплачиваются не менее трех месяцев), так же имеете право подать в исполнительную службу заявление о запрете выезда за границу должника по алиментам, или обратится в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дело в связи с уклонением от уплаты алиментов (данный перечень не является исчерпывающим).