Управленческий учет – система, которая поможет изменить ваш бизнес

Свободная энциклопедия Википедия гласит, что управленческий учет – это упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности организации информации и показателей для управленческого звена организации (внутренних пользователей — руководителей). Основной задачей управленческого учёта является ответ на вопрос, в каком состоянии находится организация, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности.

Только из одного определения можно сделать вывод, что управленческий учет это основа эффективного управления компанией, что позволяет оперативно решить такие задачи как:

O планирование хозяйственной деятельности;

O контроль и оптимизация затрат с помощью оперативного получения достоверной информации;

O анализ и контроль за плановыми и фактическими показателями на основании управленческих отчетов.

Управленческий учет помогает выявить и оперативно разрешить проблемы разных периодов:

u проанализировать учет задолженностей – прошлый период;

u принять правильное решение, контроль – настоящий, текущий период;

u эффективно спланировать будущий период и многое другое.

Организация управленческого учета позволит управленцу изыскать резервы для повышения эффективности деятельности компании, поскольку именно этот вид учета отвечает таким требованиям как:

Оперативность – система управленческого учета должна предоставлять необходимые данные именно тогда, когда они нужны для принятия решений.

Гибкость – управленческий учет, в отличие от систем учета, регламентированных какими-либо стандартами или нормативными актами, должен основываться на многовариантной методологии.

Достаточность – содержание и качество информации, предоставляемой управленческим учетом, должно быть достаточным для принятия эффективных решений.

Объективность – внутренняя методология учета, должна фиксировать экономическую суть операций хозяйственной деятельности, а не их юридическую форму, бухгалтерское отражение и т.д.

Экономическая целесообразность – затраты на ведение учета не должны превышать выгоды от его ведения.

В заключении хотелось бы отметить, что эффективность организация управленческого учета в компании зависит от правильного построения процессов и его автоматизации.