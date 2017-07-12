Украину не устраивает российская оппозиция и не выгоден Майдан на РФ Поделиться: Фашистские игрища: нацист Навальный идет на “дебаты” с террористом Гиркиным в стопяцотый раз мне пришлось возвращаться к давно выработанной по отношению к русско-украинской войне доктрине. За 3,5 года в головах россиян ничего не изменилось. Более того, за это время слились даже самые, казалось бы, демократические, либеральные и какбэ украинофильские политики и рядовые россияне. Все это указывает на то, что в противостоянии с Мордором украинцам следует и дальше придерживаться нормы "Не контакта с представителями имперской орды" и воспринимать противника таким, какой он есть.







Попробую пояснить свою позицию тезисно. Не в качестве обсуждения, а как давно выработанную стратегию (матрицу) в разрезе русско-украинской войны:



1) В этой войне Украину устроит не просто перемога, а именно утилизация проекта "РФ". Ничья, перемирие, просто деоккупация наших территорий и даже символические репарации - это все профанация и затягивание времени для перегруппировки противника. Очередное возрождение типа либеральной РФ в планы Киева не входит.

2) Никто так прекрасно не справляется с задачей уничтожения РФ, как Путин. Поэтому, нас устраивает этот недоумок и лузер, пусть номинально правит до самого краха РФ.

3) Любой политик из российской оппозиции, кто выступает против Путина хочет возрождения РФ, но никто из них ни разу не высказался за демонтаж империи. И не выскажется.

4) По Навальному. Он многое уже сказал: за уничтожение чеченцев и покорение Кавказа, он не выступил против агрессии РФ на Донбассе, он поддержал Крымнаш, а сегодня проталкивает кремлевские технологии типа референдума на Крыме при оккупации и т.д. По своим взглядам и высказываниям (можно посмотреть по тегу) навальный чистый фашист, нацист, имперец. Ну или, по крайней мере, с элементами из каждого из этих качеств. Он - враг Украины.

5) И главное: Украине не нужны революция и реформы на РФ. В наши планы не входит преобразование России в великую и сильную державу. Нас устраивает сейчас их прогрессирующая деградация, хаос, разруха и как следствие - падение и разукомплектование РФ, но под неусыпным контролем мирового сообщества для дальнейших:

демилитаризации экс-РФ, лишения ее ядерного статуса, выплаты контрибуций, репараций и реституции (возвращение Украине-Руси культурных ценностей с Московии).

Разумеется, все это должно проходить во время и после процессов трибунала (-ов) над военными преступлениями, преступлениями против человечества РФ в последние годы ее существования. А идеология т.н. руцкагамира должны быть осуждена и запрещена по примеру запрета и осуждения нацизма, гитлеризма, фашизма и соответствующей символики в 1945-м.







Для напоминания, вот мой пост трехлетней давности, написанный в самом начале войны (как видите, моя стратегия в отношении РФ ничуть не изменилась):



Originally posted by oleg_leusenko



В смене кремлевского руководства российские «хорошие» антипутинцы преследуют свои личные цели и задачи «политбюро» (в рамках целостной «РФ» или без части некоторых слишком дотационных колоний. Подробнее о российских демократах -



Конкуренты марионетки «политбюро» исповедуют либеральную экономику, демократию, ратуют за свободу слова, и даже (вы не поверите!) обещают борьбу с коррупцией и разделение ветвей власти. Они искренне хотят процветания своей стране, что предполагает снятие санкций с РФ. Но, ни один из возможных претендентов на кремлевский трон не обмолвился об отказе от имперской идеологии и ядерного статуса, о немедленной передаче Крыма Украине и готовности обсуждать с Киевом вопросы контрибуций и репараций, о праве народов РФ на самоопределение, о равноправии всех религий, что предполагает равенство, в первую очередь, среди христианских конфессий, а эту религию монополизировало управление Лубянки РПЦ.



А нужна ли Киеву смена декораций в Москве, если от этого рашисты получают плюсы, а Украина минусы?



Когда в Украине начиналась Революция Чести, многие украинцы, причем приверженцы разных идеологий, в т.ч. националисты были готовы ехать на помощь русским патриотам для организации Майдана в Москве. Я беседовал со многими майдановцами в те трагические зимние дни, знаю таких, кто готов был помочь россиянам морально, организационно, идеологически, физически и даже материально. Не менее 30-40% отвечали, что в случае просьбы россиян, они отправятся завтра же им на помощь для свержения бандитской власти. Признаюсь, сам был из таких и вел переписку с активистами вероятного российского Майдана, давал им советы.



Но, что взамен поддержки россиян получили украинцы после падения режима Януковича? Крымнаш, поддержанный 85% граждан РФ, толпы бесноватых наемников на Донбассе. Причем, заметьте, российские боевики готовились не один месяц, а несколько лет, идеологически Русской православной церковью, материально – официальной властью, идеологически – элитой российского общества, в т.ч. большинством журналистов, актеров, спортсменов, режиссеров, певцов и шоуменов.



Сегодня среди украинцев мы вряд ли найдем и 5-10%, кто завтра поехал бы помогать россиянам. И это справедливый водораздел. Нет смысла помогать тем, кто рукоплескал введению войск на нашу землю.



Может ли новое руководство России, при смене власти, повторить агрессию против Украины, будут ли снова московские попы совершать духовную интервенцию в Киев, станут ли российские «демократы» вновь указывать Киеву какую историю учить и на каком языке говорить? Отвечу: всё это обязательно повторится с удвоенной силой.



Посмотрите, перед какой частью электората заигрывают гипотетические претенденты на престол: имперской, та, которая поддержала оккупацию Крыма. А после падения путинского режима это общество обязательно постигнет рецидив имперской ломки, будут создаваться реваншистские партии и, в конце концов, Украина снова будет втянута в очередную войну. Сначала в информационную, затем экономическую и, возможно, в вооруженную.



Российские «оппозиционеры», претендующие на трон в разные способы уже обозначили свои амбиции. Кое-кто, если не на президентское кресло, то на вторую должность в коридорах власти. Они, не уклоняясь от ответов, уже заявили свои позиции по Крыму. Однако, никто не слышал от них обещания, что Россия покается за свои преступления. Напротив, российские эрзац-демократы и лжелибералы поспеши сообщить, что Крым они не отдадут, а те, что похитрее, юлят, обыгрывая ситуацию, говоря, что деоккупация это дело ни одного года. Эва как! Оккупировать можно за неделю-две, а отдать чужое – им нужно подумать. Так это еще они не стали официальными кандидатами и уж тем более не взяли власть в свои руки. Представьте, как они запоют, возглавив казармы из красного кирпича.



преследует свои личные цели – добраться к власти и отвести от империи угрозу Нюрнберга-2 и репараций. Им на Украину, украинцев и чувство вины наплевать. Т.н. «оппозиционеры» служат теневому кабинету Лубянки, а им верят наивные украинцы и неискушенные в лохотронах европейцы и американцы.



Сегодня политбюро смещает акценты: вся вина за военные преступления и оккупацию чужих территорий возлагается на трусливого Путина и его солдафонское окружение. Нет, ребята, так не бывает и не будет. «Сядут все!», как говорил герой советского фильма. И судить мы будем страну «РФ», ее народ и их идеи, а не кремлевских козлов отпущения, тем более, не факт, что их оставят в живых или не перебросят в китайские схроны.



Хочется спросить украинцев, в толерантном подсознании которых появляются всепрощающие нотки: скажите, вы согласны на деоккупацию Крыма и Донбасса без проведения международного трибунала над Россией? Вы готовы на диалог о мирном сосуществовании с РФ без выплаты репараций (компенсаций) этой страной убытков Украине и простым гражданам? Простите ли вы России и русским гибель сотен и тысяч наших патриотов, уничтоженную инфраструктуру, боль и лишения, урон экологии, искалеченные судьбы и психику своих сограждан без официального покаяния этой страной и ее народом за военные преступления? Думаю, ответ очевиден. И если у кого-то закралась толика сомнения в необходимости расчленения «РФ», он должен знать: не за горами следующая война и вторжение на нашу землю наследников подордынцев.



Киеву не нужен следующий проект Путин-2: Навальный-Ходорковский-Касьянов, какая разница, кто будет строить «великую Россию»? Украинцы заинтересованы в полном разгроме империи и ее идеологии «русского мира».







Россия – это саркома Евразии. Победа должна завершиться, согласно шести пунктам, причем, нивелирование одного из них предполагает повторение агрессии в будущем и поражение украинской, американской и европейской дипломатии:



1) Международный трибунал над РФ, политическими лидерами режима, пособниками путинизма и русской агрессии по образцу трибунала в Нюрнберге. Суд над РФ желательно провести в освобожденном Севастополе;



2) Синхронно с трибуналом или в одном судебном процессе заслушать доказательства военных преступлений и преступлений против человечества СССР и КПСС и вынести решение;



3) Запрет идеологии «русского мира», как фашистской, ксенофобской и имперской идеологии 20-21 веков;



4) Определение размера репараций и порядок выплаты долга пострадавшим от преступлений РФ странам: Украине, Грузии, Молдове и др. Возвращение культурных ценностей, награбленных Москвой в разное время в колониях законным владельцам.



5) Лишение всей территории «РФ» и будущих ее правопреемников и отделившихся стран ядерного статуса. Демилитаризация будущих стран на построссийском пространстве на 50 лет или пожизненно.



6) Разделение бывшей РФ на сектора (зоны) ответственности. Киев мог бы претендовать на контроль за историческими этническими украинскими территориями: Кубанью, Ставропольем, Доном, Курщиной, Белгородщиной, Воронежчиной, Брянщиной. В зависимости от развития ситуации на построссийском пространстве (в случае продолжения там гражданской войны и войн за независимость колоний) следует прорабатывать вопрос введения миротворческих войск под эгидой ООН или НАТО.



Сегодня ни один, так называемый российский оппозиционер не возлагает вину за оккупацию Крыма и агрессию РФ на востоке Украины на российский народ. Как и не возлагали они эту ответственность за вторжение РФ в Грузию, Молдову, Чечню.. «Хорошие» антипутинцы уже сегодня сочиняют алиби имперскому охлосу, мол, россияне зомбированы путинским телевидением, они не знали всех тонкостей геополитики, они обманулись, они не читали, они не слышали, они не задумывались, они, они.. Полноте, граждане россияне. Человек тем и отличается от животного, что он несет ответственность за свои поступки. А молчание сегодня и соглашательская политика с Кремлем являются еще одним доказательством коллективного преступления. Помните, как в советском уголовном праве: «незнание законов не освобождает от ответственности»? Можно также зомботелевидение приравнять к алкоголизму. Но, ведь «алкогольное опьянение не смягчает, а отягчает наказание за преступление», не так ли?



Будем откровенными: именно русский народ несет полную ответственность за развязанный фашизм. Именно избиратель, голосовавший за такую Думу и президента, несет ответственность за политику Кремля. Не будем сейчас обсуждать долю фальсификаций на российских выборах. Достаточно быть немного осведомленным в политической кухне, чтобы знать: ни один политик не обещает народу то, чего люди не хотят. Российские политики своей шовинистической, имперской и, часто, фашистской риторикой подыгрывали своему народу, поднимая одновременно и свои рейтинги.



«Крымнаш» одобрили, по оценкам социологов, 85% россиян. Вы скажите, а как же быть с 10-15% вменяемых граждан России? Никак. Немцев тоже не фильтровали перед денацификацией, кто из них голосовал за НСДАП, а кто был в антигитлеровском сопротивлении. Есть коллективная ответственность за общенародную идеологию, в конце концов, есть ответственность страны за преступления против человечества и военные преступления.



Для Украины опасно физическое устранение Путина. Недофюрер должен умереть вместе со своим рейхом и империей. Ни один из претендентов на трон в Кремле на выше предложенные шесть пунктов не согласится. Поэтому, они ни чем не лучше Путина, даже хуже его во стократ.



Если хотите, то Путин сегодня наш.. партнер. Пусть и в темную, но партнер. Лучшего болванчика для префа не найти. И запомните еще одну непреложную истину: Украине раненная или просто откатившая назад свои преступления и демократизировавшаяся Россия не нужна. Нам нужен полный разгром РФ, ее расчлененка и соответствующий Трибунал и репарации. Все, что меньше этого можно расценивать, как неудачу Украины.



Не обольщайтесь тем, что оппозиция не любит Путина. Скоро его будет ненавидеть и вся вата. Не потому, что надоел, а потому что уже начинает прозревать, что ее кинули с крымашем и проектом «новороссия». Путин прекрасно справляется с задачей – ведет Россиюшку в преисподнюю, так зачем же ему мешать? Пусть остается нашим временным соратником. Его враги внутри России не обязательно наши соратники. Единственные наши союзники в этой войне – национальные и региональные лидеры, которые поддерживают идею отделения от Москвы. Это сепаратисты сибиряки, кавказские народы, татары, башкорты, активисты Карелии, Ингрии, Дальнего Востока и Урала. Украинскому МИД, на всякий случай, следует уже сейчас подготовить заявления о признании возможных новых государств.



Да, пока у нас с россиянами один общий враг. Но, нам следует помнить, что те, кого сейчас или завтра россияне будут считать своим мессией, для нас, украинцев, враг. Но, враг еще коварнее и опаснее в дальнесрочной перспективе, чем нынешний выживший из ума кремлевский полутруп. Российский плебс никуда не денется при смене власти. Как никуда не денется политбюро. Россию можно победить не сменив вывеску на Спасских вратах или даже систему, а проведя международный суд над этой страной и приняв конкретные решения по денацификации этой территории и ее народонаселения.



К счастью, русский Майдан в Москве вряд ли возможен. Вековое рабство народов России за несколько столетий атрофировало у них понятия воли и свободы. 75 процентам граждан этой территории не дано понять, зачем нужна революция, менять власть и бороться с коррупцией, для чего свобода слова и уважение личности, почему уважают твою страну или, наоборот, презирают и таможенники брезгуют брать в руки документ с двухголовой птицей.



Русский бунт самый беспощадный, не ищите логику там, где ее нет, не ищете конструктив среди тех, кто привык жить в абсурдном зазеркалье. Как уже говорилось, Россию ожидают несколько параллельных, но разных по смыслу, содержанию, целям, задачам и итогам майданов. Нечто вроде более массовых и географически разбросанных «бирюлево-кондапог». У россиян может получиться лишь одно: «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем..». А вот «затем» обернется большой мясорубкой инкубатора рабов и не факт, что из него выдавится качественный фарш.



Украинцы кровно заинтересованы в нормальных и зажиточных соседях. Киеву не нужно иметь под боком орды беснующихся нищебродов или вызженную землю. Чтобы этого не произошло нужен суд над Россией и расчленение русского Мордора на адекватные, демократические государства. Величие познается не в размерах территории, а в размерах прав и благосостоянии граждан.



Стратегическая задача Украины победить Россию, не загнав имперский вирус в угол, после чего он может выбухнуть в любой момент, задача Киева и мирового сообщества покончить раз и навсегда с империей «РФ» и рашизмом, расчленив его на доброкачественные молекулы, дав шанс молекулам встать на ноги без имперских пошлостей и томагавков.



«Карфаген должен быть разрушен» (с)



По теме: Проблема не в Кремле, а в головах россиян



В постев стопяцотый раз мне пришлось возвращаться к давно выработанной по отношению к русско-украинской войне доктрине. За 3,5 года в головах россиян ничего не изменилось. Более того, за это время слились даже самые, казалось бы, демократические, либеральные и какбэ украинофильские политики и рядовые россияне. Все это указывает на то, что в противостоянии с Мордором украинцам следует и дальше придерживаться нормы "" и воспринимать противника таким, какой он есть.1) В этой войне Украину устроит не просто перемога, а именно утилизация проекта "РФ". Ничья, перемирие, просто деоккупация наших территорий и даже символические репарации - это все профанация и затягивание времени для перегруппировки противника. Очередное возрождение типа либеральной РФ в планы Киева не входит.2) Никто так прекрасно не справляется с задачей уничтожения РФ, как Путин. Поэтому, нас устраивает этот недоумок и лузер, пусть номинально правит до самого краха РФ.3) Любой политик из российской оппозиции, кто выступает против Путина хочет возрождения РФ, но никто из них ни разу не высказался за демонтаж империи. И не выскажется.4) По Навальному. Он многое уже сказал: за уничтожение чеченцев и покорение Кавказа, он не выступил против агрессии РФ на Донбассе, он поддержал Крымнаш, а сегодня проталкивает кремлевские технологии типа референдума на Крыме при оккупации и т.д. По своим взглядам и высказываниям (можно посмотреть по) навальный чистый фашист, нацист, имперец. Ну или, по крайней мере, с элементами из каждого из этих качеств. Он - враг Украины.5) И главное: Украине не нужны революция и реформы на РФ. В наши планы не входит преобразование России в великую и сильную державу. Нас устраивает сейчас их прогрессирующая деградация, хаос, разруха и как следствие - падение и разукомплектование РФ, но под неусыпным контролем мирового сообщества для дальнейших:демилитаризации экс-РФ, лишения ее ядерного статуса, выплаты контрибуций, репараций и реституции (возвращение Украине-Руси культурных ценностей с Московии).Разумеется, все это должно проходить во время и после процессов трибунала (-ов) над военными преступлениями, преступлениями против человечества РФ в последние годы ее существования. А идеология т.н. руцкагамира должны быть осуждена и запрещена по примеру запрета и осуждения нацизма, гитлеризма, фашизма и соответствующей символики в 1945-м.Originally posted byat Нам не нужен российский Майдан Неоднократно затрагивал тему русского/российского Майдана в Москве. Попробую еще раз пояснить причины, почему не в интересах украинцев революционная (подчеркиваю: революционная, а не бунты и гражданские беспорядки) смена власти на России и, вообще, смена режима до момента развала проекта «РФ» и международного трибунала над Россией и фашистской идеологией «русского мира». Далее многабукафф, поэтому, кому не интересна тема, может удовлетвориться одним заголовком.В смене кремлевского руководства российские «хорошие» антипутинцы преследуют свои личные цели и задачи «политбюро» (в рамках целостной «РФ» или без части некоторых слишком дотационных колоний. Подробнее о российских демократах - Кремлевские кроты начали вскрываться ). В привате идеологий российской т.н. «оппозиции» остается великая Раша, преемственность поколений великой страны от подордынской эпохи, монархии, совка до современной России, но со сменой портрета Путина на либеральные карточки Немцова, Навального, Ходорковского, Касьянова и пр.Конкуренты марионетки «политбюро» исповедуют либеральную экономику, демократию, ратуют за свободу слова, и даже (вы не поверите!) обещают борьбу с коррупцией и разделение ветвей власти. Они искренне хотят процветания своей стране, что предполагает снятие санкций с РФ. Но, ни один из возможных претендентов на кремлевский трон не обмолвился об отказе от имперской идеологии и ядерного статуса, о немедленной передаче Крыма Украине и готовности обсуждать с Киевом вопросы контрибуций и репараций, о праве народов РФ на самоопределение, о равноправии всех религий, что предполагает равенство, в первую очередь, среди христианских конфессий, а эту религию монополизировало управление Лубянки РПЦ.Когда в Украине начиналась Революция Чести, многие украинцы, причем приверженцы разных идеологий, в т.ч. националисты были готовы ехать на помощь русским патриотам для организации Майдана в Москве. Я беседовал со многими майдановцами в те трагические зимние дни, знаю таких, кто готов был помочь россиянам морально, организационно, идеологически, физически и даже материально. Не менее 30-40% отвечали, что в случае просьбы россиян, они отправятся завтра же им на помощь для свержения бандитской власти. Признаюсь, сам был из таких и вел переписку с активистами вероятного российского Майдана, давал им советы.Но, что взамен поддержки россиян получили украинцы после падения режима Януковича? Крымнаш, поддержанный 85% граждан РФ, толпы бесноватых наемников на Донбассе. Причем, заметьте, российские боевики готовились не один месяц, а несколько лет, идеологически Русской православной церковью, материально – официальной властью, идеологически – элитой российского общества, в т.ч. большинством журналистов, актеров, спортсменов, режиссеров, певцов и шоуменов.Сегодня среди украинцев мы вряд ли найдем и 5-10%, кто завтра поехал бы помогать россиянам. И это справедливый водораздел. Нет смысла помогать тем, кто рукоплескал введению войск на нашу землю.Может ли новое руководство России, при смене власти, повторить агрессию против Украины, будут ли снова московские попы совершать духовную интервенцию в Киев, станут ли российские «демократы» вновь указывать Киеву какую историю учить и на каком языке говорить? Отвечу: всё это обязательно повторится с удвоенной силой.Посмотрите, перед какой частью электората заигрывают гипотетические претенденты на престол: имперской, та, которая поддержала оккупацию Крыма. А после падения путинского режима это общество обязательно постигнет рецидив имперской ломки, будут создаваться реваншистские партии и, в конце концов, Украина снова будет втянута в очередную войну. Сначала в информационную, затем экономическую и, возможно, в вооруженную.Российские «оппозиционеры», претендующие на трон в разные способы уже обозначили свои амбиции. Кое-кто, если не на президентское кресло, то на вторую должность в коридорах власти. Они, не уклоняясь от ответов, уже заявили свои позиции по Крыму. Однако, никто не слышал от них обещания, что Россия покается за свои преступления. Напротив, российские эрзац-демократы и лжелибералы поспеши сообщить, что Крым они не отдадут, а те, что похитрее, юлят, обыгрывая ситуацию, говоря, что деоккупация это дело ни одного года. Эва как! Оккупировать можно за неделю-две, а отдать чужое – им нужно подумать. Так это еще они не стали официальными кандидатами и уж тем более не взяли власть в свои руки. Представьте, как они запоют, возглавив казармы из красного кирпича. Кремлевские кроты преследует свои личные цели – добраться к власти и отвести от империи угрозу Нюрнберга-2 и репараций. Им на Украину, украинцев и чувство вины наплевать. Т.н. «оппозиционеры» служат теневому кабинету Лубянки, а им верят наивные украинцы и неискушенные в лохотронах европейцы и американцы.Сегодня политбюро смещает акценты: вся вина за военные преступления и оккупацию чужих территорий возлагается на трусливого Путина и его солдафонское окружение. Нет, ребята, так не бывает и не будет. «Сядут все!», как говорил герой советского фильма. И судить мы будем страну «РФ», ее народ и их идеи, а не кремлевских козлов отпущения, тем более, не факт, что их оставят в живых или не перебросят в китайские схроны.Хочется спросить украинцев, в толерантном подсознании которых появляются всепрощающие нотки: скажите, вы согласны на деоккупацию Крыма и Донбасса без проведения международного трибунала над Россией? Вы готовы на диалог о мирном сосуществовании с РФ без выплаты репараций (компенсаций) этой страной убытков Украине и простым гражданам? Простите ли вы России и русским гибель сотен и тысяч наших патриотов, уничтоженную инфраструктуру, боль и лишения, урон экологии, искалеченные судьбы и психику своих сограждан без официального покаяния этой страной и ее народом за военные преступления? Думаю, ответ очевиден. И если у кого-то закралась толика сомнения в необходимости расчленения «РФ», он должен знать: не за горами следующая война и вторжение на нашу землю наследников подордынцев.Киеву не нужен следующий проект Путин-2: Навальный-Ходорковский-Касьянов, какая разница, кто будет строить «великую Россию»? Украинцы заинтересованы в полном разгроме империи и ее идеологии «русского мира».Международный трибунал над РФ, политическими лидерами режима, пособниками путинизма и русской агрессии по образцу трибунала в Нюрнберге. Суд над РФ желательно провести в освобожденном Севастополе;Синхронно с трибуналом или в одном судебном процессе заслушать доказательства военных преступлений и преступлений против человечества СССР и КПСС и вынести решение;Запрет идеологии «русского мира», как фашистской, ксенофобской и имперской идеологии 20-21 веков;Определение размера репараций и порядок выплаты долга пострадавшим от преступлений РФ странам: Украине, Грузии, Молдове и др. Возвращение культурных ценностей, награбленных Москвой в разное время в колониях законным владельцам.Лишение всей территории «РФ» и будущих ее правопреемников и отделившихся стран ядерного статуса. Демилитаризация будущих стран на построссийском пространстве на 50 лет или пожизненно.Разделение бывшей РФ на сектора (зоны) ответственности. Киев мог бы претендовать на контроль за историческими этническими украинскими территориями: Кубанью, Ставропольем, Доном, Курщиной, Белгородщиной, Воронежчиной, Брянщиной. В зависимости от развития ситуации на построссийском пространстве (в случае продолжения там гражданской войны и войн за независимость колоний) следует прорабатывать вопрос введения миротворческих войск под эгидой ООН или НАТО.Сегодня ни один, так называемый российский оппозиционер не возлагает вину за оккупацию Крыма и агрессию РФ на востоке Украины на российский народ. Как и не возлагали они эту ответственность за вторжение РФ в Грузию, Молдову, Чечню.. «Хорошие» антипутинцы уже сегодня сочиняют алиби имперскому охлосу, мол, россияне зомбированы путинским телевидением, они не знали всех тонкостей геополитики, они обманулись, они не читали, они не слышали, они не задумывались, они, они.. Полноте, граждане россияне. Человек тем и отличается от животного, что он несет ответственность за свои поступки. А молчание сегодня и соглашательская политика с Кремлем являются еще одним доказательством коллективного преступления. Помните, как в советском уголовном праве: «незнание законов не освобождает от ответственности»? Можно также зомботелевидение приравнять к алкоголизму. Но, ведь «алкогольное опьянение не смягчает, а отягчает наказание за преступление», не так ли?Будем откровенными: именно русский народ несет полную ответственность за развязанный фашизм. Именно избиратель, голосовавший за такую Думу и президента, несет ответственность за политику Кремля. Не будем сейчас обсуждать долю фальсификаций на российских выборах. Достаточно быть немного осведомленным в политической кухне, чтобы знать: ни один политик не обещает народу то, чего люди не хотят. Российские политики своей шовинистической, имперской и, часто, фашистской риторикой подыгрывали своему народу, поднимая одновременно и свои рейтинги.«Крымнаш» одобрили, по оценкам социологов, 85% россиян. Вы скажите, а как же быть с 10-15% вменяемых граждан России? Никак. Немцев тоже не фильтровали перед денацификацией, кто из них голосовал за НСДАП, а кто был в антигитлеровском сопротивлении. Есть коллективная ответственность за общенародную идеологию, в конце концов, есть ответственность страны за преступления против человечества и военные преступления.Для Украины опасно физическое устранение Путина. Недофюрер должен умереть вместе со своим рейхом и империей. Ни один из претендентов на трон в Кремле на выше предложенные шесть пунктов не согласится. Поэтому, они ни чем не лучше Путина, даже хуже его во стократ.Если хотите, то Путин сегодня наш.. партнер. Пусть и в темную, но партнер. Лучшего болванчика для префа не найти. И запомните еще одну непреложную истину: Украине раненная или просто откатившая назад свои преступления и демократизировавшаяся Россия не нужна. Нам нужен полный разгром РФ, ее расчлененка и соответствующий Трибунал и репарации. Все, что меньше этого можно расценивать, как неудачу Украины.Не обольщайтесь тем, что оппозиция не любит Путина. Скоро его будет ненавидеть и вся вата. Не потому, что надоел, а потому что уже начинает прозревать, что ее кинули с крымашем и проектом «новороссия». Путин прекрасно справляется с задачей – ведет Россиюшку в преисподнюю, так зачем же ему мешать? Пусть остается нашим временным соратником. Его враги внутри России не обязательно наши соратники. Единственные наши союзники в этой войне – национальные и региональные лидеры, которые поддерживают идею отделения от Москвы. Это сепаратисты сибиряки, кавказские народы, татары, башкорты, активисты Карелии, Ингрии, Дальнего Востока и Урала. Украинскому МИД, на всякий случай, следует уже сейчас подготовить заявления о признании возможных новых государств.Да, пока у нас с россиянами один общий враг. Но, нам следует помнить, что те, кого сейчас или завтра россияне будут считать своим мессией, для нас, украинцев, враг. Но, враг еще коварнее и опаснее в дальнесрочной перспективе, чем нынешний выживший из ума кремлевский полутруп. Российский плебс никуда не денется при смене власти. Как никуда не денется политбюро. Россию можно победить не сменив вывеску на Спасских вратах или даже систему, а проведя международный суд над этой страной и приняв конкретные решения по денацификации этой территории и ее народонаселения.К счастью, русский Майдан в Москве вряд ли возможен. Вековое рабство народов России за несколько столетий атрофировало у них понятия воли и свободы. 75 процентам граждан этой территории не дано понять, зачем нужна революция, менять власть и бороться с коррупцией, для чего свобода слова и уважение личности, почему уважают твою страну или, наоборот, презирают и таможенники брезгуют брать в руки документ с двухголовой птицей.Русский бунт самый беспощадный, не ищите логику там, где ее нет, не ищете конструктив среди тех, кто привык жить в абсурдном зазеркалье. Как уже говорилось, Россию ожидают несколько параллельных, но разных по смыслу, содержанию, целям, задачам и итогам майданов. Нечто вроде более массовых и географически разбросанных «бирюлево-кондапог». У россиян может получиться лишь одно: «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем..». А вот «затем» обернется большой мясорубкой инкубатора рабов и не факт, что из него выдавится качественный фарш.Украинцы кровно заинтересованы в нормальных и зажиточных соседях. Киеву не нужно иметь под боком орды беснующихся нищебродов или вызженную землю. Чтобы этого не произошло нужен суд над Россией и расчленение русского Мордора на адекватные, демократические государства. Величие познается не в размерах территории, а в размерах прав и благосостоянии граждан.Стратегическая задача Украины победить Россию, не загнав имперский вирус в угол, после чего он может выбухнуть в любой момент, задача Киева и мирового сообщества покончить раз и навсегда с империей «РФ» и рашизмом, расчленив его на доброкачественные молекулы, дав шанс молекулам встать на ноги без имперских пошлостей и томагавков.» (с) теги: российская оппозиция, русско-украинская война, стратегия, национальные интересы, крах России, русскиенахуй, Нюрнберг-2, украинско-российские отношения, Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя