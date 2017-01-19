Право бывших супругов на получение алиментов после расторжения брака

Семейным парам не обходимо знать, что даже после расторжения брака, бывшая супруга или супруг в исключительных случаях имеют право на взыскание алиментов на свое содержание.

Один из бывших супругов имеет право на взыскание алиментов со второй стороны если:

- он (она) стал нетрудоспособным до момента развода или на протяжении года со дня развода, и в связи с этим нуждается в материальной помощи;

- если по истечению одного года со дня расторжения брака кто, либо из бывших супругов стал инвалидом, и его инвалидность является результатом противоправных действий бывшего супруга (супруги) во время брака;

- в связи с воспитанием детей, ведением домашнего хозяйства, болезнью или иными уважительными причинами, один из бывших супругов не имел возможности получить образование и трудоустроиться, он имеет право на алименты при условии, что он нуждается в материальной помощи. Такие алименты взыскиваются сроком на три года с момента развода.

- на момент развода, женщине или мужчине осталось до пенсии не более пяти лет, по достижению пенсионного возраста они будут иметь право на получение алиментов, но при условии, что жили в браке не менее десяти лет.

Следует обратить внимание, что во всех вышеперечисленных случаях алименты на содержание бывшей супруги (супруга) возможно, взыскать только при условии, что вторая сторона является материально обеспеченной и сможет предоставлять такую помощь.