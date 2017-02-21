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Управленческий учет: этапы и механизм внедрение для малого и среднего
21.02.2017 13:00
Практика последних лет убедительно
доказывает, что внедрение управленческого учета полезно как для крупных
компаний, так и для малого и среднего бизнеса (МСБ). В данных о статистике продаж, оборачиваемости
товара/услуг, движении денежных средств и, наконец, в анализе финансового
результата, управленцы, как больших, так и малых компаний нуждаются одинаково.
Как уже говорилось в статье Управленческий учет - система, которая поможет изменить ваш бизнес к лучшему. Часть 1,
ч
тобы достичь успеха в развитии бизнеса, необходима точная
и оперативная информация по
деятельности
компании из разных систем менеджмента: административный,
финансовый, проектный и т.д.
Поэтому, учитывая ритм и нынешние условия ведения бизнеса, невозможно
полагаться только на бухгалтерские системы, руководителю необходимо владеть
своевременной, полной и достоверной информацией для дальнейшего ее анализа и
принятия на его основании правильного делового решения.
В настоящий момент нельзя недооценивать роль управленческого учета в
компании. Грамотно и своевременно внедренный управленческий учет позволяет
оперативно реагировать на текущие изменения в финансово-хозяйственной
деятельности, эффективно использовать финансовые ресурсы с целью улучшения общего финансового
состояния компании. Также без управленческого учета невозможно осуществлять
процесс бюджетирования, планирования, ценообразования, анализ себестоимости и
контроль в компании.
У
правленческий учет – это внутренний учет, который
обеспечивает централизованное хранение полной информации обо всей финансово-хозяйственной
деятельности компании.
Механизм правильного внедрения
управленческого учета состоит из трех этапов: постановка, внедрение,
автоматизация!
Желательно организовывать постановку управленческого учета на первых этапах организации бизнеса/создания компании, а в дальнейшей деятельности усовершенствовать, но только в случае, если система управленческого учета не соответствует таким требованиям: конкретность, оперативность, экономичность, гибкость и корректность.
Разработка и внедрение управленческого
учета требует немало усилий и времени, все зависит от размера компании, которой
вы руководите. В целом этот процесс может занять от нескольких месяцев до года
и возможно не сразу дать результаты. Однако без грамотной системы
управленческого учета невозможно руководить компанией в современном мире.
Бытует мнение, что управленческий учет - система непомерно сложная и потому
доступная и необходимая только крупным компаниям. Действительно, такие системы внедряют не более 10% организаций.
Но даже владелец небольшой сети мелкого розничного бизнеса в какой-то момент
может обнаружить, что вести учет о продажах вручную уже недостаточно. Такая
система учета приводит к потере времени при инвентаризации, не своевременности анализа
спроса и в конечном результате к потере прибыли. Выход один - наладить
управленческий учет в соответствии с правилами и сформировавшимися стандартами.
Чтобы действительно эффективно управлять компанией, необходимо оперативно
получать информацию по трем позициям, а именно: себестоимость товаров,
ассортимент товаров и движение денежных средств.
В мировой практике существуют различное программное обеспечение для управленческого учета, и мы обязательно поделимся с вами этой информацией в следующем выпуске.
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