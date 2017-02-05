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Можно ли застраховать свой страх допустить ошибку в бизнесе?
05.02.2017 23:13
У моего коллеги по цеху Ю.Лахно мнение, что «г лавное препятствие в развитии любого бизнеса — это страх менеджмента принять неверное решение, допустить ошибку» ( https://delo.ua/finance/glavnyj-vrag-biznesa-eto-strah-dopustit-oshibku-glava-sk-velt-327707/).
Можно ли его (страх) застраховать? Страховой рынок в Украине ещё очень молод, но мировой опыт - огромен. В мире есть много страховых продуктов, позволяющих защитить бизнес. И некоторые украинские СК не бояться применить этот опыт в нашей стране. Мировые страховщики пишут договора с военными рисками, кибер-атаками, терроризмом. Украина этого всего ещё боится. Наши понятия о крупном риске и выплате очень смехотворны по сравнению с суммами выплат, которые осуществляют страховщики в мире (башни-близнецы, ущерб после землетрясения, цунами, либо тайфуна и т.д.). Не нужно бояться мелких страховщиков. Мировой опыт позволяет и мелким игрокам принимать на себя крупные риски. Ведь мелкие СК сотрудничают с международными брокерами, которые разместят крупный риск у зарубежного страховщика и помогут урегулировать страховое событие, осуществить выплату потерпевшей стороне в полном объеме, в т.ч. получить средства для выплаты от зарубежной СК, у которой брокер разместил этот крупный риск (перестраховал). И это прекрасно, что в Украине есть возможность приобрести такой серьезный страховой продукт у украинского страховщика, а не отправлять премию за рубеж.
Какие плюсы работы с международным брокером? Когда тебе нужно покрытие во всем мире, тебе поможет международный брокер. Например, у « Willis Towers Watson» более 2000 офисов по всему миру. Такой сетью не могут похвастаться даже крупные украинские страховщики с иностранным капиталом. Когда Вам нужен страховой полис, который должен работать во всем мире, то Вы должны убедиться, что если событие произойдет в Азии или Африке, страховщик сможет его быстро урегулировать, а не процесс затянется на годы. А для Вашего бизнеса это время и убытки. Брокер же «достанет всех и везде».
Что же собой представляет полис D & O (ответственность директора или любого уполномоченного лица)?
Полис страхования ответственности директоров защищает интересы самих директоров в случае, если их добросовестные, но ошибочные управленческие решения приведут к искам, которые могут быть заявлены к директорам от миноритарных акционеров или работников компании или иных третьих лиц. Кроме этого, полис действует в отношении всех директоров, в том числе и тех, кто уже не работает в компании.
Основная задача полиса D&O – защита имущественных интересов топ-менеджмента в случае подачи иска против него. Полис покрывает ущерб, который причинён в результате неверных управленческих решений, неосторожных высказываний, неверных действий. Однако исключением является уголовная ответственность и налоговое мошенничество.
Иск может быть подан компанией, государством, миноритарными акционерными, сотрудниками и другими третьими лицами. Страховая компания берет на себя компенсацию расходов, связанных с защитой директора и, в конечном счёте, возмещает сумму ущерба, установленную решением суда.
Если Вы работаете с партнерами / клиентами по всему миру, л юбой страховщик скажет, что полис ещё никогда не был лишним. Лучше когда он есть, чем когда уже поздно...
Не бойтесь рисковать принимать решения! Но риск оставьте Страховой компании!
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