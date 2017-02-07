Отражение личности через пространство

Каким должен быть дизайн пространства «вне времени»? Удобным, функциональным, эстетичным, актуальным? Да, все это — фундаментальные факторы, без которых не обойтись. Но чтобы пространство было действительно комфортным, оно должно выражать ваши характер и мировоззрение. Именно это — настоящий источник формообразования архитектурных объектов. Это касается и внешних форм, и интерьера, который можно сравнить с внутренним миром человека.

Второй важнейший момент: современный архитектурный объект должен органично интегрироваться во внешнюю среду. Самовыражение в ХХI веке обязано учитывать интересы окружающих и следовать принципам устойчивого развития.

«Портрет» заказчика и устойчивое развитие составляют вместе ту центральную идею, которая определяет каждую деталь в дизайне. Мы создаем дизайнерские решения не только потому, что это красиво. Их воплощение становится красивым потому, что отвечает центральной идее.

Чтобы добиться такого выражения сущности, дизайнеру нужно проявлять эмпатию и считывать характер заказчика, его личность, мировоззрение ценности. Затем эти знания объединяются с последними инновациями в дизайне и архитектуре, чтобы в итоге получить актуальный объект с собственным лицом и энергетикой.

Уважение к архитектурному контексту и историческому ландшафту — важнейшая тенденция современной архитектуры. Это не означает, что все новые здания должны копировать стиль старой застройки: вполне достаточно, чтобы новостройки не вступали со средой в противостояние и не контрастировали с окружением. Более того, нет смысла строить псевдоисторические здания, имея современные технологии. Прогресс не остановить, и дизайн движется в будущее, активно пользуясь инновациями — от новых материалов до 3D-печати. Последняя раскрывает широчайшие горизонты: можно не только распечатать любой предмет интерьера или мебели, но и целый дом либо офис.

Еще один признак инновационного современного пространства — его минимальное влияние на окружающую среду. И здесь речь идет, прежде всего, об энергоэффективности. В Европе данный фактор стал одной из основ проектирования и дизайна. А современных технологий и материалов, позволяющих сделать красиво и при этом экономить энергию, сейчас множество. В тех же кондиционерах на фасадах, как шрамах, нет необходимости. Существуют канальные кондиционеры, которые, естественно, дороже, но ценности — в первую очередь.

Задача дизайнера — создать единое пространство, где внешний вид гармонично сочетается с его внутренним наполнением. И если с первого взгляда на здание или интерьер понятно, кто здесь живет или работает, значит, главная задача дизайнера выполнена.