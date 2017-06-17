В чем главная ошибка Навального и Ходорковского Поделиться:







Если бы российская "оппозиция" заявила: Крым немедленно вернуть Украине, вывести технику и войска с Донбасса, уйти из Сирии, дать возможность провести референдумы о самоопределении в автономиях-колониях РФ, то она бы получила мощную поддержку (моральную, физическую, организационную и даже материальную) из Украины. А с мнением ваты после смены режима можно было бы лепить все, что угодно. Бесхребетный охлос верит телевизору и желудку и его можно было потом воспитать в правильном русле.



Но, технологи Навального и Ходорковского - сами являются продуктом ваты, поэтому и совершили роковую ошибку. И слава Богу. Потому, что революции на Московии не быть, а вот гражданская война приближается с ускорением. Стремление Навального и Ходорковского понравиться ватному электорату вполне объяснимо и было предсказуемо. Отсюда и "готовность воевать за Кавказ любой кровью" и всякие уловки и словоблудие относительно оккупированного Крыма и т.д. Но, одного не учли эти два недоделанных проекта одной из башен Кремля: заискивать перед ватой бесполезно. Пока у россиян есть другой бох, никто другой из бояр рабам понравиться не может. Однако, своей нелепой технологией названные товарищи потеряли сочувствующих и поддержку в главном бастионе свободы постсовка - в Украине. Теперь, после имперских и антиукраинских откровений вместо поддержки украинцы проклинают российскую оппозицию и потешаются над Навальным и Ходорковским, что не может сказаться на дальнейшей судьбе управляемых протестов на России.Если бы российская "оппозиция" заявила: Крым немедленно вернуть Украине, вывести технику и войска с Донбасса, уйти из Сирии, дать возможность провести референдумы о самоопределении в автономиях-колониях РФ, то она бы получила мощную поддержку (моральную, физическую, организационную и даже материальную) из Украины. А с мнением ваты после смены режима можно было бы лепить все, что угодно. Бесхребетный охлос верит телевизору и желудку и его можно было потом воспитать в правильном русле.Но, технологи Навального и Ходорковского - сами являются продуктом ваты, поэтому и совершили роковую ошибку. И слава Богу. Потому, что революции на Московии не быть, а вот гражданская война приближается с ускорением. теги: российская оппозиция, политтехнологии, Ходорковский, Навальный, ошибки, империализм Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя