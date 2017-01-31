|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Управленческий учет – система, которая поможет изменить ваш бизнес
31.01.2017 15:33
Свободная энциклопедия Википедия
гласит, что управленческий учет – это упорядоченная
система выявления, измерения,
сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления
важной для принятия решений по деятельности
организации
информации и показателей для
управленческого звена организации (внутренних пользователей — руководителей). Основной задачей управленческого учёта является ответ на вопрос, в каком
состоянии находится организация, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы,
чтобы повысить эффективность деятельности.
Только из одного определения можно
сделать вывод, что управленческий учет это основа эффективного управления компанией,
что позволяет оперативно решить такие задачи как:
O
планирование хозяйственной деятельности;
O
контроль и оптимизация затрат с помощью
оперативного получения достоверной информации;
O
анализ и контроль за плановыми и
фактическими показателями на основании управленческих отчетов.
Управленческий учет
помогает выявить и оперативно разрешить проблемы разных периодов:
u
проанализировать учет задолженностей –
прошлый период;
u
принять правильное решение, контроль –
настоящий, текущий период;
u
эффективно спланировать будущий период и
многое другое.
Организация управленческого учета позволит
управленцу изыскать резервы для повышения эффективности деятельности компании,
поскольку именно этот вид учета отвечает таким требованиям как:
Оперативность
– система управленческого
учета должна предоставлять необходимые данные именно тогда, когда они нужны для
принятия решений.
Гибкость
– управленческий учет, в
отличие от систем учета, регламентированных какими-либо стандартами или
нормативными актами, должен основываться на многовариантной методологии.
Достаточность
– содержание и качество информации,
предоставляемой управленческим учетом, должно быть достаточным для принятия эффективных решений.
Объективность
– внутренняя методология
учета, должна фиксировать экономическую
суть операций хозяйственной деятельности, а не их юридическую форму,
бухгалтерское отражение и т.д.
Экономическая целесообразность
– затраты на ведение учета
не должны превышать выгоды от его ведения.
В заключении хотелось бы отметить, что
эффективность организация управленческого учета в компании зависит от правильного
построения процессов и его
автоматизации.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха Публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.