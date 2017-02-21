Управленческий учет: этапы и механизм внедрение для малого и среднего

Практика последних лет убедительно доказывает, что внедрение управленческого учета полезно как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса (МСБ). В данных о статистике продаж, оборачиваемости товара/услуг, движении денежных средств и, наконец, в анализе финансового результата, управленцы, как больших, так и малых компаний нуждаются одинаково.

Как уже говорилось в статье Управленческий учет - система, которая поможет изменить ваш бизнес к лучшему. Часть 1, ч тобы достичь успеха в развитии бизнеса, необходима точная и оперативная информация по деятельности компании из разных систем менеджмента: административный, финансовый, проектный и т.д.

Поэтому, учитывая ритм и нынешние условия ведения бизнеса, невозможно полагаться только на бухгалтерские системы, руководителю необходимо владеть своевременной, полной и достоверной информацией для дальнейшего ее анализа и принятия на его основании правильного делового решения.

В настоящий момент нельзя недооценивать роль управленческого учета в компании. Грамотно и своевременно внедренный управленческий учет позволяет оперативно реагировать на текущие изменения в финансово-хозяйственной деятельности, эффективно использовать финансовые ресурсы с целью улучшения общего финансового состояния компании. Также без управленческого учета невозможно осуществлять процесс бюджетирования, планирования, ценообразования, анализ себестоимости и контроль в компании.

У правленческий учет – это внутренний учет, который обеспечивает централизованное хранение полной информации обо всей финансово-хозяйственной деятельности компании.

Механизм правильного внедрения управленческого учета состоит из трех этапов: постановка, внедрение, автоматизация!

Постановка Внедрение Автоматизация и запуск u Провести детальный анализ финансовой, организационной, процессной, кадровой структур. u Разработать учетную политику, определить центр доходов и затрат. u Разработать классификатор управленческого учета. u Создать основные формы финансовых отчетов. u выбрать программное обеспечение под разработанную управленческую методологию и т.д. u Определить четкие сроки внедрения необходимого программного обеспечения, которое соответствует разработанной управленческой методологии; u Привлечь специалистов, которые имею достаточно опыта внедрения управленческого учета в компании; u Назначить ответственного за процесс внедрения u Четкий график внедрения и контроль за его исполнением. Создать систему управления базами данных, которая позволит систематизировать информацию и на основании ее выводить необходимые управленческие, финансовые и другие виды отчетов и т.д.

Желательно организовывать постановку управленческого учета на первых этапах организации бизнеса/создания компании, а в дальнейшей деятельности усовершенствовать, но только в случае, если система управленческого учета не соответствует таким требованиям: конкретность, оперативность, экономичность, гибкость и корректность.

Разработка и внедрение управленческого учета требует немало усилий и времени, все зависит от размера компании, которой вы руководите. В целом этот процесс может занять от нескольких месяцев до года и возможно не сразу дать результаты. Однако без грамотной системы управленческого учета невозможно руководить компанией в современном мире.

Бытует мнение, что управленческий учет - система непомерно сложная и потому доступная и необходимая только крупным компаниям. Действительно, такие системы внедряют не более 10% организаций. Но даже владелец небольшой сети мелкого розничного бизнеса в какой-то момент может обнаружить, что вести учет о продажах вручную уже недостаточно. Такая система учета приводит к потере времени при инвентаризации, не своевременности анализа спроса и в конечном результате к потере прибыли. Выход один - наладить управленческий учет в соответствии с правилами и сформировавшимися стандартами.

Чтобы действительно эффективно управлять компанией, необходимо оперативно получать информацию по трем позициям, а именно: себестоимость товаров, ассортимент товаров и движение денежных средств.

В мировой практике существуют различное программное обеспечение для управленческого учета, и мы обязательно поделимся с вами этой информацией в следующем выпуске.