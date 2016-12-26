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Брак или сожительство...
26.12.2016 09:55
Модной тенденцией последних лет является проживание мужчины и женщины одной семьей без регистрации брака. Многие ошибочно называют факт сожительства – семьей. В период сожительства у некоторых рождаются дети, кто то, приобретает имущество. Но рано или поздно в любой паре начинаются разногласия, иногда они заканчиваются прекращением отношений. Сразу же возникает ряд вопросов: раздел приобретенного имущества, содержание ребенка (супруги), кредитные выплаты и т.д.
При отсутствии добровольной договоренности между бывшими влюбленными – возникает необходимость, в судебном порядке доказывать факт проживания одной семьей без регистрации брака, устанавливать отцовство в отношении детей, признавать квартиру (машину) совместно нажитым имуществом, решать иные юридические вопросы.
Всех этих неурядиц, возможно избежать, если изначально строить свои отношения не только на основе чувств но и руководствуясь нормами Семейного кодекса Украины. Для этого необходимо знать следующие:
Законным браком является – семейный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. Вступать в брак на территории Украины возможно с 18 лет, и только по обоюдному желанию мужчины и женщины. Муж или жена могут одновременно находится только в одном зарегистрированном браке, повторная регистрация брака возможна только после прекращения первичного.
Государственная регистрация брака является обязательной. При регистрации брака молодожены получают официальный документ - свидетельство о браке.
Регистрация брака проводится только в присутствии обоих молодоженов, регистрация брака по доверенности не возможна. Что касается выбора фамилии, то в данном случае супругам предоставляется право выбора – могут взять общую фамилию супруги или супруга, или и дальше оставаться на своих добрачных фамилиях.
После регистрации брака у супругов возникают юридические права и обязанности, и гарантии стабильности семейных отношений.
А именно: имущество приобретенное супругами в период брака – является совместно нажитым, заработная плата, пенсия, стипендия, гонорары, выигрыши - общими, супруг а (супруг) уже имеют право на содержание (алименты), появляется право на наследование по закону...
теги: брак, сожительство
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